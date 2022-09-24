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Минимальный риск для Дешама? Дания – Франция. Анонс и прогноз матча 6-го тура Лиги наций на 25.09.2022
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Алой Гвардией" и "трехцветными" в рамках Лиги наций
Getty Images / Global Images Ukraine
Лига наций, группа A, 6-й тур.
25 сентября. 21:45. Копенгаген. "Паркен"
Главный судья: Иштван Ковач (Румыния)
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
Ситуация после 5 сыгранных туров в первом квартете высшего дивизиона Лиги наций вышла достаточно интересной. Подопечные Дешама перед стартом розыгрыша на бумаге были фаворитами группы, но сейчас они банально не занимают первую строчку и по большей части весь групповой этап занимаются сохранением прописки в Лиге А.
Вариантов исхода много. Хорватия выйдет в финальную стадию в случае победы над Австрией или если не выиграет Дания. Дания станет первой, если победит, а Хорватия потеряет очки в параллельном матче. Франция опустится лигой ниже, если не выиграет, а Австрия при этом одержит победу. Австрия опустится лигой ниже, если не выиграет или если Франция одержит победу.
Дания
На Мундиаль в Катаре "датский динамит" квалифицировался с первой позиции своего секстета. "Алая гвардия" крайне уверенно взяла группу с Шотландией, Израилем, Австрией, Фарерскими островами и Молдовой в составе. "Красно-белые" тогда выиграли 9 матчей из 10, в среднем забивая по 3 гола за поединок.
Залогом интенсивной игры и стабильно ровных результатов является длительное и доверительное сотрудничество с Каспером Юльманном. Специалист получил работу в сборной Дании 1 августа 2020 года. Именно под его руководством датчане и произвели ту самую сенсацию на ЕВРО, дойдя до полуфинала турнира.
В марте Дания провела спарринги с Нидерландами (поражение со счетом 4:2) и Сербией (победа, 3:0). "Оранье" смутили "красных" командным комбинационным футболом, вспыхивать гостям удавалось лишь после пинков голландцев и эффективных действий вернувшегося в сборную Эриксена. С сербами же никаких проблем не возникло, класс у датчан намного выше.
Групповой этап Лиги наций команда Каспера начала с сенсации. В 1-м туре "11 друзей Ольсена" на выезде обыграли Францию (1:2), на гол Бензема ответил дублем Корнелиус. Далее была победа с аналогичным счетом в гостях над Австрией, а затем еще более уверенная виктория над "Das Team" уже дома (2:0). Тем не менее, Хорватия дважды оказалась системным датчанам не по зубам – здесь два поражения (0:1 и 2:1). В "ответном" поединке, который состоялся на днях, 22 сентября, звездная средняя линия "шашечных" умело перекусила Данию диктовкой своего темпа.
???????? Mateo Kovacic in 78 minutes against Denmark:— Mozo Football (@MozoFootball) September 23, 2022
????74 Touches
????62 Passes
????98% Pass Accuracy
????3/4 Long Balls
????1/1 Crosses
????1 Chance Created
????2 Shots
????2/3 Duels Won
????1/1 Take-ons
????1/1 Tackles
????1 Interception
????. #NationsLeague #CRODEN #Hrvatska pic.twitter.com/Cuay8JtQr8
Франция
Несмотря на некоторые неудачи, "триколор", безусловно, остается одной из сильнейших сборных мира и фаворитом любого турнира, в котором принимает участие. Украинцы помнят, что французы уверенно заняли первое место в группе отбора на ЧМ-2022. Затем подопечные Дешама выиграли Лигу наций: в полуфинале пала Бельгия (2:3), а в решающем поединке Испания (1:2).
Останавливаться на мартовских спаррингах "трехцветных" особого смысла не имеет, победы над Кот-Д'Ивуаром (2:1) и ЮАР (5:0) получились крайне обыденными.
Что до неудач, с которых мы начали представление французов, то здесь стоит вспомнить свежий в памяти вылет с ЕВРО в 1/8 финала от швейцарцев по пенальти, а также Лигу наций-2022/23. После четырех туров в активе Франции было всего 2 очка! Дания, как мы уже отметили выше, нанесла команде Дешама поражение в первой игре, Хорватия набрала в спарке с любителями вина и сыра 4 балла (ничья 1:1 и победа 0:1). И даже Австрия один раз обокрала "триколор" (1:1). Да, в четверг французы исправились и уверенно обыграли разобранный коллектив Рангника (2:0), однако теперь нужно побеждать и мотивированную Данию, чтобы не надеяться на заряженность хорватов в параллельном матче против австрийцев.
Сейчас судьба Дешама не висит на волоске, вряд ли Дидье рискнут уволить даже в случае провала в Лиге наций, ведь до ЧМ-2022 осталось меньше двух месяцев. Тем не менее, для сохранения должности опытному специалисту необходимо прямо сейчас сплотить раздевалку, в которой есть эгоцентричный Мбаппе, обезопасить место в Лиге А и максимально успешно выступить в Катаре. В противном случае в FFF (Федерации футбола Франции) точно наберут Зидана. А Зинедин, как известно, этого звонка только и ждет.
???????????????????????????? ???????? ???????????????? ????????#FiersdetreBleus pic.twitter.com/tHHJjg1spe— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 22, 2022
Турнирная таблица
Личные встречи
03.06.22 Лига наций Франция – Дания 1:2
26.06.18 ЧМ Дания – Франция 0:0
11.10.15 ТМ Дания – Франция 1:2
29.03.15 ТМ Франция – Дания 2:0
31.03.10 ТМ Франция – Дания 2:0
Цифры и факты
– Зимой в Катаре Франция и Дания встретятся вновь на групповом этапе чемпионата мира;
– Оливье Жиру (49) стремится догнать Тьерри Анри (51) в таблице лучших бомбардиров "триколор".
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Юльманн не рассчитывает на Йонаса Винда, Роберта Скова и Андреаса Корнелиуса. А последний как раз знает, как нужно забивать французам. Также не факт, что сыграет Йеспер Линдстрем.
У Дешама в лазарете настоящий аншлаг. Недоступны Люка Эрнандес, Уго Льорис, Адриен Рабьо, Люка Динь, Бубакар Камара, Н'Голо Канте, Кингсли Коман и Карим Бензема, также присоединился к списку травмированных Майк Меньян. Под вопросом участие Бенжамена Павара, Жюля Кунде и Усмана Дембеле.
Дания, 3-4-2-1: Шмейхель – Андерсен, А. Кристенсен, Кьер – Р. Кристенсен, Хейбьерг, Дилейни, Меле – Дамсгор, Эриксен – Дольберг
Франция, 3-4-1-2: Ареоля – Салиба, Варан, Бадьяшиль – Клосс, Фофана, Чуамени, Ф. Менди – Гризманн – Жиру, Мбаппе
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Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между сборными Дании и Франции от UA-Футбол
ТБ 2.5 – 1:2. Так легко, как с Австрией, ребятам Дешама точно не будет, но свое французы забрать все-таки должны. Да, Дания может выйти в плей-офф Лиги наций, если победит, а хорваты при этом жестко ошибутся в матче с Австрией. Но более правдоподобен расклад, что "шашечные" не отдадут заветный билет, а Франция сама определит свою судьбу.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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