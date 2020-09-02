Украина - Швейцария. Матчи сборных вернулись!

Матчи национальных сборных возвращаются! Впервые в 2020 году состоятся игры сборных и пройдут они в рамках Лиги Наций. Это новый турнир, призванный заменить товарищеские матчи. Первым победителем Лиги Наций стала сборная Португалия. Да и сборная Украины в нем себя отлично проявила. Два года назад Украина выиграла свою группу в Лиге Б и благодаря этому поднялась в элитный дивизион – Лигу А. Соперниками сборной Украины по группе стали такие гранды как Германия и Испания, а также постоянный участник чемпионатов мира и Европы сборная Швейцарии. И именно со Швейцарией команда Андрея Шевченко встретится в Киеве.

Коэффициенты Favbet: 2.45 – 3.3 – 3.1

Победа в группе:

Украина – 13

Швейцария - 10

В 2019 году сборная Украины не проиграла ни одного матча, обыграла в отборе на Евро Португалию и Сербию и вышла с первого места в группе. Пожалуй, наиболее успешный год в истории сборной

Швейцарцы в отборе на Евро также заняли первое место в группе. Но их выступление впечатлило чуть меньше. Во-первых, соперники швейцарцев Дания и Ирландия объективно не идут ни в какое сравнение с Португалией. Во вторых в очных встречах с этими двумя командами Швейцария взяла лишь одну победу и даже проиграла Дании в гостях. Зато, в отличии от конкурентов , не теряла очки с Грузией и именно это и позволило занять первое место

Матч со Швейцарией лишь первый из шести в Лиге наций, но вполне возможно, что самый важный с турнирной точки зрения. Все мы понимаем, что бороться за первое место с Германией и Испанией очень сложно и задача минимум для команды Андрея Шевченко – не занять последнее место, и сохранить место в элитном дивизионе Лиги Наций. С этой точки зрения Швейцария – наш главный конкурент

Ранее Украина лишь раз встречалась со Швейцарией в официальном матче и, наверняка, все болельщики помнят этот матч. Матч 1/8 чемпионата мира 2006 года, феноменальная игра Александра Шовковского на линии и как результат победа в серии пенальти и выход в четвертьфинал. Так что позитивный опыт игры со Швейцарией у нас есть.

У сборной Украины все сильнейшие игроки в строю, за исключением Виталия Миколенко. И есть все предпосылки к тому, что беспроигрышная серия команды Андрея Шевченко продолжится. Ничья при этом выглядит вполне вероятным исходом, который должен устроить обе команды.

Прогноз: победа сборной Украины в 1 гол или ничья – 1.85