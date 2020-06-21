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Шахтер Солигорск - Рух Брест. Анонс и ставка на матч
В игре 14-го тура белорусского чемпионата брестский "Рух" отправится в гости к "Шахтеру" из Солигорска. Начало поединка в воскресенье 21 июня в 20:00.
Подопечные Юрия Вернидуба выдали супер-матч в прошлом туре, хотя и не без помощи соперника, борисовского БАТЭ (2:2). В целом ничья закономерный итог поединка, в котором гости были лучше в первом тайме, а хозяева после перерыва.
"Рух" добыл лишь одну победу в семи турах и постепенно возвращается туда, где ему и пророчили место перед стартом сезона - в зону борцов за выживание. Команда продолжает штамповать "низовые" поединки, которых собралось уже 11 из 13 от начала сезона.
Беларусь, Высшая лига, 14-й тур
Стадион: "Строитель"
Арбитр: Антон Лашук
Шахтер 20:00 Рух
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Сухая серия Гутора все же прервалась в Борисове, но в целом сама игра и добытый результат на поле конкурента оставляют "горняков" в чемпионской гонке. Да и серия без пропущенных голов в родных стенах все еще продолжается, насчитывая уже четыре поединка.
Свежих потерь в составе "горняков" нет, все сильнейшие игроки смогут выступить в предстоящей встрече.
Ориентировочный состав Шахтера (4-2-3-1): Гутор - Бурко, Хадаркевич, Сачивко, Антич - Селява, Сзоке - Иванович, Кендыш, Баланович - Лисакович.
"Рух" в прошлом туре проиграл "Витебску" дома (0:1) и еще больше усложнил свое положение. Если до дерби с "Динамо" (1:4) команда котировалась достаточно высоко, то вот тот результат явно подкосил новичка Высшей лиги.
У "Руха" дисквалифицированы Павел Седько и украинец Алексей Ковтун, из-за травм не смогут помочь брестчанам Виллиам и Артем Петренко.
Ориентировочный состав Руха (3-5-2): Степанов - Рахманов, Гайдучик, Колпачук - Концевой, Гречихо, Тихоновский, Васильев, Мигунов - Диалло, Седько.
Цифры и факты
- Всего лишь пять мячей пропустил "Шахтер" в нынешнем сезоне, причем в 10 из 13 игр в рамках Высшей лиги оставлял свои ворота на замке!
- Наряду с "Белшиной", брестский "Рух" находится в подвале таблицы результативности. Команда забила лишь десять голов от начала чемпионата.
- На выезде "Рух" проиграл только один матч из семи и набрал 66% своих очков в нынешнем сезоне.
Прогноз
Вопреки гостевой статистике "Руха", ставим на хозяев, которые должны не просто побеждать, но делать это уверенно и без пропущенных голов. Отличная форма парней Вернидуба позволит ставке на "сухую" викторию хозяев сыграть без особых проблем.
Ставка: "Шахтер" победит и не пропустит за 1.95