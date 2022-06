Украина - Ирландия. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 14 июня 2022

За 14 дней первого летнего месяца украинская сборная в сумме проведет пять матчей. Сумасшедший график, особенно в тех условиях, в которых готовилась команда. Но Петраков не подвел. Три победы в четырех поединках плюс уверенное лидерство в Лиге Наций - достойный показатель. Да, было поражение в решающей встрече против Уэльса, но не сказать, что в тот день сборная играла плохо. Скорее, хорошо, просто есть такие моменты, когда фортуна против тебя. Андрей Ярмоленко не даст соврать.

Дабы спокойно уйти отдыхать (хотя подходит ли данное слово в наше непростое время) "сине-желтым" нужно достойно провести еще один поединок. В соперниках все та же неуступчивая Ирландия, которая разгромила Шотландию и жаждет своего реванша. Впереди интересный матч.

Лига Наций, дивизион В, четвертый тур

14 июня, Лодзь, стадион "ЛКС"

Трансляция: каналы "Индиго TV" и "Футбол 1"

Арбитр: А.Палабыйык

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Шесть очков в двух матчах, четыре забитых и ни одного пропущенного - пока "сине-желтая" армія Петракова хорошо идет по пути Лиги Наций. После двух туров выводов делать мы не будем, тем более, что обе игры при всем положительном имели свои отрицательные стороны. Разгром Армении сопровождался мучительными попытками взломать их оборону; против Ирландии свои проблемы возникали во время стандартов, с которыми справлялся Лунин.

Goalkeeper Andriy Pyatov retires from international football after making his 102nd appearance for Ukraine ???????????? pic.twitter.com/P5dnLjf0Fy