Германия - Украина. Прогноз на матч

Подходит к концу второй сезон Лиги наций. В течение ближайших дней команды сыграют еще по два матча и определят победителей и аутсайдеров своих дивизионов. Компактный календарь и четко понятная схема подъемов-понижений делает этот турнир отличной альтернативой контрольным матчам. Хотя не исключаем, что такое положительное впечатление у нас складывается благодаря очень крутой компании, в которую попала сборная Украины. За два с половиной месяца у команды Андрея Шевченко было и будет восемь грандиозных матчей - не забываем о спаррингах с Францией и Польшей. Без преувеличения, такого топового подбора соперников у сборной Украины не было никогда.

Впрочем, сборная Украины, официальным партнером которой является компания Parimatch, сама это заслужила победой в низшем дивизионе два года назад. И как же хочется, чтобы наша национальная команда сохранила место в дивизионе А. Перед двумя последними турами шансы на это неплохие - у сборной Украины плюс четыре очка над Швейцарией, которая идет последней. Нам даже вполне реально выиграть эту группу - для этого, к примеру, может хватить ничьей в Германии и победы в Швейцарии. И по оценкам аналитиков Parimatch мы вполне можем рассчитывать на положительный результат в Лейпциге.

ГЕРМАНИЯ - УКРАИНА

Прогноз: тотал меньше 3,5 голов. Коэффициент: 1,73

Октябрьский матч между этими командами должен помочь сборной Украины. Тогда наша команда играла вроде как и от обороны, но при этом пыталась выходить из защиты через короткий пас. Это было ошибочным решением - немцы хорошо играли в высоком прессинге, часто отбирали мячи у нашей штрафной площадки. А когда у соперника стали заканчиваться силы, то Украина выровняла игру и последние полчаса может занести себе в актив.

После того был показательный домашний матч против Испании. Вот там Украина играла почти классическим автобусом и это принесло результат. Наши ребята показали, что умеют играть и в таком стиле. Этот опыт тренерский штаб Шевченко обязательно учтет, а потому у поединка Германия - Украина есть высокие шансы стать нерезультативным.

ГЕРМАНИЯ - УКРАИНА

Прогноз: Украина забьет - да. Коэффициент: 1,65

С осени 2018-го, когда начался расцвет сборной Украины под руководством Андрея Шевченко, наша команда заслужила репутацию команды, которая всегда умеет найти путь к воротам соперника. Матчей без голов за этот период действительно можно сосчитать на пальцах одной руки. А если взять официальные поединки, то таких было только два из шестнадцати - против Португалии и Испании на выезде.

У нашей команды не шел мяч в ворота в спарринге с Польшей. Надеемся, приберегли голы на немцев. Тем более их оборона не впечатляет. Тренер до сих пор не определился с основными защитниками. А те, кто вроде бы должны были стать основой, регулярно оказываются в лазарете. Вот и на этот раз выпали Зюле, Клостерманн, Хальстенберг. К примеру, месяц назад все они вышли в стартовом составе в матче на «Олимпийском».

Нойер - это круто, но даже Мануэль не уберег бундестим от трех пропущенных в игре против Швейцарии. Учитывая хорошую форму наших атакующих игроков (особенно Яремчука!), есть все основания рассчитывать, как минимум, на один гол в исполнении нашей сборной.

ГЕРМАНИЯ - УКРАИНА

Прогноз: победа Украины с форой +1,5 гола. Коэффициент: 1,99

К потерям Германии в обороне напомним кадровые проблемы в атаке. Отсутствие Дракслера и Хаверца можно было бы пережить отдельно, но вместе - это довольно неприятно, ведь игроков подобного функционала не осталось. Ну и главная потеря бундестима в целом - это травма Йозуа Киммиха. Важнейший игрок для построения игры немецкой сборной. Безусловно, состав Германии остается мощным, особенно в атаке. Но три основных защитника плюс Киммо - это серьезно. Зная о своих проблемах в защите, Германия и атаковать будет значительно сдержаннее.

Стоит отметить и мотивационный фактор. Гранды относятся к Лиге наций как к спаррингам с повышенной мотивацией. Это заметно и по результатам, и по поведению тренеров. Тогда как для сборной Украины эти матчи - возможность доказать всему миру, что мы здесь не случайно. Сейчас, когда есть реальный шанс зацепиться за очки против Германии, наши ребята выйдут с максимальным настроем. Кто знает, возможно после субботней игры будем обсуждать не наши шансы на выживание, а на то, чтобы занять в группе первое место.