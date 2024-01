Барселона — Осасуна. Анонс и прогноз матча Примеры на 31.01.2024

Главное событие всей Ла Лиги последних дней — это объявление Хави о том, что он уйдет в конце сезона.

По слухам, команда восприняла это тяжело; кто-то даже плакал. Также на следующий день партнеров собрал Роберт Левандовский, чтобы настроить на остаток сезона. Чисто теоретически это может и подействовать. Но может и нет. Матч с "Осасуной" должен показать.

Растянутая во времени отставка Хави взялась не на ровном месте. Неделю назад "Барса" вылетела из Кубка от "Атлетика" (2:4), а затем лишь второй раз в сезоне проиграла дома - "Вильярреалу" (3:5).

Уже по этим матчам видно корень бед каталонцев — да, у них нет защиты. 29 пропущенных в 21 туре — это уровень команд, ведущих борьбу за выживание. Причем виновны абсолютно все — от слабого резервиста Пеньи на воротах и до Араухо, который быстро деградирует.

И да, "Осасуна" тоже создаст "Барсе" проблемы, если та продолжит привозить. Хави это понимает, и его трюк — это последняя попытка спасти этот сезон. Терять очки больше нельзя — до вылета из ТОП-4 осталось всего 2 очка.

Если "Барса" проводит сезон ниже ожиданий, то "Осасуна" играет свой типичный чемпионат. 12-е место, почти равное количество побед и поражений, никаких шансов вылететь или попасть в призы — все, как обычно.

В прошлом туре Памплона зацепилась за ничью в Севилье (1:1), а до этого с боем одолела "Хетафе" (3:2). Она в неплохой форме и много забивает по своим меркам, что особенно опасно для беззащитной во всех смыслах "Барселоны".

50 - Ante Budimir has scored his 50th goal in LaLiga (37 with Osasuna and 13 with Mallorca), becoming the fourth Croatian player ???????? to reach this tally in the history of the competition, after Davor Šuker (114), Ivan Rakitić (61) and Alen Peternac (55). Swan. pic.twitter.com/fABf2czQJw