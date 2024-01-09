Реал Мадрид - Атлетико Мадрид. Анонс и прогноз полуфинала Суперкубка Испании на 10.01.2024

Вы, наверное, уже привыкли, что Суперкубок Испании разыгрывается в два этапа в Саудовской Аравии - ради арабских нефтедолларов. Вот и в текущем сезоне "Реал", "Атлетико", "Барса" и "Осасуна" в разгар сезона едут в пустыню.

Фаворит, ясно, "Реал" - у него серия из 19 матчей без поражений во всех турнирах. При этом "Атлетико" - единственная команда, которая побеждала "Сливочных" в этом сезоне, поэтому не спешите обесценивать дерби. Оно вполне может всех удивить.

Суперкубок Испании. 1/2 финала

10 января. Эр-Рияд. "Аль-Авваль Парк"

"Реал Мадрид" 21:00 "Атлетико Мадрид"

Арбитр: Хавьер Альберола Рохас

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Новости "Реала

Мадрид проводит шикарный сезон. В конце сентября команда Карло Анчелотти уступила "Атлетико" (1:3), после чего не проигрывает уже 19 матчей подряд (16 побед, 3 ничьи).

У "Реала" лучшая оборона в Испании (11 пропущенных в 19 турах), он возглавляет таблицу Ла Лиги, а также выиграл все 6 матчей группового раунда ЛЧ. Джуд Беллингем прямо сейчас лучший бомбардир Ла Лиги (13 голов), а Тони Кроос - ее лучший ассистент (6 голевых). На волне успеха Карло Анчелотти подписал с клубом новый контракт.

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Даже лазарет у "Сливочных" почти опустел, если не считать долгосрочных потерь. Казалось бы, они подходят к дерби в идеальном состоянии, но есть нюанс, который настораживает - в двух последних матчах Ла Лиги с "Алавесом" (1:0) и "Мальоркой" (1:0) игра у Мадрида подозрительно не клеилась.

Новости "Атлетико"

Если у "Реала" есть подозрения на некий спад, то результаты "Матрасников" буквально кричат о нем. 2 победы, 2 поражения и ничья в последних 5 матчах отбросили команду Диего Симеоне на 10 очков от лидеров.

"Атлетико" по-прежнему очень опасен в атаке, где эффективны Гризманн, Мората и Льоренте, но вот оборона - это проблема. 23 пропущенных в 19 турах - это уровень команд из низов таблицы. Именно дырявая защита подвела "Матрасников" под монастырь в Жироне, хотя Мората и оформил хет-трик (3:4).

3 - @atletienglish' ????⚪️ @AlvaroMorata ????????, has scored a hat-trick for the third time in his career in Europe's top five leagues between all competitions after April 2017 v Leganés and today v Girona in @LaLiga, and September 2017 v Stoke City in the Premier League. Illuminated. pic.twitter.com/feYi1y9xtD — OptaJose (@OptaJose) January 3, 2024

Если "Атлетико" хочет победить "Реал", защищаться надо четче. Игра должна быть более целостной; без непохожих друг на друга отрезков. Способен ли он на это? Да. Но последний раз мы такое видели аж месяц назад - в ЛЧ против "Лацио" (2:0).

"Реал" - "Атлетико": статистика личных встреч

"Атлетико" выиграл у "Реала" сентябре, надавив на правый фланг, где провалился Васкес (3:1).

При этом уже в прошлом сезоне "Реал" побеждал "Матрасников" в Ла Лиге (2:1) и в Кубке (3:1), а еще один матч чемпионата команды завершили вничью (1:1).

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Атлетико"

Ориентировочные составы

У "Реала" помимо надолго выбывших Куртуа, Милитао и Алабы не сыграет из-за мышечной травмы Лукас Васкес. "Атлетико" же подходит к игре почти без потерь - в лазарете лишь Тома Лемар.

"Реал": Лунин - Карвахаль, Рюдигер, Чуамени, Менди - Кроос, Вальверде, Модрич - Беллингем - Родриго, Винисиус

"Атлетико": Облак - Витсель, Хименес, Эрмосо - Льоренте, де Пауль, Коке, Сауль, Самуэл Лино - Гризманн, Мората

"Реал" - "Атлетико": ставки и коэффициенты

"Реал" - "Атлетико": прогноз от UA-Футбол

Вдохновившись увиденным в Жироне, поставим опять на "обе забьют". Этот "Атлетико", как ни странно, команда очень веселая.

БК предлагают ставки на это событие с коэффициентами от 1,7 и выше.