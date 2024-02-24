Реал Мадрид — Севилья. Анонс и прогноз матча Примеры на 25.02.2024

Лидер Примеры "Реал" дома примет "Севилью", которая только в этом месяце оторвалась от зоны вылета. На бумаге этот матч выглядит простым для "Сливочным", но, как обычно, есть нюанс — у них слишком много кадровых потерь из-за травм и дисквалификаций.

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Примера. 26-й тур

25 февраля. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" 22:00 "Севилья"

Арбитр: Исидро Диас де Мера Эскудерос

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Реала"

"Реал" - главный фаворит на победу в Ла Лиге. После 25 туров команда Карло Анчелотти на 6 очков опережает "Жирону", которая вдобавок начала серьезно хромать.

В прошлом туре "Сливочные" не победили на поле "Райо Вальекано" (1:1), но у них было слабенькое оправдание — усталость после ЛЧ. Кроме того, "Сливочные" заметно хуже играют в гостях, чем дома, где у них 13 побед и 2 ничьи в 15 матчах этого сезона.

0 - @realmadriden are the only team yet to concede a single goal from set-pieces in the top five European leagues this season, conceding 100% of their goals from open play (15 out of 15 including own goals). Concentration. pic.twitter.com/kTaqBJ3qMT — OptaJose (@OptaJose) February 12, 2024

Главная проблема Карло Анчелотти перед "Севильей" - это невозможность ротации из-за большого числа выбывших. Беллингем, Карвахаль, Рюдигер — это все лидеры. В остальном, конечно, "Реал" фаворит, и после недельного отдыха стоит ждать от него атакующего футбола с акцентом на левый фланг, где выйдет Винисиус.

Новости "Севильи"

Если "Реал" борется за высокие места, то "Севилья" лишила себя этого шанса, провалив первый круг. Лишь в этом месяце команде удалось остановить падение и набрать 8 очков в 4 турах.

Самая именитая жертва "Нервиона" на этом отрезке - "Атлетико" (1:0), а вот если говорить о минувшем туре, то "Севильи" просто повезло. Она вообще не атаковала с "Валенсией", а 0:0 для нее спасла плохая реализация Романа Яремчука. Если "Севилья" хочет взять очки на "Бернабеу", ей надо играть острее, ведь "Реал" в этом сезоне дома забивал во всех матчах, кроме одного.

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Ну, и еще надо как-то ограничить атаку Мадрида — между прочим, вторую лучшую в Испании (53 гола), и здесь большие надежды на опыт и мотивацию Серхио Рамоса, который возвращается на "Бернабеу" после ухода в 2021 году.

"Реал Мадрид" - "Севилья": статистика личных встреч

В первом круге именно против "Реала" "Севилья" провела свой лучший матч и заслужено удержала ничью 1:1.

При этом ранее "Сливочные" выиграли 4 подряд матча у "Нервиона" и лишь в мае 2021-го тому удалось зацепиться за ничью на "Бернабеу" (2:2).

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Севильи"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Реала" точно вне игры травмированные Беллингем, Куртуа, Милитао, Алаба, а также дисквалифицированные Карвахаль и Камавинга. Кроме того, под огромным вопросом Рюдигер.

У "Севильи" потери тоже более чем серьезные — в лазарете сейчас Окампос, Агуме, Маркао и Ламела; также неясна готовность Акуньи, Гуделя, Лукебакьо и Ньянзу.

"Реал Мадрид": Лунин — Васкес, Чуамени, Начо, Менди — Модрич, Вальверде, Кроос — Браим Диас — Родриго, Винисиус

"Севилья": Нюланд — Баде, Рамос, Салас — Навас, Соу, Сумаре, Оливер, Педроса — Ромеро, Эн-Несири

"Реал Мадрид" - "Севилья": ставки и коэффициенты

"Реал Мадрид" - "Севилья": прогноз от UA-Футбол

"Севилья" очень здорово оборонялась во всех 5 последних матчах, а у "Реала" много потерь, он сыграет со "старым" центром поля. Поэтому мы не верим в разгром.

Наша ставка — на "Нервион" с форой (+2,0) — БК предлагают эту ставку с коэффициентами от 1,6 и выше.