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Реал Мадрид - Атлетико Мадрид. Анонс и прогноз полуфинала Суперкубка Испании на 10.01.2024
"Сливочные" попробуют взять реванш
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
Вы, наверное, уже привыкли, что Суперкубок Испании разыгрывается в два этапа в Саудовской Аравии - ради арабских нефтедолларов. Вот и в текущем сезоне "Реал", "Атлетико", "Барса" и "Осасуна" в разгар сезона едут в пустыню.
Фаворит, ясно, "Реал" - у него серия из 19 матчей без поражений во всех турнирах. При этом "Атлетико" - единственная команда, которая побеждала "Сливочных" в этом сезоне, поэтому не спешите обесценивать дерби. Оно вполне может всех удивить.
Суперкубок Испании. 1/2 финала
10 января. Эр-Рияд. "Аль-Авваль Парк"
"Реал Мадрид" 21:00 "Атлетико Мадрид"
Арбитр: Хавьер Альберола Рохас
Трансляция: -
Новости "Реала
Мадрид проводит шикарный сезон. В конце сентября команда Карло Анчелотти уступила "Атлетико" (1:3), после чего не проигрывает уже 19 матчей подряд (16 побед, 3 ничьи).
У "Реала" лучшая оборона в Испании (11 пропущенных в 19 турах), он возглавляет таблицу Ла Лиги, а также выиграл все 6 матчей группового раунда ЛЧ. Джуд Беллингем прямо сейчас лучший бомбардир Ла Лиги (13 голов), а Тони Кроос - ее лучший ассистент (6 голевых). На волне успеха Карло Анчелотти подписал с клубом новый контракт.
Даже лазарет у "Сливочных" почти опустел, если не считать долгосрочных потерь. Казалось бы, они подходят к дерби в идеальном состоянии, но есть нюанс, который настораживает - в двух последних матчах Ла Лиги с "Алавесом" (1:0) и "Мальоркой" (1:0) игра у Мадрида подозрительно не клеилась.
Новости "Атлетико"
Если у "Реала" есть подозрения на некий спад, то результаты "Матрасников" буквально кричат о нем. 2 победы, 2 поражения и ничья в последних 5 матчах отбросили команду Диего Симеоне на 10 очков от лидеров.
"Атлетико" по-прежнему очень опасен в атаке, где эффективны Гризманн, Мората и Льоренте, но вот оборона - это проблема. 23 пропущенных в 19 турах - это уровень команд из низов таблицы. Именно дырявая защита подвела "Матрасников" под монастырь в Жироне, хотя Мората и оформил хет-трик (3:4).
3 - @atletienglish' ????⚪️ @AlvaroMorata ????????, has scored a hat-trick for the third time in his career in Europe's top five leagues between all competitions after April 2017 v Leganés and today v Girona in @LaLiga, and September 2017 v Stoke City in the Premier League. Illuminated. pic.twitter.com/feYi1y9xtD— OptaJose (@OptaJose) January 3, 2024
Если "Атлетико" хочет победить "Реал", защищаться надо четче. Игра должна быть более целостной; без непохожих друг на друга отрезков. Способен ли он на это? Да. Но последний раз мы такое видели аж месяц назад - в ЛЧ против "Лацио" (2:0).
"Реал" - "Атлетико": статистика личных встреч
"Атлетико" выиграл у "Реала" сентябре, надавив на правый фланг, где провалился Васкес (3:1).
При этом уже в прошлом сезоне "Реал" побеждал "Матрасников" в Ла Лиге (2:1) и в Кубке (3:1), а еще один матч чемпионата команды завершили вничью (1:1).
Последние матчи "Реала"
Последние матчи "Атлетико"
Ориентировочные составы
У "Реала" помимо надолго выбывших Куртуа, Милитао и Алабы не сыграет из-за мышечной травмы Лукас Васкес. "Атлетико" же подходит к игре почти без потерь - в лазарете лишь Тома Лемар.
"Реал": Лунин - Карвахаль, Рюдигер, Чуамени, Менди - Кроос, Вальверде, Модрич - Беллингем - Родриго, Винисиус
"Атлетико": Облак - Витсель, Хименес, Эрмосо - Льоренте, де Пауль, Коке, Сауль, Самуэл Лино - Гризманн, Мората
"Реал" - "Атлетико": ставки и коэффициенты
"Реал" - "Атлетико": прогноз от UA-Футбол
Вдохновившись увиденным в Жироне, поставим опять на "обе забьют". Этот "Атлетико", как ни странно, команда очень веселая.
БК предлагают ставки на это событие с коэффициентами от 1,7 и выше.
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