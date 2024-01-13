Альмерия - Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 14.01.2024

Пока "Реал", "Барселона" и "Атлетико" зарабатывают деньги в Саудовской Аравии, Ла Лига продолжается, и сенсационная "Жирона" Довбика и Цыганкова едет в гости к главному аутсайдеру сезона.

"Альмерия" не победила ни разу в 19 турах, и главный риск для каталонцев против такого соперника - не выиграть еще до выхода на поле. В остальном сенсацией здесь и не пахнет.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Альмерія - Жирона Смотреть трансляцию

Примера. 20-й тур

14 января. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" 15:00 "Жирона"

Арбитр: Матео Бускетс Феррер

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Альмерии"

"Альмерия", кажется, уже смирилась, что новый сезон начнет в Сегунде. 14 поражений в 19 турах - это будет почти нереально отыграть.

При этом та ли безнадежны южане по игре? Вовсе нет. Даже с "Барсой" (2:3) и "Атлетико" (1:2) им удавалось бороться. Атака у "Альмерии" приличная - тот же Ларжи Рамазани хорошо известен скаутам по всей Европе. Губит команду отсутствие защиты - 43 пропущенных в 19 турах.

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Против "Жироны" "Альмерия" обязательно попробует навязать борьбу, вот увидите. 4 из своих жалких 5 очков команда набрала дома. Также помогут южанам кадровые проблемы в тылу гостей. При этом результат? Кажется, его все знают наперед.

Новости "Жироны"

"Жироне" очень на руку растянутый и вывезенный в Азию Суперкубок, где "Реал" обязательно устанет. Главное теперь - не ошибиться самим.

На поле "Альмерии" это будет сделать трудно. Если у южан худшая в лиге оборона, то каталонцы могут похвастать самой результативной атакой - 46 голов! Если сложить одно с другим, то это пахнет разгромом.

48 - Teams with most points in a @LaLigaEN first round in the 21st Century (excluding Atlético de Madrid, Barcelona and Real Madrid):



48 - GIRONA 23/24 (W15 D3 L1)

43 - Real Sociedad 02/03 (W12 D7 L0)

43 - Valencia 03/04 (W13 D4 L2)

42 - Sevilla 16/17 (W13 D3 L3)



Steamroller. pic.twitter.com/tbS6wijZXi — OptaJose (@OptaJose) January 4, 2024

Выездов "Жирона" не боится - у нее 2 ничьи и 7 побед на чужих полях в Ла Лиге. Также команда подтвердила идеальную форму, легко выбив "Эльче" (2:0) из Кубка в последнем матче. Да, есть кадровые потери в защите, но они некритичны с таким соперником. "Жирона" победит, если только не допустит недооценки.

"Альмерия" - "Жирона": статистика личных встреч

В первом круге "Жирона" дома разбила "Альмерию" в пух и прах - 5:2.

Еще результативнее было на "Монтиливи" год назад - тогда каталонцы победили 6:2. При этом последняя игра команд на "Хуэгос Медитерранеос" в октябре 2022-го завершилась победой "Альмерии" 3:2.

Последние матчи "Альмерии"

Последние матчи "Жироны"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

Мичел на пресс-конференции рассказал, что Цыганков, Эррера и Борха Гарсия готовы играть, а Давид Лопес и Эрик Гарсия - нет. Это плюс к атаке и минус к обороне.

У "Альмерии", тем временем, потери еще более серьезные - вне игры оба центрфорварда Луис Суарес и Ибрагима Коне; самый качественный хавбек Гонсало Мелеро; на КАН уехал волнорез Идриссу Баба.

"Альмерия": Масимиану - Пубиль, Монтес, Эдгар Гонсалес, Акиеме - Лопи, Робертоне - Эмбарба, Аррибас, Рамазани - Баптистао

"Жирона": Гассанига - Арнау, Хуанпе, Блинд - Коуто, Мартин, Алейш Гарсия, Гутьеррес - Цыганков, Довбик, Савио

"Альмерия" - "Жирона": ставки и коэффициенты

"Альмерия" - "Жирона": прогноз от UA-Футбол

Воспользуемся тем, что букмекеры продолжают не верить в "Жирону", и поставим на ее победу - коэффициенты тут от 1,65 и выше.