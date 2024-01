Реал Мадрид - Атлетико Мадрид. Анонс и прогноз полуфинала Суперкубка Испании на 10.01.2024

Вы, наверное, уже привыкли, что Суперкубок Испании разыгрывается в два этапа в Саудовской Аравии - ради арабских нефтедолларов. Вот и в текущем сезоне "Реал", "Атлетико", "Барса" и "Осасуна" в разгар сезона едут в пустыню.

Фаворит, ясно, "Реал" - у него серия из 19 матчей без поражений во всех турнирах. При этом "Атлетико" - единственная команда, которая побеждала "Сливочных" в этом сезоне, поэтому не спешите обесценивать дерби. Оно вполне может всех удивить.

Мадрид проводит шикарный сезон. В конце сентября команда Карло Анчелотти уступила "Атлетико" (1:3), после чего не проигрывает уже 19 матчей подряд (16 побед, 3 ничьи).

У "Реала" лучшая оборона в Испании (11 пропущенных в 19 турах), он возглавляет таблицу Ла Лиги, а также выиграл все 6 матчей группового раунда ЛЧ. Джуд Беллингем прямо сейчас лучший бомбардир Ла Лиги (13 голов), а Тони Кроос - ее лучший ассистент (6 голевых). На волне успеха Карло Анчелотти подписал с клубом новый контракт.

Даже лазарет у "Сливочных" почти опустел, если не считать долгосрочных потерь. Казалось бы, они подходят к дерби в идеальном состоянии, но есть нюанс, который настораживает - в двух последних матчах Ла Лиги с "Алавесом" (1:0) и "Мальоркой" (1:0) игра у Мадрида подозрительно не клеилась.

Если у "Реала" есть подозрения на некий спад, то результаты "Матрасников" буквально кричат о нем. 2 победы, 2 поражения и ничья в последних 5 матчах отбросили команду Диего Симеоне на 10 очков от лидеров.

"Атлетико" по-прежнему очень опасен в атаке, где эффективны Гризманн, Мората и Льоренте, но вот оборона - это проблема. 23 пропущенных в 19 турах - это уровень команд из низов таблицы. Именно дырявая защита подвела "Матрасников" под монастырь в Жироне, хотя Мората и оформил хет-трик (3:4).

