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Финляндия - Уэльс. Анонс и прогноз на матч Лиги Наций

Другое
(2 голосов)

Уэльс без Рэмзи против крепких финнов в матче Лиги В

Финляндия - Уэльс. Анонс и прогноз на матч Лиги Наций
Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською
Лига наций УЕФА. Лига B. Групповой этап
3 сентября. Хельсинки, стадион "Олимпийский"
Финляндия 21:45 Уэльс

ЛИГА B

Группа B4: Уэльс, Финляндия, Ирландия, Болгария

Завтра, 3-го сентября в рамках первого игрового дня Лиги Наций группы В сборная Финляндии сыграет против команды Уэльса. Матч пройдет в Хельсинки, без зрителей.

Сборная Финляндии

По итогам квалификации на Евро-2020 сборная Финляндии впервые в своей истории смогла отобраться на чемпионат Европы - финны финишировали вторыми в квартете J, опередили Боснию, Армению, Лихтенштейн, но отстали от итальянцев. А в прошлом сезоне Лиги Наций финская команда выступала в дивизионе С и заняла первую строчку в своей группе - четыре победы в шести поединках. Благодаря чему сборная Финляндии поднялась в ранг В.

Последний свой матч Финляндия провела в ноябре 2019 года в рамках отбора на Евро, тогда финны проиграли Греции со счетом 1:2. Команда под руководством Канервы очень хорошо выступает в родных стенах - в последних 10 домашних поединках Финляндия одержала 8 побед, с разницей мячей 10:2. Главная ставка при построении игры у финнов делается на оборону и контратаки.

Сборная Уэльса

Уэльс в прошедшей кампании Лиги Наций также выступал в дивизионе В. Валлийцы заняли вторую позицию в группе с Данией (поднялись в Лигу А) и Ирландией (упали в Лигу С) - сборная Уэльса одержала две победы и однажды потерпела поражение. Уэльс также отобрался на предстоящий чемпионат Европы, заняв второе место в группе Е, отстав на 3 очка от Хорватии и финишировав выше за Словакию, Венгрию и Азербайджан. Последний свой матч Уэльс также провел в ноябре 2019-го - тогда "драконы" уверенно обыграли сборную Венгрии со счетом 2:0.

Уэльс имеет серьезные кадровые проблемы перед матчем с командой Финляндии, травмированные трое лидеров. В матче не примут участие ключевые игроки средней линии: хавбек "Сток Сити" Джо Аллен и атакующий полузащитник туринского "Ювентуса" Аарон Рэмси. Также не сыграет лидер защиты Эшли Уильямс. К счастью вингер мадридского "Реала" Бэйл полностью здоров и сможет выйти на поле, хотя стоит учитывать, что Гарет провел слабый сезон в столице Испании и имел очень мало игровой практики в команде Зинедина Зидана.

Предыдущие матчи команд

Ранее Уэльс и Финляндия встречаись на поле 12 раз: в рамках квалификации к чемпионату Европы и в товарищеских матчах. Статистика выступлений абсолютно ровная: у каждой из команд по 4 победы, еще 4 разы сборные разыграли ничью.

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Прогноз на матч Финляндия - Уэльс

Букмекеры в этой паре отдают предпочтение гостям. Но нам кажется, что не все так очевидно. Финны очень сильно выступают дома, а у валлийцев не сыграет ряд ключевых футболистов, плюс Гарет Бэйл пребывает не в лучшей форме. Наша ставка - обе команды забьют.

Прогноз UA-Football - 1:1.

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В статье: сборная Финляндии Лига Наций Сборная Уэльса
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