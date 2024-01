Реал Мадрид - Мальорка. Анонс и прогноз матча Примеры на 03.01.2024

Лидер Ла Лиги "Реал Мадрид" начинает 2024 год матчем против "Мальорки", которая забуксовала на старте, но в декабре вернулась в привычную середину таблицы.

С фаворитом и аутсайдером здесь все предельно ясно, но матч все же кроет изюминку для украинских болельщиков, ведь по информации инсайдеров в старте Мадрида вновь появится наш Андрей Лунин.

"Реал" в первой половине сезона выиграл 14 матчей из 18 в Ла Лиге, а еще 6 из 6 в Лиге чемпионов, что обеспечило Карло Анчелотти новый контракт до 2026 года.

К игре "Сливочных" претензий нет. Да, были сложности - например, в прошлом туре с "Алавесом" (1:0), но, во-первых, команда в основном их преодолевала, а во-вторых, на то были объективные причины - травмы. За последнюю неделю в строй вернулись Винисиус и Карвахаль, поэтому пойдет легче.

72 - With a minimum of 50 games, no @realmadriden coach has a better winning percentage than @MrAncelotti (72.3%, 188 of 260) in all competitions. Renewal. pic.twitter.com/kl6d0ukEtL