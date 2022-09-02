Нант – ПСЖ. Прогноз матча Лиги 1 на 03.09.2022

Лига 1, 6-й тур

Нант, "Божуар"

"Нант" – "ПСЖ" 22:00

Трансляция – Megogo

Нант

После невероятных свершений прошлого сезона, в ходе которого "Нант" сенсационно выиграл Кубок Франции, Антуан Комбуаре не получил обещанного усиления. Под занавес трансферного окна ему был выписан форвард "Ланса" Игнатиус Ганаго, который должен будет заменить Рандала Коло Муани – после 13 мячей конголезца в прошлой кампании его переманили в "Айнтрахт". Плюс 33-летний Мусса Сиссоко – вот и всё "усиление". Из хорошего – хотя бы Бласа не продали.

Начало сезона для "канареек" выдалось очень трудным. Тут и 0:4 от "ПСЖ" в Суперкубке, и поражение от "Марселя" (1:2). Но на самом деле и календарь откровенно трудный. Поэтому ничьи с "Лиллем" (1:1) и "Страсбуром" (1:1) однозначно стоит записывать в актив. Кого коллектив Комбуаре должен был обыгрывать, так это "Тулузу", и они справились с этой задачей (3:1). Так что десятое место после 5 туров – это не показательно. Скоро "Нант" обязательно поднимется.

К "ПСЖ" не успели восстановиться Мозес Саймон и Мусса Сиссоко. В центре поля играть есть кому, а вот без Саймона и Ганаго, который ещё не готов к выступлениям за новую команду, придётся играть с Мохамедом и Гессаном.

Пари Сен-Жермен

"ПСЖ" невероятным образом начал сезон, забив 21 мяч в стартовых 5 матчах, четыре из которых парижане выиграли. Удивительную форму при этом демонстрирует Неймар, принявший участие в 13 из этих голов. В первых трёх поединках команда Кристофа Галтье неизменно забивала не меньше 5 раз – именно столько получили в свои ворота "Клермон" и "Монпелье", а бедолага Паулу Фонсека и его "Лиллю" и вовсе досталось аж 7.

Но на прошлой неделе "Монако" показал, что со столичными монстрами можно играть. Компактность обороны, интенсивность и жёсткая игра против Неймара – вот и весь рецепт успеха. "Пари Сен-Жермену" куда легче творить, когда против них играют мягко, и не навязывают слишком высокий темп. Посреди недели был разгром "Тулузы" (0:3), но сразу стало ощущаться, что при игре каждые 3-4 дня качество игры у "ПСЖ" падает.

Уже во вторник Кристоф Галтье сможет попробовать себя в большом европейском футболе. Наставник наверняка побережёт на "Ювентус" некоторых ключевых игроков, так что "Нанту" будет куда проще. Кимпембе имеет некоторые проблемы со здоровьем, Нуну Мендеш отбегал все 5 матчей и нуждается в отдыхе. Верратти тоже не должен сыграть все 90 минут, а суперзвёзды атаки, видимо, сбавят обороты.

3000 ₴ До 3 000 гривен на депозит 1xbet по промокоду Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Личные встречи

Соперники встречались между собой 88 раз в рамках Лиги 1. У "ПСЖ" 40 побед против 28 у "Нанта". Ещё 20 встреч завершились вничью. В последние годы "канарейки" регулярно преподносят Парижу сюрпризы: из трёх последних матчей команда Антуана Комбуаре выиграла два (3:1, 1:2).

Статистика и факты

"ПСЖ" не проигрывал в последних 14 матчах Лиги 1

"Нант" не уступал в 6 последних домашних играх Лиги 1

В последних 6 личных встречах было забито более 2.5 гола

"ПСЖ" забивал минимум 3 гола в 7 последних выездных играх Лиги 1

У Неймара 7+6 в 5 матчах Лиги 1, у Месси – 3+4

Ориентировочные составы

"Нант": Лафон – Кастеллетто, Жиротто, Паллуа – Фабио, Мутуссами, Чиривелья, Аппиа – Блас – Гессан, Мохамед

"ПСЖ": Доннарумма – Рамос, Маркиньос, Данилу – Хакими, Санчеш, Витинья, Бернат – Месси – Мбаппе, Неймар

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Нант – ПСЖ

Комбуаре наверняка сделал выводы после проваленного Суперкубка. А "Монако" показал, как надо сдерживать Париж. Задача всё равно крайне трудная, и скорее всего недостижимая для "канареек". Но перед ЛЧ "ПСЖ" распыляться не будет, тем более сразу после мидвика. Ставка: азиатский гандикап на "Нант" +1.75 коэффициентом в районе 1.95.