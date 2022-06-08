Уэльс - Нидерланды. Анонс и прогноз на матч Лиги наций на 08.06.2022

Лига наций, группа А4, второй тур

8 июня 2022. Кардифф, “Кардифф Сити Стэдиум”

Уэльс 21:45 Нидерланды

Телетрансляция – OLL.TV

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Сборная Уэльса выполнила свою главную цель на июньские матчи сборных, квалифицировавшись на Чемпионат мира. Но сам Мундиаль начнется очень скоро, до него осталось не так много поединков сборных и встреча с искрометными Нидерландами Луи ван Гала это хорошая возможность проверить себя.

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Уэльс

"Мы хотим выигрывать матчи, но нужно также и соблюдать баланс. Мы не намерены просто отбывать номер в этом турнире, задействуя молодых футболистов, но намерены побеждать. Однако реалитистично ли требовать от ключевых футболистов сверхусилий во второй раз за четыре дня? Наверное, нет. Такие важные, как с Украиной, отбирают много эмоций. Это нужно учитывать", – говорит главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж.

Этого можно было ожидать. Для таких футблистов как Бэйл, Рэмзи, Аллен два подряд матча сборных было бы чересчур. В целом на 14 июньских дней у Уэльса было запланировано пять официальных матчей, ротация просто неизбежна. Вероятно сегодня на "Кардифф Сити Стэдиум" мы увидим примерно такой состав, который действовал в игре первого тура Лиги наций с Польшей, но с некоторыми изменениями.

В частности место в старте должны получить Бреннан Джонсон, Харри Уилсон, Сорба Томас, Рабби Матондо и другие молодые футболисты. Для них встреча с Нидерландами будет хорошей проверкой своих возможностей.

Уэльс может еще долго праздновать выход на Чемпионат мира, но футбольный календарь не стоит месте, и уже стоит думать о кадровом планировании перед первенством в Катаре.

Нидерланды

В пятницу сборная Нидерландов провела великолепный матч против сборной Бельгии, отправив в ворота своего географического соседа четыре гола (4:1). Для "оранье" это была первая победа над экс-первой сборной мира за 25 лет.

Луи ван Гал прекрасно сработался с этим поколением футболистов сборной Нидерландов – в десяти матчах семь побед и три ничьи. "Когда выигрываешь у такого сильного соперника, это вызывает эйфорию и радость. Нам нужно продолжать тяжело работать, чтобы выступать на ЧМ как можно лучше. У нас хорошая команда, но одна победа над Бельгией не делает внезапно нас главными фаворитами. Если мы все будем делать правильно, выполнять наши задания и поддерживать хорошую форму, у нас будет очень сильная команда", – говорит Френки де Йонг, один из лучших игроков "оранье" в матче с Бельгией.

У де Йонга непросто складывается его карьера в "Барселона", впрочем как и у его соотечественника Мемфиса Депая. Но в сборной они великолепны. В чатности Депай забил 20 голов в последних 17 матчах за Нидерланды.

Матч против Уэльса пропустит центрбек "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк. Он получил отпуск и его место в старте займет де Врей. Также в основе могут сыграть Флеккен, Хатебур, Коопмейнерс, Бергейс и Гакпо, начинавшие игру с Бельгией в запасе.

Статистика команд, цифры и факты

Сборная Уэльса не проигрывает на своем поле с 2018 года, пропустив всего семь голов в 19 матчах.

Форвард Нидерландов Мемфис Депай забил 20 голов в 17 последних матчах за сборную.

После назначения Луи ван Гала Нидерланды не проиграли еще ни одного матча (семь побед, три ничьи).

Уэльс проиграл все восемь предыдущих поединков против Нидерландов, пропустив при этом 24 гола.

Нидерланды только в одном из шести последних матчей забили меньше гола за 90 минут.

Последние пять матчей Уэльса и Нидерландов

Уэльс

05.06 Украина 1:0 (Отбор ЧМ-2022)

01.06 Польша 1:2 (Лига наций)

29.03 Чехия 1:1 (ТМ)

24.03 Австрия 2:1 (Отбор ЧМ-2022)

16.11 Бельгия 1:1 (Отбор ЧМ-2022)

Нидерланды

03.06 Бельгия 4:1 (Лига наций)

29.03 Германия 1:1 (ТМ)

26.03 Дания 4:2 (ТМ)

16.11 Норвегия 2:0 (Отбор ЧМ-2022)

13.11 Черногория 2:2 (Отбор ЧМ-2022)

Личные встречи

С 1988 по 2015-й годы команды провели восемь матчей и каждый раз побеждали Нидерланды. В последний раз со счетом 3:2 в Кардиффе, благодаря дублю Арьена Роббена.

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Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Нидерланды 1 1 0 0 4-1 +3 3 2 Польша 1 1 0 0 2-1 +1 3 3 Уэльс 1 0 0 1 1-2 -1 0 4 Бельгия 1 0 0 1 1-4 -3 0

Ориентировочные составы

Уэльс: Уорд – Гантер, Мифем, Дэвис – Робертс, Уильямс, Моррелл, Норрингтон-Дэвис –Уилсон, Джеймс, Джонсон

Нидерланды: Флеккен – Аке, Де Лигт, Де Врей – Маласиа, Де Йонг, Коопмейнерс, Хатебур – Бергейс, Депай, Гакпо

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Нидерланды – Уэльс от UA-Football

Для обеих сборных более значимым был предыдущий матч, особенно для Уэльса, поэтому сегодня команды предстанут в более экспериментальном виде. "Дубль" Уэльса неплохо смотрелся в поединке с Польшей, но проиграл. Вероятно такая же участь ждет команду Пейджа и в матче с "оранье". Прогноз – победа Нидерландов 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.