Райо Вальекано — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 18.02.2024

"Реал" после минимальной победы на поле "Лейпцига" в Лиге чемпионов едет в гости уже в границах Мадрида — теперь его примет "Райо Вальекано".

Само собой, в этом матче есть явные фаворит и аутсайдер, но не забывайте также, что именно "Молнии" - единственные в Испании, кто в этом сезоне не пропустил на "Бернабеу".

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Райо Вальєкано - Реал Мадрид Смотреть трансляцию

Примера. 25-й тур

18 февраля. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" 15:00 "Реал Мадрид"

Арбитр: Алехандро Муньис Руис

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Райо Вальекано"

"Райо" неплохо начал сезон, но после нового года посыпался. В последних 6 матчах у команды только 1 ничья и 5 поражений. Это привело к отставке Франсиско с поста тренера.

Его кресло отошло Иньиго Пересу, у которого нет самостоятельного опыта работы, зато он ассистировал Андони Ираоле во время его чрезвычайно успешной каденции в "Райо" - то есть, хорошо знает клуб и коллектив. Это важно, ведь времени на раскачку нет — зона вылета всего в 7 очках.

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У "Райо" второй худший домашний рекорд в текущей Ла Лиге — лишь 8 очков в 11 матчах. Его последняя победа в основное время датирована 2 января — в гостях с "Хетафе" (2:0). Козыри? Только фланги, где, как и год назад, остры Альваро Гарсия и Иси Паласон. Все остальные — невыдающиеся середняки.

Новости "Реала"

Если "Райо" всю неделю отдыхал, то Мадрид во вторник играл в ЛЧ против "РБ Лейпциг" и победил благодаря шедевру Браима Диаса и удачной игре Андрея Лунина (1:0).

При этом неделю назад "Сливочные" выдали совсем другой матч, наголову разбив на "Бернабеу" "Жирону" (4:0). Ничего необычного тут нет — дома команда побеждает красиво, в гостях же более экономно, но не менее регулярно. 29 очков в 12 турах — лучший гостевой рекорд в Ла Лиге.

23 - · Real Madrid have scored in 23 of their first 24 LaLiga 2023/24 matches, with the sole exception of the 0-0 draw against Rayo Vallecano in November 2023, their highest number of games scoring at this stage of a campaign in the competition since 2016/17 (24/24). Accurate. pic.twitter.com/qLFpA4Ocf7 — OptaJose (@OptaJose) February 12, 2024

Перед выездом к "Райо" Мадрид спокоен. Его отрыв от "Жироны" достиг 5 очков, от "Барсы" - 10. Чемпионству почти ничего не угрожает. Риски? Только усталость, ведь "Лейпциг" хоть и проиграл, но крови попил немало. В остальном, конечно, Мадрид сильнее.

"Райо Вальекано" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч

В первом круге "Райо" припарковал перед воротами двухэтажный автобус, и "Реал" его неожиданно не пробил — 0:0. Было это в начале ноября.

Кроме того, отмечаем, что "Молнии" выиграли 2 из 3 последних домашних матчей против "Реала", и всего раз проиграли. Это прибавит андердогу сил, хотя и понятно, что Ираолы, главного кузнеца тех успехов, в клубе уже нет.

Последние матчи "Райо Вальекано"

Последние матчи "Реала"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Реала" вне игры из-за травм Куртуа, Милитао, Алаба, Беллингем и Рюдигер, а Менди пропустит игру из-за перебора карточек. При этом Браим Диас избежал повреждения в Лейпциге и готов играть.

У "Райо" же лечатся после травм только запасные — защитник Чаваррия и хавбек Мендес.

"Райо Вальекано": Димитриевский — Балью, Лежен, Мумин, Эспино — Сисс, Валентин — Паласон, Кике Перес, Альваро Гарсия — Камельо

"Реал Мадрид": Лунин — Карвахаль, Чуамени, Начо, Фран Гарсия — Вальверде, Модрич, Камавинга — Браим Диас — Винисиус, Хоселу

"Райо Вальекано" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты

"Райо Вальекано" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол

У "Реала" были трудности на "Вальекасе", пока "Райо" был на высоте, но сейчас "Молнии" в яме, и конца ей не видно.

Поставим на победу фаворита — БК принимают на это ставки с коэффициентами от 1,65 и выше.