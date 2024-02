Жирона — Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Примеры на 26.02.2024

"Жирона" все еще проводит без сомнения выдающуюся кампанию, но поражения в двух последних матчах отбросили ее на третье место в Ла Лиге. Дальше ошибаться нельзя — так можно из ТОП-4 вылететь. Тем временем "Райо Вальекано" после смены тренера остановил "Реал" и едет на "Монтиливи" точно не отбывать номер...

"Жирона" выиграла 17 из 25 матчей текущей Ла Лиги при 3 поражениях, и это гениальный результат для клуба, который проводит лишь 4-й в истории сезон в элите.

Другое дело — текущая форма. В последних 5 матчах "Жирона" выиграла только раз. Два последних матча — поражения на полях "Реала" (0:4) и "Атлетика" (2:3). Оба результата, конечно, не сенсационны, однако аппетит приходит во время еды, и как минимум в Бильбао каталонцы надеялись на большее.

2 - Girona have lost their last two LaLiga games, suffering more defeats than in the rest of the league season (W17 D5 L1). Fatigue. pic.twitter.com/Jj1yZlgYhV