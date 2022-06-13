Украина - Ирландия. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 14 июня 2022

За 14 дней первого летнего месяца украинская сборная в сумме проведет пять матчей. Сумасшедший график, особенно в тех условиях, в которых готовилась команда. Но Петраков не подвел. Три победы в четырех поединках плюс уверенное лидерство в Лиге Наций - достойный показатель. Да, было поражение в решающей встрече против Уэльса, но не сказать, что в тот день сборная играла плохо. Скорее, хорошо, просто есть такие моменты, когда фортуна против тебя. Андрей Ярмоленко не даст соврать.

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Дабы спокойно уйти отдыхать (хотя подходит ли данное слово в наше непростое время) "сине-желтым" нужно достойно провести еще один поединок. В соперниках все та же неуступчивая Ирландия, которая разгромила Шотландию и жаждет своего реванша. Впереди интересный матч.

Украина 21:45 Ирландия

Лига Наций, дивизион В, четвертый тур

14 июня, Лодзь, стадион "ЛКС"

Трансляция: каналы "Индиго TV" и "Футбол 1"

Арбитр: А.Палабыйык

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Последние новости и составы

Украина:

Шесть очков в двух матчах, четыре забитых и ни одного пропущенного - пока "сине-желтая" армія Петракова хорошо идет по пути Лиги Наций. После двух туров выводов делать мы не будем, тем более, что обе игры при всем положительном имели свои отрицательные стороны. Разгром Армении сопровождался мучительными попытками взломать их оборону; против Ирландии свои проблемы возникали во время стандартов, с которыми справлялся Лунин.

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Goalkeeper Andriy Pyatov retires from international football after making his 102nd appearance for Ukraine ???????????? pic.twitter.com/P5dnLjf0Fy — LiveScore (@livescore) June 11, 2022

Состав сборной покинул Пятов, душевно попрощавшись в матче против Армении, еще ранее уехали Степаненко и Бущан. Зато, в теории, снова готовы играть Сирота и Ярмоленко. Появление второго мы ждем с первых минут. В целом, учитывая, что против Ирландии "сине-желтые" проведут последний летний поединок, можно ожидать несколько неожиданных тренерских решений. Вновь поставим на появление Качарабы справа, а также на выход Ризныка. Он единственный из киперов, кто пока не играл. Непорядок.

Ориентировочный состав: Ризнык - Качараба, Попов, Матвиенко, Миколенко - Игнатенко, Шапаренко, Зинченко - Ярмоленко, Довбик, Цыганков

Ирландия:

Коллектив Стивена Кенни начал путь в этой Лиге Наций с двух поражений кряду, однако против Шотландии сумел удивить. Уверенная победа 3:0 над недавним участником Евро и историческая первая виктория в рамках недавно созданного турнира. И вот уже "зеленая армия" идет второй, не так и сильно отставая от лидера. То есть, от Украины.

Накануне матча против Украины два игрока покинули тренировочный лагерь ирландцев - Эган и Даффи. Оба - футболисты основы. На их место прибыл центрбек "КПР" Данн, и у него вполне есть шанс получить свое место на игровом поле. Схема 3-5-2 принесла успех против шотландцев, а потому Кенни нет никакого смысла отказываться от неё в ближайший вторник.

Ориентировочный состав: Келлехер - Колинс, О'Ши, Данн - Кристи, Браун, Моламби, Каллер, Макклин - Обафеми, Пэрротт

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Группа в Лиге Наций

Украина после трех туров уверенно лидирует в своем квартете, опережая все три команды на три бала. И это при том, что коллектив Петракова изначально имеет игру в запасе. Что касается ирландцев, то три гола забитых Шотландии помогли им взобраться на вторую строчку. По крайней мере на время.

Статистика команд

Украина:

Ирландия:

Очные встречи

Украина - Ирландия: Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Украина - Ирландия от UA-Football

Победа Украины 2:1. В матче, который прошел в Дублине, "зеленая армия" Кенни показала, что к ней нужно относиться со всей серьезностью. В тот день Украина почувствовала неуступчивость Ирландии, а потому Петраков вряд ли будет говорить своим подопечным о легкой прогулке. Скорее о настоящей схватке, в которой победу будет одержать непросто. Но возможно.

Не стоит забывать, что во втором туре против Ирландии наставник "сине-желтых" использовал резерв, в то время как в этот вторник сможет выпустить всех проверенных ребят. Да и трибуны уже не будут так яро гнать вперед своих зеленых любимчиков. А потому мы в очередной раз ставим на победу Украины, которая позволит национальной сборной забронировать за собой первое место в квартете. Нужно уметь заканчивать на позитиве.