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Испанский клуб подписал уругвайца с украинскими корнями
Аренда до конца этого сезона
Фото: realoviedo.es
Центральный полузащитник уругвайского "Пеньяроля" Сантьяго Хоменченко продолжит карьеру в Испании.
20-летний футболист перешел на правах аренды в команду Сегунды "Овьедо". Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.
Сантьяго Хоменченко имеет на своем счету 12 матчей за сборную Уругвая U-20, в рядах которой в 2023 году выиграл молодежный чемпионат мира, где в статусе футболиста ближайшего резерва провел пять поединков из шести.
Интересно, что Хоменченко родился 30 августа 2003 года в уругвайском городе Мерседес. Его отец – украинец, мать – итальянка. В детстве, как признавался Сантьяго в одном из интервью, семья жила очень бедно, из-за чего ему уже в подростковом возрасте приходилось работать, чтобы добыть денег себе на новую одежду.
Полное имя этого игрока - Сантьяго Дамиан Хоменченко Бьянки.
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