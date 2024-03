Жирона — Бетис. Анонс и прогноз матча Примеры на 31.03.2024

Все еще главная сенсация текущего испанского сезона "Жирона" в первом матче после паузы на сборные примет кризисного середняка.

"Бетис" выиграл только 1 из 7 последних матчей во всех турнирах, и его форма на дне. Еще осенью "Жирона" бы не заметила такого оппонента, но сейчас она тоже в игровой яме и победила только в 2 поединках из 6. Интриги хоть отбавляй.

"Жирона" потеряла последние реальные шансы на титул в марте, проиграв 4 подряд выездных матчи. Последний — на поле "Хетафе" (0:1) — запомнился полной безнадегой в атаке.

Вместе с тем каталонцы пока держат планку на своем поле, где в последних трех матчах набрали 7 очков и не пропустили ни единого гола. Победы над "Райо Вальекано" (3:0) и "Осасуной" (2:0) дались "Жироне" с трудом, но все же были справедливыми — не в последнюю очередь благодаря отменной игре Виктора Цыганкова, оформившего 1+1.

Girona’s Artem Dovbyk scored the game winner in the 88th minute to give Ukraine the 2-1 lead in their Euro 2024 qualifier against Bosnia and Herzegovina. ⚽️????????



Valencia’s Roman Yaremchuk scored a goal and got the assist for this goal. ????????????

