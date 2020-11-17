Другое - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Австрия - Норвегия. Прогноз на матч Лиги наций
Австрия – Норвегия: Прогноз и анонс матча ⋉ 18 ноября ⋊ Лига наций онлайн на UA-Футбол
Лига наций. Дивизион B, группа 1, шестой тур
18 ноября. Вена, “Эрнст-Хаппель-Штадион”
Австрия 21:45 Норвегия
Телетрансляция – OLL.TV
Судьбу матча Румыния – Норвегия будет определять УЕФА, а на матч с Австрией скандинавской сборной все-так
Австрия и Норвегия должны были определить победителя группы 1 дивизиона “B”, так как имели по девять очков после четырех туров, но из-за решения властей Норвегии местная команда не смогла в основном составе провести два оставшихся матча. Австрия в воскресенье с трудом, но смогла переиграть команду Северной Ирландии (2:1), а Норвегия узнает позже, сможет ли получить три очка против Румынии.
Как бы там не было, Норвегии сложно будет рассчитывать на победу в группе. Уровень мастерства команд, которые завтра выйдут на “Эрнст-Хаппель-Штадион” будет непросто несопоставим.
Ориентировочные составы
Австрия: Перван – Хинтереггер, Ильзанкер, Лайнер – Алаба, Шлагер, Забитцер, Ранфтль – Арнаутович, Грбич, Шауб
Норвегия: Пер Кристиан Брейтвейт – Виндхейм, Габриельсен, Ханче-Ольсен, Шелвик – Эвьен, Торствед, Тронстад, Дели – Захид
Прогноз на матч Австрия – Норвегия
Для многих футболистов сборной Норвегии эта игра будет не более, чем памятным приключением, но тем не менее игрокам сборной Австрии все равно нельзя будет слишком расслабляться. Нужно сказать и о том, что у австрийцев есть проблемы с позиционным нападением. Однако более высокой класс австрийцев все-таки должен сказаться. Прогноз – победа Австрии 2:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Швейцария и Украина не сыграют и в среду. УАФ отказалась в кратчайшие сроки привезти новую команду
- Врач кантона Люцерн: Предпочел бы, чтобы матч состоялся, но таков порядок
- Заря, Ворскла и Десна – как базовые клубы. Как может выглядеть экстренно собранная сборная Украины
- Лига наций УЕФА. Прогнозы на матчи от Александра Шовковского
- Эффектная невеста звезды сборной Польши, с которой он впервые увиделся на стадионе. ФОТО
- Он был звездой сборной Англии по футзалу, а сейчас может стать игроком сборной Украины. ФОТО