Райо Вальекано — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 18.02.2024

"Реал" после минимальной победы на поле "Лейпцига" в Лиге чемпионов едет в гости уже в границах Мадрида — теперь его примет "Райо Вальекано".

Само собой, в этом матче есть явные фаворит и аутсайдер, но не забывайте также, что именно "Молнии" - единственные в Испании, кто в этом сезоне не пропустил на "Бернабеу".

"Райо" неплохо начал сезон, но после нового года посыпался. В последних 6 матчах у команды только 1 ничья и 5 поражений. Это привело к отставке Франсиско с поста тренера.

Его кресло отошло Иньиго Пересу, у которого нет самостоятельного опыта работы, зато он ассистировал Андони Ираоле во время его чрезвычайно успешной каденции в "Райо" - то есть, хорошо знает клуб и коллектив. Это важно, ведь времени на раскачку нет — зона вылета всего в 7 очках.

У "Райо" второй худший домашний рекорд в текущей Ла Лиге — лишь 8 очков в 11 матчах. Его последняя победа в основное время датирована 2 января — в гостях с "Хетафе" (2:0). Козыри? Только фланги, где, как и год назад, остры Альваро Гарсия и Иси Паласон. Все остальные — невыдающиеся середняки.

Если "Райо" всю неделю отдыхал, то Мадрид во вторник играл в ЛЧ против "РБ Лейпциг" и победил благодаря шедевру Браима Диаса и удачной игре Андрея Лунина (1:0).

При этом неделю назад "Сливочные" выдали совсем другой матч, наголову разбив на "Бернабеу" "Жирону" (4:0). Ничего необычного тут нет — дома команда побеждает красиво, в гостях же более экономно, но не менее регулярно. 29 очков в 12 турах — лучший гостевой рекорд в Ла Лиге.

23 - · Real Madrid have scored in 23 of their first 24 LaLiga 2023/24 matches, with the sole exception of the 0-0 draw against Rayo Vallecano in November 2023, their highest number of games scoring at this stage of a campaign in the competition since 2016/17 (24/24). Accurate. pic.twitter.com/qLFpA4Ocf7