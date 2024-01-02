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Реал Мадрид - Мальорка. Анонс и прогноз матча Примеры на 03.01.2024
"Сливочные" начинают год матчем против середняка
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
Лидер Ла Лиги "Реал Мадрид" начинает 2024 год матчем против "Мальорки", которая забуксовала на старте, но в декабре вернулась в привычную середину таблицы.
С фаворитом и аутсайдером здесь все предельно ясно, но матч все же кроет изюминку для украинских болельщиков, ведь по информации инсайдеров в старте Мадрида вновь появится наш Андрей Лунин.
Дивіться матч Прімери Реал Мадрид - Мальорка
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Примера. 19-й тур
3 января. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" 20:15 "Мальорка"
Арбитр: Алехандро Муньис Руис
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Реала"
"Реал" в первой половине сезона выиграл 14 матчей из 18 в Ла Лиге, а еще 6 из 6 в Лиге чемпионов, что обеспечило Карло Анчелотти новый контракт до 2026 года.
К игре "Сливочных" претензий нет. Да, были сложности - например, в прошлом туре с "Алавесом" (1:0), но, во-первых, команда в основном их преодолевала, а во-вторых, на то были объективные причины - травмы. За последнюю неделю в строй вернулись Винисиус и Карвахаль, поэтому пойдет легче.
72 - With a minimum of 50 games, no @realmadriden coach has a better winning percentage than @MrAncelotti (72.3%, 188 of 260) in all competitions. Renewal. pic.twitter.com/kl6d0ukEtL— OptaJose (@OptaJose) December 29, 2023
У "Реала" аж 9 "сухарей" в 18 турах - это лучший результат в лиге. Также "Сливочные" выиграли 10 из 11 матчей на "Бернабеу". Лучший бомбардир лиги - мадридец Беллингем. К "Мальорке" хозяева подходят почти без изъянов.
Новости "Мальорки"
Сезон "Мальорки" испортили проблемы ее форвардов - Ведат Мурики травмирован, а Кайл Ларин забил 1 гол при 20 ударах в створ ворот.
Выбраться из ямы команде удалось только в декабре, когда "Киноварь" не проиграла подряд в 6 матчах, но даже на этом отрезке все успехи были домашними. В гостях у "Мальорки" в Ла Лиге 5 поражений, 3 ничьи и всего 1 победа - над "Сельтой" (1:0) в сентябре.
Как подопечные Хавьера Агирре сыграют на "Бернабеу"? Если не произойдет чуда, то на 0:0. Без позиционных атак, а может и без контригры вообще. На что надеются? На скорость Ларина, реакцию Райковича и глубокую, многослойную защиту, которая попытается замедлить "Реал". Шансы? Скажем честно, их мало.
"Реал Мадрид" - "Мальорка": статистика личных встреч
"Мальорка" дважды за последние 5 лет била "Реал" на своем поле - в том числе и в прошлом сезоне (1:0).
При этом что касается выездов в Мадрид, то тут у островитян все плохо - 7 поражений подряд. Последний успех "Киновари" на "Бернабеу" датирован маем 2009-го - 3:1.
Последние матчи "Реала"
Последние матчи "Мальорки"
Турнирное положение команд
Ориентировочные составы
У "Реала" ждем в старте "возвращенцев" Вини, Карвахаля и Лунина. В то же время Куртуа, Алаба и Милитао выбыли до лета; Менди снова получил мышечную травму, а Начо отбывает дисквалификацию.
У "Мальорки" потери три - ключевой нападающий Мурики, центрбек Вальент, а еще ветеран-фулбек Хауме Коста, у которого перебор карточек.
"Реал Мадрид": Лунин - Карвахаль, Рюдигер, Чуамени, Камавинга - Кроос, Вальверде, Модрич - Беллингем - Родриго, Винисиус
"Мальорка": Райкович - Гонсалес, Настасич, Раильо - Маффео, Саму Кошта, Маскарель, Лато - Антонио Санчес, Дани Родригес - Ларин
"Реал Мадрид" - "Мальорка": ставки и коэффициенты
"Реал Мадрид" - "Мальорка": прогноз от UA-Футбол
У "Мальорки" 0 забитых голов в последних 4 выездных матчах Ла Лиги, а тут встреча с лучшей обороной Испании.
Наша ставка в такой ситуации - на то, что "Киноварь" не забьет Лунину. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,7 и выше.
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