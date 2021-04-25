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Проверка на чемпионские амбиции. Лион – Лилль. Прогноз на матч Лиги 1 на 25.04.21
Вернут ли "доги" первую строчку?
Фото: LECOEUR Philippe, LECOEUR Philippe
В субботу "Пари Сен-Жермен" возглавил турнирную таблицу, обыграв "Метц" (1:3). Теперь слово за "Лиллем". В случае победы "доги" вернут себе первую позицию, а в случае поражения от "Лиона" и вовсе могут выпасть из зоны Лиги Чемпионов (топ-3). Ставки безумно высоки и никто не намерен отдавать нажитое непосильным трудом за весь сезон.
"Лион"
После возвращения с международного перерыва "Лион" потерял важные очки в игре с "Лансом" (1:1), но после этого выиграл обе встречи в лиге, взяв верх над "Анже" (3:0) и "Нантом" (1:2). Посреди недели "ткачи" обидно вылетели из Кубка Франции от "Монако" (0:2), но в той игре все решило удаление, а так команда Руди Гарсии даже выглядела лучше.
"Олимпик" образца последнего месяца – это Депай и Пакета. Парочка забила 8 последний голов команды во всех турнирах. При этом чаще всего они ещё и либо ассистируют друг другу, либо Пакета добьет мяч в ворота после удара Мемфиса, либо бразилец заработает для партнёра пенальти. Телепатическая связь этого дуэта наводит на ассоциации с тандемом "Тоттенхэма" Кейн-Сон образца этого сезона, но в общекомандной смысле тут заложены кардинальные различия. Руди Гарсия построил в "Лион" игровую систему, которая позволяет его звёздам сиять и раскрывать свои лучшие качества, в то время как недавно уволенный Жозе Моуриньо откровенно эксплуатировал свою атакующую связку, заставляя их выжимать воду из камня.
"Лилль"
В начале месяца "Лилль" сенсационно обыграл ПСЖ и оторвался от них на три очка. Но с соперниками попроще начались проблемы. "Метц" (0:2) был обыгран со скрипом. Откровенно говоря, если кто в той игре и должен был выигрывать, то это уж точно не "доги", но великолепие Йылмаза проявилось как никогда кстати. С "Монпелье" (1:1) команда Кристофа Галтье сыграла более убедительно, но не настолько, чтобы итоговая ничья казалась аномальной.
Главная гордость "Лилля" – это их оборона, пропустившая всего 20 голов в сезоне (лучший показатель в лиге). Но вот в атаке дела не очень. 54 гола в 33 турах – давно в топ-5 чемпионатах не побеждал коллектив, забивающий 1,6 голов за игру. Причём продвинутая статистика показывает, что "доги" ещё и великолепно распоряжаются своими шансами, забив на 12 голов больше, чем предсказывал показатель ожидаемых голов. С таким сдержанным и аккуратным стилем сложно будет выиграть все оставшиеся матчи. Уж больно тяжко им даются голы.
Личные встречи
В Лиге 1 соперники встречались 49 раз. У "Лиона" 12 побед, у "Лилля" – 18. Ещё 19 матчей закончились вничью. В 5 последних встречах у "догов" 2 победы при трёх ничьих.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"ПСЖ"
|34
|23
|3
|8
|77-26
|+51
|72
|2
|"Лилль"
|33
|20
|10
|3
|54-20
|+34
|70
|3
|"Монако"
|33
|21
|5
|7
|70-38
|+32
|68
|4
|"Лион"
|33
|19
|10
|4
|65-32
|+33
|67
Статистика и факты
- "Лилль" не проигрывал "Лиону" в 9 последних встречах во всех турнирах
- "Лилль" выиграл 9 из 10 последних выездных матчей Лиги 1
- "Лилль" не пропускал в 7 из 8 последних выездных матчей Лиги 1
- Депай принял участие в 27 голах команды (в среднем 95 минут на результативное действие)
- Депай отличился дублем в 3 из 6 последних матчей (включая игры сборных)
- В 11 из 13 последних домашних матчах "Лиона" было забито 3 и более голов
Ориентировочные составы
"Лион": Лопеш – Корне, Денайер, Марсело, Дюбуа – Гимараэс, Какре – Токо-Экамби, Пакета, Депай – Слимани
"Лилль": Меньян – Рейнилду, Ботман, Фонте, Челик – Иконе, Бамба, Сумаре, Андре – Дэвид, Йылмаз
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Лион" – "Лиллль" от UA-Футбол
Победа "Лиона" 2:1. По качеству игры "Олимпик" показывает, пожалуй, самую убедительные перфомансы в Лиге 1. Посмотрим, удастся ли им конвертировать игру в результат на этот раз. Но Депая и Пакету не сдержать даже лучшей обороне чемпионата.
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