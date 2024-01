Жирона - Атлетико. Анонс и прогноз матча Примеры на 03.01.2024

2024 год в Испании начинается сразу с футбола высокого класса - встречаются две команды из ТОП-3.

Необычно видеть в такой позиции "Жирону", но за полгода мы уже немного привыкли и не сомневаемся, что команда Мичела даст бой "Атлетико". Артем Довбик и Виктор Цыганков готовы и выйдут в старте. Тем временем "Матрасники" заметно забуксовали…

У "Жироны" первая половина сезона получилась идеальной - сразу 14 побед в 18 турах.

Да, команда Мичела не справилась с "Реалом" (0:3), зато ей удалось победить на поле "Барселоны" (4:2), после чего даже скептики признали в каталонцах претендента на титул. Еще бы - 18 туров по графику "Реала" Карло Анчелотти! 43 гола - лучший результат в Испании!

"Жирона" не победила "Бетис" (1:1) в последнем туре 2023-го, но это ничего не меняет. Она никого не боится и будет играть с "Атлетико" в свой футбол - чередуя контроль мяча с контратаками; много атакуя флангами; нагружая подачами Довбика. Вызов? Защита. В лице Антуана Гризманна с "Жироной" будет играть самый эффективный атакующий игрок Ла Лиги последних лет.

"Атлетико" шел по графику "Реала" и "Жироны" месяц назад, но затем наделал ошибок и сейчас отстает на 7 очков. Еще одно поражение означало бы крах надежд.

Главный бич команды Диего Симеоне - ее выезды, где "Атлетико" не побеждает в Ла Лиге с 21 октября. На полях "Лас-Пальмаса", "Барсы" и Бильбао "Матрасники" выглядели безобразно. Также в двух последних турах у "Атлетико" были красные карточки.

