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Германия - Швейцария. Прогноз на матч Лиги наций
Германия – Швейцария: Прогноз и анонс матча ⋉ 13 октября ⋊ Лига наций онлайн на UA-Футбол
Лига наций, дивизион А, группа 4, четвертый тур
13 октября. Кельн, “РейнЭнергиШтадион”
Германия 21:45 Швейцария
Телетрансляция – Футбол 2, OLL.TV
Во втором туре Лиги наций Швейцария смогла сыграть вничью со сборной Германии, поэтому перед второй игрой с командой Лева она преисполнена оптимизма. В субботу Швейцария минимально проиграла Испании (0:1), показав неплохой уровень игры. Да, “Nati” создали не так много моментов, но и не позволили доминировать испанцами. Единственный гол был забит после досадной ошибки Зоммера и Джаки. “Мы хотим провести еще один хороший матч, и набрать очки. Я был очень раздражен после поражения Испании. Мы должны играть с большей смелостью и защищаться выше. Думаю, мы сможем создать им проблемы”, – сказал тренер швейцарцев Владимир Петкович.
Германия, в отличие от Швейцарии, смогла набрать три очка в прошлом туре Лиги наций, но команда Лева после победы над Украиной получила исключительно негативную критику. Легенды Бундестима Лотар Маттеус и Бастиан Швайнштайгер считают, что Лев должен отказаться от схемы в три защитника, играть в более и смелый и атакующий футбол. Лев с ними не согласен. По его словам он привык к критике за 16 лет работы главным тренером сборной и ему виднее, как должна играть команда. 60-летний тренер не намерен отказываться от тройки центрбеков, поскольку уверен, что именно эту схему надо наиграть к предстоящему Чемпионату Европы.
Однако Лев признает, что против Швейцарии его команда должна сыграть более “сконцентрировано, точно, смело и с атакующим акцентом”. В игре против Украины футболисты сборной Германии допускали слишком много ошибок в передачах, Киммих и Кроос опускались слишком низко, чтобы разыгрывать мяч. Учитывая, что Швейцария предложит сопернику более агрессивный прессинг, Германии неизбежно придется изменить свою модель игры. Против Швейцарии вероятно выйдет в основе форвард Тимо Вернер, полезный при быстром, вертикальном футболе.
Ориентировочные составы
Германия: Нойер – Гинтер, Зюле, Джан – Гозенс, Киммих, Кроос, Клостерманн – Хавертц – Вернер, Гнабри
Швейцария: Зоммер – Бенито, Родригес, Шер, Эльведи, Видмер – Фройлер, Джака, Соу – Сеферович, Шакири
Прогноз на матч Германия – Швейцария
Даже матч против Украины показал, что Германия достаточно уязвима в обороне. Один неудачный подкат Зюле привел к пенальти в ворота Нойера и нервным последним минутам для гостей. В 2020 году Германия пропускает в каждом матче, и поединок против Швейцарии не должен стать исключением. Однако, как бы это парадоксально не звучало, Швейцария – более удобный соперник для Германии, чем Украины. У Тимо Вернера и Сержа Гнабри будет достаточно пространства в атаке, которым они непременно должны воспользоваться. Прогноз – победа Германии 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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