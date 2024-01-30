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Барселона — Осасуна. Анонс и прогноз матча Примеры на 31.01.2024

Испания

Подействует ли трюк Хави?

Барселона — Осасуна. Анонс и прогноз матча Примеры на 31.01.2024

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Главное событие всей Ла Лиги последних дней — это объявление Хави о том, что он уйдет в конце сезона.

По слухам, команда восприняла это тяжело; кто-то даже плакал. Также на следующий день партнеров собрал Роберт Левандовский, чтобы настроить на остаток сезона. Чисто теоретически это может и подействовать. Но может и нет. Матч с "Осасуной" должен показать.

Содержание

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Дивіться матч Прімери Барселона - Осасуна
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Примера. 20-й тур
31 января. Барселона. "Олимпийский"
"Барселона" 20:00 "Осасуна"
Арбитр: Хорхе Фигероа Васкес
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Барселоны"

Растянутая во времени отставка Хави взялась не на ровном месте. Неделю назад "Барса" вылетела из Кубка от "Атлетика" (2:4), а затем лишь второй раз в сезоне проиграла дома - "Вильярреалу" (3:5).

Уже по этим матчам видно корень бед каталонцев — да, у них нет защиты. 29 пропущенных в 21 туре — это уровень команд, ведущих борьбу за выживание. Причем виновны абсолютно все — от слабого резервиста Пеньи на воротах и до Араухо, который быстро деградирует.

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И да, "Осасуна" тоже создаст "Барсе" проблемы, если та продолжит привозить. Хави это понимает, и его трюк — это последняя попытка спасти этот сезон. Терять очки больше нельзя — до вылета из ТОП-4 осталось всего 2 очка.

Новости "Осасуны"

Если "Барса" проводит сезон ниже ожиданий, то "Осасуна" играет свой типичный чемпионат. 12-е место, почти равное количество побед и поражений, никаких шансов вылететь или попасть в призы — все, как обычно.

В прошлом туре Памплона зацепилась за ничью в Севилье (1:1), а до этого с боем одолела "Хетафе" (3:2). Она в неплохой форме и много забивает по своим меркам, что особенно опасно для беззащитной во всех смыслах "Барселоны".

Из минусов "Осасуны" - слабая гостевая форма. В последних 6 матчах на выезде команда Ягобы Аррасате лишь дважды играла вничью и 4 раза уступала. Кроме того, у Памплоны наметился какой-то комплекс "Барселоны" - она умудряется проигрывать ей даже в большинстве.

"Барселона" - "Осасуна": статистика личных встреч

В этом сезоне команды встречались уже дважды — в Ла Лиге "Барса" победила на "Эль Садаре" 2:1, а в Суперкубке все прошло еще легче — 2:0.

Последний раз красные останавливали каталонцев в декабре 2021-го (2:2); их последняя победа на поле "Барсы" датирована июлем 2020-го (2:1).

Последние матчи "Барселоны"

Барселона — Осасуна. Анонс и прогноз матча Примеры на 31.01.2024 - изображение 4

Последние матчи "Осасуны"

Барселона — Осасуна. Анонс и прогноз матча Примеры на 31.01.2024 - изображение 5

Турнирное положение команд

Барселона — Осасуна. Анонс и прогноз матча Примеры на 31.01.2024 - изображение 6

Ориентировочные составы

У "Барсы" вне игры все те же — тер Штеген, Бальде, Гави, Рафинья, Иньиго Мартинес, Маркос Алонсо. Это не обещает ничего хорошего в обороне.

У "Осасуны" под вопросом только Чими Авила, которого, похоже, настигают последствия давнего разрыва связок.

"Барселона": Пенья — Кунде, Араухо, Кристенсен, Канселу — Фермин Лопес, Гюндоган, Педри — Ямаль, Левандовский, Жоау Феликс

"Осасуна": Эррера — Давид Гарсия, Катена, Крус, Аресо — Орос, Муньос, Мой Гомес — Будимир, Арнаис

"Барселона" - "Осасуна": ставки и коэффициенты

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"Барселона" - "Осасуна": прогноз от UA-Футбол

Хави надеется, что его отставка мотивирует команду, но одно дело мотивация, а другое — организация. Мы не верим, что завтра "Барса" вдруг сыграет надежно в обороне.

Отсюда и ставка — на "обе забьют". БК предлагают ее с коэффициентами от 2,0 и выше.

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