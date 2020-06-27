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БАТЭ - Динамо Минск. Анонс и ставка на матч

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Борисовский БАТЭ в 15-м туре принимает минское "Динамо". Центральное противостояние игрового дня начнется на стадионе "Борисов Арена" 27 июня в 20:30.

БАТЭ - Динамо Минск. Анонс и ставка на матч
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Благодаря осечке солигорского "Шахтера" борисовский клуб досрочно выиграл первый круг чемпионата. Однако можно быть уверенным, что это далеко не предел мечтаний подопечных Кирилла Альшевского, которые не прочь положить в недавно завоеванный Кубок Беларуси и чемпионские медали.

Минчане лишь недавно начали нащупывать свои ниты игры и добывать приемлемый результат. В частности, команда Леонида Кучука уже в трех турах кряду не пропускает, добыв за этот период семь очков из девяти возможных.

Беларусь, Высшая лига, 15-й тур

Стадион: "Борисов Арена"

Арбитр: Андрей Василевич

БАТЭ 20:30 Динамо Минск

Телетрансляция на ТВ-канале Спорт-1

Со времен кубкового матча против "Славии", который прошел еще восьмого апреля, не проигрывал БАТЭ во внутренних турнирах. В течение 13 встреч команда добыла девять побед и только в трех случаях в рамках Высшей лиги позволяла соперникам отобрать у нее очки. В прошлом туре БАТЭ снова забил два мяча, но в этот раз от "Белшины" не пропустил (2:0).

Сразу два игрока левого фланга, Павел Нехайчик и Боян Настич, дисквалифицированы на будущий поединок. Также не сыграют Щербицкий, Филипенко, Уиллумсон и Сорока. Под вопросом и участие в поединке Неманьи Милича.

Ориентировочный состав БАТЭ (4-2-3-1): Чичкан - Бессмертный, Филипович Я., Волков, Филипович А. - Бага, Яблонский - Стасевич, Драгун, Березкин - Дубайич.

В прошлом туре "Динамо" не смогло дома пробить "Энергетик-БГУ" и прервало двухматчевую серию побед. Тем не менее, по надежности обороны команда Леонида Кучука уже лучше БАТЭ и вышла на график менее одного пропущенного гола за игру в среднем.

Четверо футболистов минчан под вопросом в борисовском матче. Миха Горопевшек получил микротравму в прошлом туре, у Игоря Шитова мышечная травма. Более серьезные повреждения у Данило и Максима Плотникова. Бразилец все еще простужен, а вот основной вратарь залечивает травму колена.

Ориентировочный состав Динамо Минск (3-5-2): Шапко - Швецов, Динга, Сухоцкий - Риос, Олехнович, Климович, Козлов, Бручич - Бахар, Шикавка.

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Цифры и факты

  • Всего лишь пять ничьих на двоих сыграли эти команды в нынешнем сезоне. Причем вторая мировая минчан пришлась на прошлый, уже 14-й тур.
  • Оборона "Динамо" вторая по надежности в чемпионате Беларуси, после "Шахтера". У БАТЭ лучшая атака чемпионата.
  • На своем поле в нынешнем сезоне БАТЭ еще не проигрывал, пропустив лишь три мяча в шести встречах.

Прогноз

И все же продолжаем отталкиваться от мысли, что в случае пропущенного мяча "Динамо" не сумеет вернуться и переломить ход поединка. Поверить в то, что подопечным Кучука удастся отстоять "ноль" и в Борисове в настоящий момент сложно.

Ставка: Победа БАТЭ за 1.95

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В статье: БАТЭ (Борисов) Динамо (Минск) чемпионат Беларуси
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