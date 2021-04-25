Проверка на чемпионские амбиции. Лион – Лилль. Прогноз на матч Лиги 1 на 25.04.21

Лига 1, 34-й тур

Лион, "Парк Олимпик Лионне"

"Лион" 22:00 "Лилль"

Трансляция – Megogo

В субботу "Пари Сен-Жермен" возглавил турнирную таблицу, обыграв "Метц" (1:3). Теперь слово за "Лиллем". В случае победы "доги" вернут себе первую позицию, а в случае поражения от "Лиона" и вовсе могут выпасть из зоны Лиги Чемпионов (топ-3). Ставки безумно высоки и никто не намерен отдавать нажитое непосильным трудом за весь сезон.

"Лион"

После возвращения с международного перерыва "Лион" потерял важные очки в игре с "Лансом" (1:1), но после этого выиграл обе встречи в лиге, взяв верх над "Анже" (3:0) и "Нантом" (1:2). Посреди недели "ткачи" обидно вылетели из Кубка Франции от "Монако" (0:2), но в той игре все решило удаление, а так команда Руди Гарсии даже выглядела лучше.

"Олимпик" образца последнего месяца – это Депай и Пакета. Парочка забила 8 последний голов команды во всех турнирах. При этом чаще всего они ещё и либо ассистируют друг другу, либо Пакета добьет мяч в ворота после удара Мемфиса, либо бразилец заработает для партнёра пенальти. Телепатическая связь этого дуэта наводит на ассоциации с тандемом "Тоттенхэма" Кейн-Сон образца этого сезона, но в общекомандной смысле тут заложены кардинальные различия. Руди Гарсия построил в "Лион" игровую систему, которая позволяет его звёздам сиять и раскрывать свои лучшие качества, в то время как недавно уволенный Жозе Моуриньо откровенно эксплуатировал свою атакующую связку, заставляя их выжимать воду из камня.

"Лилль"

В начале месяца "Лилль" сенсационно обыграл ПСЖ и оторвался от них на три очка. Но с соперниками попроще начались проблемы. "Метц" (0:2) был обыгран со скрипом. Откровенно говоря, если кто в той игре и должен был выигрывать, то это уж точно не "доги", но великолепие Йылмаза проявилось как никогда кстати. С "Монпелье" (1:1) команда Кристофа Галтье сыграла более убедительно, но не настолько, чтобы итоговая ничья казалась аномальной.

Главная гордость "Лилля" – это их оборона, пропустившая всего 20 голов в сезоне (лучший показатель в лиге). Но вот в атаке дела не очень. 54 гола в 33 турах – давно в топ-5 чемпионатах не побеждал коллектив, забивающий 1,6 голов за игру. Причём продвинутая статистика показывает, что "доги" ещё и великолепно распоряжаются своими шансами, забив на 12 голов больше, чем предсказывал показатель ожидаемых голов. С таким сдержанным и аккуратным стилем сложно будет выиграть все оставшиеся матчи. Уж больно тяжко им даются голы.

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Личные встречи

В Лиге 1 соперники встречались 49 раз. У "Лиона" 12 побед, у "Лилля" – 18. Ещё 19 матчей закончились вничью. В 5 последних встречах у "догов" 2 победы при трёх ничьих.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "ПСЖ" 34 23 3 8 77-26 +51 72 2 "Лилль" 33 20 10 3 54-20 +34 70 3 "Монако" 33 21 5 7 70-38 +32 68 4 "Лион" 33 19 10 4 65-32 +33 67

Статистика и факты

"Лилль" не проигрывал "Лиону" в 9 последних встречах во всех турнирах

"Лилль" выиграл 9 из 10 последних выездных матчей Лиги 1

"Лилль" не пропускал в 7 из 8 последних выездных матчей Лиги 1

Депай принял участие в 27 голах команды (в среднем 95 минут на результативное действие)

Депай отличился дублем в 3 из 6 последних матчей (включая игры сборных)

В 11 из 13 последних домашних матчах "Лиона" было забито 3 и более голов

Ориентировочные составы

"Лион": Лопеш – Корне, Денайер, Марсело, Дюбуа – Гимараэс, Какре – Токо-Экамби, Пакета, Депай – Слимани

"Лилль": Меньян – Рейнилду, Ботман, Фонте, Челик – Иконе, Бамба, Сумаре, Андре – Дэвид, Йылмаз

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Лион" – "Лиллль" от UA-Футбол

Победа "Лиона" 2:1. По качеству игры "Олимпик" показывает, пожалуй, самую убедительные перфомансы в Лиге 1. Посмотрим, удастся ли им конвертировать игру в результат на этот раз. Но Депая и Пакету не сдержать даже лучшей обороне чемпионата.