Жирона — Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Примеры на 26.02.2024

"Жирона" все еще проводит без сомнения выдающуюся кампанию, но поражения в двух последних матчах отбросили ее на третье место в Ла Лиге. Дальше ошибаться нельзя — так можно из ТОП-4 вылететь. Тем временем "Райо Вальекано" после смены тренера остановил "Реал" и едет на "Монтиливи" точно не отбывать номер...

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Жирона - Райо Вальєкано Смотреть трансляцию

Примера. 26-й тур

26 февраля. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" 22:00 "Райо Вальекано"

Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоэчеа

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Жироны"

"Жирона" выиграла 17 из 25 матчей текущей Ла Лиги при 3 поражениях, и это гениальный результат для клуба, который проводит лишь 4-й в истории сезон в элите.

Другое дело — текущая форма. В последних 5 матчах "Жирона" выиграла только раз. Два последних матча — поражения на полях "Реала" (0:4) и "Атлетика" (2:3). Оба результата, конечно, не сенсационны, однако аппетит приходит во время еды, и как минимум в Бильбао каталонцы надеялись на большее.

2 - Girona have lost their last two LaLiga games, suffering more defeats than in the rest of the league season (W17 D5 L1). Fatigue. pic.twitter.com/Jj1yZlgYhV — OptaJose (@OptaJose) February 19, 2024

Оборона — вот главный бич "Жироны". Последний месяц она пропускает по 2 гола за 90 минут. Кроме того, с 21 января "молчит" Артем Довбик, а Савио не делает ассистов. То есть, налицо еще и кризис лидеров. Возможно, домашние трибуны помогут им вернуться на победный путь — у "Жироны" 29 очков в 12 матчах на "Монтиливи".

Новости "Райо Вальекано"

Если "Жирона" переживает за свое место в ТОП-4, то у "Райо" задача банальнее — не вылететь. Именно с этой целью клуб заменил Франсиско на Иньиго Переса 10 дней назад.

И что было потом? "Райо" дома остановил "Реал" (1:1). После этого его безвыигрышная серия достигла 6 матчей, но кто при здравом уме будет ругать команду за ничью с Мадридом? Тем более, матч был по-настоящему равный - "Молнии" создали Лунину много проблем.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

"Райо" любит выезды — 16 из своих 25 очков он набрал на чужих полях. Но, конечно, проблем тоже немало. Во-первых, команда не побеждает с 2 января, и ей не хватает уверенности. Во-вторых, беда с форвардами — де Томас, Нтека, Камельо и Фалькао на четверых забили в Ла Лиге 5 голов. Ну, и дисквалификация Иси Паласона — это тоже фактор.

"Жирона" - "Райо Вальекано": статистика личных встреч

В первом круге "Жирона" победила на поле "Райо" 2:1, а Довбик забил гол с паса Цыганкова. Также каталонцы комфортно одолели "Молний" и в рамках Кубка короля в январе — 3:1.

Касательно прошлого сезона, то там дважды — в Мадриде и Каталонии — фиксировали счет 2:2.

Последние матчи "Жироны"

Последние матчи "Райо Вальекано"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Жироны" изменится центр защиты — выздоровел Давид Лопес, но в лазарет угодил Дэйли Блинд. Кроме того, возвращается после дисквалификации правый краек Ян Коуто.

У "Райо" главная потеря — это дисквалификация Иси Паласона, лучшего игрока и мозга команды в полузащите. Вероятно, его заменит Хорхе де Фрутос, но это совсем не то.

"Жирона": Гассанига — Коуто, Эрик Гарсия, Давид Лопес, Гутьеррес — Эррера, Алейш Гарсия — Цыганков, Мартин, Савио — Довбик

"Райо Вальекано": Димитриевский — Балью, Аридане, Лежен, Эспино — де Фрутос, Валентин, Унаи Лопес, Альваро Гарсия — де Томас, Трехо

"Жирона" - "Райо Вальекано": ставки и коэффициенты

"Жирона" - "Райо Вальекано": прогноз от UA-Футбол

Рискнем поставить на то, что каталонцы соберутся и наконец победят. Они не были безнадежны в Бильбао, но не хватило обороны. С выходом Давида Лопеса она улучшится.

БК принимают ставки на победу "Жироны" с коэффициентами от 1,65 и выше.