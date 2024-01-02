Жирона - Атлетико. Анонс и прогноз матча Примеры на 03.01.2024

2024 год в Испании начинается сразу с футбола высокого класса - встречаются две команды из ТОП-3.

Необычно видеть в такой позиции "Жирону", но за полгода мы уже немного привыкли и не сомневаемся, что команда Мичела даст бой "Атлетико". Артем Довбик и Виктор Цыганков готовы и выйдут в старте. Тем временем "Матрасники" заметно забуксовали…

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Жирона - Атлетіко Смотреть трансляцию

Примера. 19-й тур

3 января. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" 22:30 "Атлетико"

Арбитр: Алехандро Эрнандес Эрнандес

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Жироны"

У "Жироны" первая половина сезона получилась идеальной - сразу 14 побед в 18 турах.

Да, команда Мичела не справилась с "Реалом" (0:3), зато ей удалось победить на поле "Барселоны" (4:2), после чего даже скептики признали в каталонцах претендента на титул. Еще бы - 18 туров по графику "Реала" Карло Анчелотти! 43 гола - лучший результат в Испании!

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"Жирона" не победила "Бетис" (1:1) в последнем туре 2023-го, но это ничего не меняет. Она никого не боится и будет играть с "Атлетико" в свой футбол - чередуя контроль мяча с контратаками; много атакуя флангами; нагружая подачами Довбика. Вызов? Защита. В лице Антуана Гризманна с "Жироной" будет играть самый эффективный атакующий игрок Ла Лиги последних лет.

Новости "Атлетико"

"Атлетико" шел по графику "Реала" и "Жироны" месяц назад, но затем наделал ошибок и сейчас отстает на 7 очков. Еще одно поражение означало бы крах надежд.

Главный бич команды Диего Симеоне - ее выезды, где "Атлетико" не побеждает в Ла Лиге с 21 октября. На полях "Лас-Пальмаса", "Барсы" и Бильбао "Матрасники" выглядели безобразно. Также в двух последних турах у "Атлетико" были красные карточки.

13 - Atlético de Madrid's Antoine Griezmann has provided the most assists in LaLiga in 2023 calendar year (13). Inspired. pic.twitter.com/fk48zffHSz — OptaJose (@OptaJose) December 26, 2023

По правде, это странный тренд, ведь под рукой у Чоло классные исполнители. Откуда столько нервов? Кто там новичок - Коке, Мората, Сауль, Витсель, Гризманн? Тем не менее, баланс нарушен, и либо "Атлетико" его вернет, либо рассчитывать придется сугубо на индивидуальности - и наибольше на Гризманна, забившего уже 16 голов в 24 матчах этого сезона.

"Жирона" - "Атлетико": статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Атлетико" дважды обыграл "Жирону" в упорных противостояниях - 2:1 дома и 1:0 в гостях.

При этом у каталонцев побед над "Матрасниками" в 21 веке вообще нет. Максимум - ничьи; последняя датирована январем 2019-го (3:3).

Последние матчи "Жироны"

Последние матчи "Атлетико"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Жироны" в строй возвращается Цыганков, а вот Давид Лопес и Янхель Эррера пока играть не могут. Это удар по обороне.

У "Атлетико" травмированы только запасные Лемар и Барриос, а Сеюнчу отбывает дисквалификацию, но это скорее плюс, чем минус.

"Жирона": Гассанига - Эрик Гарсия, Хуанпе, Блинд - Коуто, Мартин, Алейш Гарсия, Гутьеррес - Цыганков, Савио - Довбик

"Атлетико": Облак - Аспиликуэта, Хименес, Эрмосо - Льоренте, де Пауль, Коке, Сауль, Самуэл Лино - Гризманн, Мората

"Жирона" - "Атлетико": ставки и коэффициенты

"Жирона" - "Атлетико": прогноз от UA-Футбол

Учитывая последние результаты "Атлетико" в гостях рискнем поставить на то, что "Жирона" хотя бы не проиграет.

БК предлагают ставку 1Х с коэффициентами от 1,55 и выше.