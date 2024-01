Альмерия - Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 14.01.2024

Пока "Реал", "Барселона" и "Атлетико" зарабатывают деньги в Саудовской Аравии, Ла Лига продолжается, и сенсационная "Жирона" Довбика и Цыганкова едет в гости к главному аутсайдеру сезона.

"Альмерия" не победила ни разу в 19 турах, и главный риск для каталонцев против такого соперника - не выиграть еще до выхода на поле. В остальном сенсацией здесь и не пахнет.

"Альмерия", кажется, уже смирилась, что новый сезон начнет в Сегунде. 14 поражений в 19 турах - это будет почти нереально отыграть.

При этом та ли безнадежны южане по игре? Вовсе нет. Даже с "Барсой" (2:3) и "Атлетико" (1:2) им удавалось бороться. Атака у "Альмерии" приличная - тот же Ларжи Рамазани хорошо известен скаутам по всей Европе. Губит команду отсутствие защиты - 43 пропущенных в 19 турах.

Против "Жироны" "Альмерия" обязательно попробует навязать борьбу, вот увидите. 4 из своих жалких 5 очков команда набрала дома. Также помогут южанам кадровые проблемы в тылу гостей. При этом результат? Кажется, его все знают наперед.

"Жироне" очень на руку растянутый и вывезенный в Азию Суперкубок, где "Реал" обязательно устанет. Главное теперь - не ошибиться самим.

На поле "Альмерии" это будет сделать трудно. Если у южан худшая в лиге оборона, то каталонцы могут похвастать самой результативной атакой - 46 голов! Если сложить одно с другим, то это пахнет разгромом.

48 - Teams with most points in a @LaLigaEN first round in the 21st Century (excluding Atlético de Madrid, Barcelona and Real Madrid):



48 - GIRONA 23/24 (W15 D3 L1)

43 - Real Sociedad 02/03 (W12 D7 L0)

43 - Valencia 03/04 (W13 D4 L2)

42 - Sevilla 16/17 (W13 D3 L3)



Steamroller. pic.twitter.com/tbS6wijZXi