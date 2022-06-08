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Уэльс - Нидерланды. Анонс и прогноз на матч Лиги наций на 08.06.2022

Лига наций
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Уэльс – Нидерланды: Прогноз и анонс матча ⋉ 8 июня 2022 ⋊ Лига наций на UA-Футбол

Уэльс - Нидерланды. Анонс и прогноз на матч Лиги наций на 08.06.2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига наций, группа А4, второй тур

8 июня 2022. Кардифф, “Кардифф Сити Стэдиум”

Уэльс 21:45 Нидерланды

Телетрансляция – OLL.TV

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Сборная Уэльса выполнила свою главную цель на июньские матчи сборных, квалифицировавшись на Чемпионат мира. Но сам Мундиаль начнется очень скоро, до него осталось не так много поединков сборных и встреча с искрометными Нидерландами Луи ван Гала это хорошая возможность проверить себя.

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Уэльс

"Мы хотим выигрывать матчи, но нужно также и соблюдать баланс. Мы не намерены просто отбывать номер в этом турнире, задействуя молодых футболистов, но намерены побеждать. Однако реалитистично ли требовать от ключевых футболистов сверхусилий во второй раз за четыре дня? Наверное, нет. Такие важные, как с Украиной, отбирают много эмоций. Это нужно учитывать", – говорит главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж.

Этого можно было ожидать. Для таких футблистов как Бэйл, Рэмзи, Аллен два подряд матча сборных было бы чересчур. В целом на 14 июньских дней у Уэльса было запланировано пять официальных матчей, ротация просто неизбежна. Вероятно сегодня на "Кардифф Сити Стэдиум" мы увидим примерно такой состав, который действовал в игре первого тура Лиги наций с Польшей, но с некоторыми изменениями.

В частности место в старте должны получить Бреннан Джонсон, Харри Уилсон, Сорба Томас, Рабби Матондо и другие молодые футболисты. Для них встреча с Нидерландами будет хорошей проверкой своих возможностей.

Уэльс может еще долго праздновать выход на Чемпионат мира, но футбольный календарь не стоит месте, и уже стоит думать о кадровом планировании перед первенством в Катаре.

Нидерланды

В пятницу сборная Нидерландов провела великолепный матч против сборной Бельгии, отправив в ворота своего географического соседа четыре гола (4:1). Для "оранье" это была первая победа над экс-первой сборной мира за 25 лет.

Луи ван Гал прекрасно сработался с этим поколением футболистов сборной Нидерландов – в десяти матчах семь побед и три ничьи. "Когда выигрываешь у такого сильного соперника, это вызывает эйфорию и радость. Нам нужно продолжать тяжело работать, чтобы выступать на ЧМ как можно лучше. У нас хорошая команда, но одна победа над Бельгией не делает внезапно нас главными фаворитами. Если мы все будем делать правильно, выполнять наши задания и поддерживать хорошую форму, у нас будет очень сильная команда", – говорит Френки де Йонг, один из лучших игроков "оранье" в матче с Бельгией.

У де Йонга непросто складывается его карьера в "Барселона", впрочем как и у его соотечественника Мемфиса Депая. Но в сборной они великолепны. В чатности Депай забил 20 голов в последних 17 матчах за Нидерланды.

Матч против Уэльса пропустит центрбек "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк. Он получил отпуск и его место в старте займет де Врей. Также в основе могут сыграть Флеккен, Хатебур, Коопмейнерс, Бергейс и Гакпо, начинавшие игру с Бельгией в запасе.

Статистика команд, цифры и факты

  • Сборная Уэльса не проигрывает на своем поле с 2018 года, пропустив всего семь голов в 19 матчах.
  • Форвард Нидерландов Мемфис Депай забил 20 голов в 17 последних матчах за сборную.

  • После назначения Луи ван Гала Нидерланды не проиграли еще ни одного матча (семь побед, три ничьи).

  • Уэльс проиграл все восемь предыдущих поединков против Нидерландов, пропустив при этом 24 гола.

  • Нидерланды только в одном из шести последних матчей забили меньше гола за 90 минут.

Последние пять матчей Уэльса и Нидерландов

Уэльс

  • 05.06 Украина 1:0 (Отбор ЧМ-2022)
  • 01.06 Польша 1:2 (Лига наций)
  • 29.03 Чехия 1:1 (ТМ)
  • 24.03 Австрия 2:1 (Отбор ЧМ-2022)
  • 16.11 Бельгия 1:1 (Отбор ЧМ-2022)

Нидерланды

  • 03.06 Бельгия 4:1 (Лига наций)
  • 29.03 Германия 1:1 (ТМ)
  • 26.03 Дания 4:2 (ТМ)
  • 16.11 Норвегия 2:0 (Отбор ЧМ-2022)
  • 13.11 Черногория 2:2 (Отбор ЧМ-2022)

Личные встречи

С 1988 по 2015-й годы команды провели восемь матчей и каждый раз побеждали Нидерланды. В последний раз со счетом 3:2 в Кардиффе, благодаря дублю Арьена Роббена.

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Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 Нидерланды 1 1 0 0 4-1 +3 3
2 Польша 1 1 0 0 2-1 +1 3
3 Уэльс 1 0 0 1 1-2 -1 0
4 Бельгия 1 0 0 1 1-4 -3 0

Ориентировочные составы

Уэльс: Уорд – Гантер, Мифем, Дэвис – Робертс, Уильямс, Моррелл, Норрингтон-Дэвис –Уилсон, Джеймс, Джонсон

Нидерланды: Флеккен – Аке, Де Лигт, Де Врей – Маласиа, Де Йонг, Коопмейнерс, Хатебур – Бергейс, Депай, Гакпо

Ставки и Коэффициенты на матч

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4.40
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7.00
4.45
1.51
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Прогноз на матч Нидерланды – Уэльс от UA-Football

Для обеих сборных более значимым был предыдущий матч, особенно для Уэльса, поэтому сегодня команды предстанут в более экспериментальном виде. "Дубль" Уэльса неплохо смотрелся в поединке с Польшей, но проиграл. Вероятно такая же участь ждет команду Пейджа и в матче с "оранье". Прогноз – победа Нидерландов 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Нидерланды Уэльс Лига Наций ставки сборная Нидерландов Прогнозы
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