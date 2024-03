Барселона — Лас-Пальмас. Анонс и прогноз матча Примеры на 30.03.2024

"Барселона" в первом туре после международной паузы сыграет против команды, которую возглавляет каталонец и где выступает немало бывших "Кулес".

Безусловно, "Лас-Пальмас" слабее на бумаге, и ко всему у него была неудачная серия в марте, но противостояние двух команд, которые обожают играть с мячом, все равно интригует.

После того, как Хави объявил об уходе в конце сезона, "Барса" не проигрывает уже 10 матчей подряд. Более того, перед паузой на сборные она добыла две большие победы — 3:1 с "Наполи" и 3:0 с "Атлетико".

Благодаря этому каталонцы впервые за 4 года сыграют в плей-офф ЛЧ, а это и престиж, и деньги. По слухам, Жоан Лапорта убеждает Хави изменить мнение и остаться, но пока безрезультатно. Тем временем на поле вновь расцвел ветеран Левандовский — у него 4 гола в 3 последних матчах, а еще юноши Ямаль и Кубарси, которых не хвалит только ленивый.

Lamine Yamal had as many successful 1v1 dribbles against Brazil as Brazil's combined starting XI ???? pic.twitter.com/4HJqdNc14z