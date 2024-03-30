Жирона — Бетис. Анонс и прогноз матча Примеры на 31.03.2024

Все еще главная сенсация текущего испанского сезона "Жирона" в первом матче после паузы на сборные примет кризисного середняка.

"Бетис" выиграл только 1 из 7 последних матчей во всех турнирах, и его форма на дне. Еще осенью "Жирона" бы не заметила такого оппонента, но сейчас она тоже в игровой яме и победила только в 2 поединках из 6. Интриги хоть отбавляй.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Жирона - Бетіс Смотреть трансляцию

Примера. 30-й тур

31 марта. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" 17:15 "Бетис"

Арбитр: Хесус Хиль Мансано

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Жироны"

"Жирона" потеряла последние реальные шансы на титул в марте, проиграв 4 подряд выездных матчи. Последний — на поле "Хетафе" (0:1) — запомнился полной безнадегой в атаке.

Вместе с тем каталонцы пока держат планку на своем поле, где в последних трех матчах набрали 7 очков и не пропустили ни единого гола. Победы над "Райо Вальекано" (3:0) и "Осасуной" (2:0) дались "Жироне" с трудом, но все же были справедливыми — не в последнюю очередь благодаря отменной игре Виктора Цыганкова, оформившего 1+1.

Girona’s Artem Dovbyk scored the game winner in the 88th minute to give Ukraine the 2-1 lead in their Euro 2024 qualifier against Bosnia and Herzegovina. ⚽️????????



Valencia’s Roman Yaremchuk scored a goal and got the assist for this goal. ????????????

pic.twitter.com/qcFP4RCEFD — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) March 22, 2024

На "Монтиливи" ждут того же и от Артема Довбика, который не забивает за клуб с 21 января. Возможно, гол за сборную Украины поможет форварду обрести уверенность. Есть у "Жироны" и положительные новости из пустеющего лазарета. Это важно сейчас, ведь команда опережает идущий 5-м "Атлетико" на 7 очков, и ее место в зоне ЛЧ под вопросом.

Новости "Бетиса"

Если "Жирона" борется за место в ЛЧ, то "Бетис" - хотя бы за любые еврокубки. Сейчас команда Мануэля Пеллегрини идет 7-й, отставая от "Реала Сосьедад" на 4 очка.

Травма Иско больно ударила по севильцам. Они бесславно вылетели из еврокубков в Загребе, а затем проиграли три подряд матча "Атлетико", "Вильярреалу" и "Райо". Особенно болезненно фиаско на "Вальекасе" - оно было ужасно не только по результату, но и по качеству футбола. "Бетис" ничего путного не создал.

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Возвращение Иско в строй поможет зелено-полосатым, но это не панацея. В текущей Ла Лиге у них только 3 выездных победы. Кроме того, команда забила только 34 гола в 29 турах — это меньше, чем у "Севильи" (36), идущей 16-й. С такой игрой "Жирону" на ее поле не победить, а Пеллегрини это крайне нужно, чтобы укрепить позиции; его кресло шатается.

"Жирона" - "Бетис": статистика личных встреч

"Бетис" в первом круге спас ничью с "Жироной" на последних минутах — 1:1.

Еще раньше зелено-полосатые выиграли 5 кряду матчей у каталонцев, чья последняя победа над севильцами датирована аж 2010 годом.

Последние матчи "Жироны"

Последние матчи "Бетиса"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Жироны" под вопросом Гутьеррес, Давид Лопес и Эррера, но еще 5 дней назад Мичел выражал надежду, что они сыграют. Главная потеря — Савио, у него перебор карточек.

У "Бетиса" вернулись в общую группу Бельерин, Бакамбу и Сабали, а вот Марк Рока еще тренируется по индивидуальной программе; его на поле не ждем.

"Жирона": Гассанига — Коуто, Эрик Гарсия, Давид Лопес, Гутьеррес — Иван Мартин, Алейш Гарсия, Эррера — Цыганков, Довбик, Порту

"Бетис": Руи Силва — Бельерин, Песселья, Сократис, Миранда — Гвидо Родригес, Карвалью — Форнальс, Иско, Айосе Перес — Виллиан Жозе

"Жирона" - "Бетис": ставки и коэффициенты

"Жирона" - "Бетис": прогноз от UA-Футбол

Мы верим в тенденции, а они таковы, что "Жирона" сильна дома, а "Бетис" слаб на выезде.

Наша ставка — на победу каталонцев. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,8 и выше.