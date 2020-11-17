  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Другое
  4. Австрия - Норвегия. Прогноз на матч Лиги наций
В тренде
Другое
Другое

Другое - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Австрия - Норвегия. Прогноз на матч Лиги наций

Другое
(1 голосов)

Австрия – Норвегия: Прогноз и анонс матча ⋉ 18 ноября ⋊ Лига наций онлайн на UA-Футбол

Австрия - Норвегия. Прогноз на матч Лиги наций
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига наций. Дивизион B, группа 1, шестой тур

18 ноября. Вена, “Эрнст-Хаппель-Штадион”

Австрия 21:45 Норвегия

Телетрансляция – OLL.TV

Судьбу матча Румыния – Норвегия будет определять УЕФА, а на матч с Австрией скандинавской сборной все-так удалось собрать “команду Б”. Она будет представлена игроками из местного чемпионата, а также малоизвестными футболистами из европейских клубов среднего и нижесреднего уровней. Капитаном будет хавбек “Генка” Матс Меллер Дели, который всего провел 23 игры за национальную сборную, но в последнее время редко в нее вызывался. Руководить экспериментальной сборной Норвегии будет тренер молодежки Лейф Гуннар Смеруд.

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
2500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
Parimatch
2500 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус

Австрия и Норвегия должны были определить победителя группы 1 дивизиона “B”, так как имели по девять очков после четырех туров, но из-за решения властей Норвегии местная команда не смогла в основном составе провести два оставшихся матча. Австрия в воскресенье с трудом, но смогла переиграть команду Северной Ирландии (2:1), а Норвегия узнает позже, сможет ли получить три очка против Румынии.

Как бы там не было, Норвегии сложно будет рассчитывать на победу в группе. Уровень мастерства команд, которые завтра выйдут на “Эрнст-Хаппель-Штадион” будет непросто несопоставим.

Ориентировочные составы

Австрия: Перван – Хинтереггер, Ильзанкер, Лайнер – Алаба, Шлагер, Забитцер, Ранфтль – Арнаутович, Грбич, Шауб

Норвегия: Пер Кристиан Брейтвейт – Виндхейм, Габриельсен, Ханче-Ольсен, Шелвик – Эвьен, Торствед, Тронстад, Дели – Захид

Прогноз на матч Австрия – Норвегия

Для многих футболистов сборной Норвегии эта игра будет не более, чем памятным приключением, но тем не менее игрокам сборной Австрии все равно нельзя будет слишком расслабляться. Нужно сказать и о том, что у австрийцев есть проблемы с позиционным нападением. Однако более высокой класс австрийцев все-таки должен сказаться. Прогноз – победа Австрии 2:0.

1xbet
1.26
6.10
11.0
Сделать ставку
Favbet
1.25
6.50
12.0
Сделать ставку
Parimatch
1.25
6.60
12.0
Сделать ставку

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Австрия Норвегия Сборная Норвегии Лига Наций ставки Национальная сборная Австрии Прогнозы Сборная Австрии
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...