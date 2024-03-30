Барселона — Лас-Пальмас. Анонс и прогноз матча Примеры на 30.03.2024

"Барселона" в первом туре после международной паузы сыграет против команды, которую возглавляет каталонец и где выступает немало бывших "Кулес".

Безусловно, "Лас-Пальмас" слабее на бумаге, и ко всему у него была неудачная серия в марте, но противостояние двух команд, которые обожают играть с мячом, все равно интригует.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Барселона - Лас-Пальмас Смотреть трансляцию

Примера. 30-й тур

30 марта. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" 22:00 "Лас-Пальмас"

Арбитр: Матео Бускетс Феррер

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Новости "Барселоны"

После того, как Хави объявил об уходе в конце сезона, "Барса" не проигрывает уже 10 матчей подряд. Более того, перед паузой на сборные она добыла две большие победы — 3:1 с "Наполи" и 3:0 с "Атлетико".

Благодаря этому каталонцы впервые за 4 года сыграют в плей-офф ЛЧ, а это и престиж, и деньги. По слухам, Жоан Лапорта убеждает Хави изменить мнение и остаться, но пока безрезультатно. Тем временем на поле вновь расцвел ветеран Левандовский — у него 4 гола в 3 последних матчах, а еще юноши Ямаль и Кубарси, которых не хвалит только ленивый.

Lamine Yamal had as many successful 1v1 dribbles against Brazil as Brazil's combined starting XI ???? pic.twitter.com/4HJqdNc14z — ESPN FC (@ESPNFC) March 28, 2024

"Барса" набрала 34 очка в 15 домашних матчах этого сезона, и все 3 ее поражения случались перед своими фанатами. Также настораживает большое количество пропущенных голов — аж 19 в 15 играх. Ну, и главный риск — это форма лидеров после сборных. СМИ писали, что у Кристенсена, Левандовского и Араухо были проблемы.

Новости "Лас-Пальмаса"

Команды уровня "Лас-Пальмаса" не так зависимы от сборных — у них другого калибра игроки. В Ла Лиге канарцы идут 11-ми — и даже это для них громадный успех.

Команда экс-тренера Ла Масии Гарсии Пимьенты на 15 очков оторвалась от зоны вылета, а от еврокубков отстает всего на 5. Так успешно "Лас-Пальмас" не выступал с 1979 года, когда занял 6-е место. С другой стороны, пик формы островитян пришелся на декабрь и январь. В последних 5 матчах у них только 2 очка, причем в прошлом туре канарцы совершили почти невозможное — уступили "Альмерии", не побеждавшей в элите 30 туров подряд.

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Давления на "Лас-Пальмас" нет никакого — это ему поможет. Также у Гарсии Пимьенты, Мунира, Сандро, Мармоля, Кардоны будет много мотивации — они все выходцы из "Барсы". Играет "Лас-Пальмас" комбинационно, в пас, и это будет как минимум интересно. Результат? Наверное, вы сами понимаете, каковы шансы.

"Барселона" - "Лас-Пальмас": статистика личных встреч

В первом круге "Барселона" чудом вырвала победу на Канарах на последних минутах — 2:1.

Ну, и еще интересно, что начиная с 2000 года команды встречались между собой 11 раз — каталонцы выиграли 8 матчей и еще 3 завершили вничью.

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Лас-Пальмаса"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Барсы" Педри вернулся к тренировкам, но играть ему пока рано. Также вне игры Гави, Бальде и де Йонг, а Кристенсен и Араухо под вопросом, но, скорее, там все хорошо.

У "Лас-Пальмаса" из основных не сыграет только арендованный у "Барсы" фулбек Хулиан Араухо — у него травма.

"Барселона": тер Штеген — Кунде, Араухо, Кубарси, Канселу — Фермин Лопес, Гюндоган, Роберто — Ямаль, Левандовский, Ферран Торрес

"Лас-Пальмас": Вальес — Суарес, Коко, Мармоль, Серхи Кардона — Мунир, Муньос, Перроне, Кириан Родригес, Молейро — Сандро

"Барселона" - "Лас-Пальмас": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Лас-Пальмас": прогноз от UA-Футбол

У "Лас-Пальмаса" уже давно все плохо с игрой, а вот лидеры "Барсы" показали отменную форму в том числе и в сборных. Если они не слишком устали, то результат ясен.

Поставим на победу каталонцев с форой (-1,5) — БК принимают на нее ставки с коэффициентами от 1,8 и выше.