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Испанский клуб подписал уругвайца с украинскими корнями

Испания

Аренда до конца этого сезона

Испанский клуб подписал уругвайца с украинскими корнями

Фото: realoviedo.es

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Центральный полузащитник уругвайского "Пеньяроля" Сантьяго Хоменченко продолжит карьеру в Испании.

20-летний футболист перешел на правах аренды в команду Сегунды "Овьедо". Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.

Сантьяго Хоменченко имеет на своем счету 12 матчей за сборную Уругвая U-20, в рядах которой в 2023 году выиграл молодежный чемпионат мира, где в статусе футболиста ближайшего резерва провел пять поединков из шести.

Интересно, что Хоменченко родился 30 августа 2003 года в уругвайском городе Мерседес. Его отец – украинец, мать – итальянка. В детстве, как признавался Сантьяго в одном из интервью, семья жила очень бедно, из-за чего ему уже в подростковом возрасте приходилось работать, чтобы добыть денег себе на новую одежду.

Полное имя этого игрока - Сантьяго Дамиан Хоменченко Бьянки.

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Овьедо (Испания)
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Источник:
realoviedo.es
Опубликовал: Алина Ерофеева
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