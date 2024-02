Реал Мадрид — Севилья. Анонс и прогноз матча Примеры на 25.02.2024

Лидер Примеры "Реал" дома примет "Севилью", которая только в этом месяце оторвалась от зоны вылета. На бумаге этот матч выглядит простым для "Сливочным", но, как обычно, есть нюанс — у них слишком много кадровых потерь из-за травм и дисквалификаций.

"Реал" - главный фаворит на победу в Ла Лиге. После 25 туров команда Карло Анчелотти на 6 очков опережает "Жирону", которая вдобавок начала серьезно хромать.

В прошлом туре "Сливочные" не победили на поле "Райо Вальекано" (1:1), но у них было слабенькое оправдание — усталость после ЛЧ. Кроме того, "Сливочные" заметно хуже играют в гостях, чем дома, где у них 13 побед и 2 ничьи в 15 матчах этого сезона.

0 - @realmadriden are the only team yet to concede a single goal from set-pieces in the top five European leagues this season, conceding 100% of their goals from open play (15 out of 15 including own goals). Concentration. pic.twitter.com/kTaqBJ3qMT