Барселона — Осасуна. Анонс и прогноз матча Примеры на 31.01.2024

Главное событие всей Ла Лиги последних дней — это объявление Хави о том, что он уйдет в конце сезона.

По слухам, команда восприняла это тяжело; кто-то даже плакал. Также на следующий день партнеров собрал Роберт Левандовский, чтобы настроить на остаток сезона. Чисто теоретически это может и подействовать. Но может и нет. Матч с "Осасуной" должен показать.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Барселона - Осасуна Смотреть трансляцию

Примера. 20-й тур

31 января. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" 20:00 "Осасуна"

Арбитр: Хорхе Фигероа Васкес

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Барселоны"

Растянутая во времени отставка Хави взялась не на ровном месте. Неделю назад "Барса" вылетела из Кубка от "Атлетика" (2:4), а затем лишь второй раз в сезоне проиграла дома - "Вильярреалу" (3:5).

Уже по этим матчам видно корень бед каталонцев — да, у них нет защиты. 29 пропущенных в 21 туре — это уровень команд, ведущих борьбу за выживание. Причем виновны абсолютно все — от слабого резервиста Пеньи на воротах и до Араухо, который быстро деградирует.

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И да, "Осасуна" тоже создаст "Барсе" проблемы, если та продолжит привозить. Хави это понимает, и его трюк — это последняя попытка спасти этот сезон. Терять очки больше нельзя — до вылета из ТОП-4 осталось всего 2 очка.

Новости "Осасуны"

Если "Барса" проводит сезон ниже ожиданий, то "Осасуна" играет свой типичный чемпионат. 12-е место, почти равное количество побед и поражений, никаких шансов вылететь или попасть в призы — все, как обычно.

В прошлом туре Памплона зацепилась за ничью в Севилье (1:1), а до этого с боем одолела "Хетафе" (3:2). Она в неплохой форме и много забивает по своим меркам, что особенно опасно для беззащитной во всех смыслах "Барселоны".

50 - Ante Budimir has scored his 50th goal in LaLiga (37 with Osasuna and 13 with Mallorca), becoming the fourth Croatian player ???????? to reach this tally in the history of the competition, after Davor Šuker (114), Ivan Rakitić (61) and Alen Peternac (55). Swan. pic.twitter.com/fABf2czQJw — OptaJose (@OptaJose) January 28, 2024

Из минусов "Осасуны" - слабая гостевая форма. В последних 6 матчах на выезде команда Ягобы Аррасате лишь дважды играла вничью и 4 раза уступала. Кроме того, у Памплоны наметился какой-то комплекс "Барселоны" - она умудряется проигрывать ей даже в большинстве.

"Барселона" - "Осасуна": статистика личных встреч

В этом сезоне команды встречались уже дважды — в Ла Лиге "Барса" победила на "Эль Садаре" 2:1, а в Суперкубке все прошло еще легче — 2:0.

Последний раз красные останавливали каталонцев в декабре 2021-го (2:2); их последняя победа на поле "Барсы" датирована июлем 2020-го (2:1).

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Осасуны"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Барсы" вне игры все те же — тер Штеген, Бальде, Гави, Рафинья, Иньиго Мартинес, Маркос Алонсо. Это не обещает ничего хорошего в обороне.

У "Осасуны" под вопросом только Чими Авила, которого, похоже, настигают последствия давнего разрыва связок.

"Барселона": Пенья — Кунде, Араухо, Кристенсен, Канселу — Фермин Лопес, Гюндоган, Педри — Ямаль, Левандовский, Жоау Феликс

"Осасуна": Эррера — Давид Гарсия, Катена, Крус, Аресо — Орос, Муньос, Мой Гомес — Будимир, Арнаис

"Барселона" - "Осасуна": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Осасуна": прогноз от UA-Футбол

Хави надеется, что его отставка мотивирует команду, но одно дело мотивация, а другое — организация. Мы не верим, что завтра "Барса" вдруг сыграет надежно в обороне.

Отсюда и ставка — на "обе забьют". БК предлагают ее с коэффициентами от 2,0 и выше.