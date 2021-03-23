Отбор на Чемпионат Мира. Какие шансы у Украины выйти из группы?

В этом году в мировом футболе сложилась уникальная ситуация. Евро-2020 перенесли на год и потому чемпионат Европы пройдет этим летом, но отбор на Чемпионат мира 2022 года стартует уже завтра. В среду сборная Украины начинает свой путь на чемпионат мира в Катаре против самого сложного из всех возможных соперников – действующего чемпиона - сборной Франции. Удастся ли Украине во второй раз в своей истории выйти на мундиаль?

Стоит напомнить, что прямую путевку на чемпионат мира получит только победитель группы, а команды, занявшие второе место, сыграют в плей-офф. Причем плей-офф куда более жесткий, чем прежде. Если раньше для выхода надо было обыграть лишь одного соперника, то теперь сразу двух – лишь 3 из 12 участников плей-офф пройдут на ЧМ. Так что в идеале надо бы занимать первое место

Коэффициенты Favbet на победу в группе:

Франция – 1.2

Украина – 6.5

Босния – 11

Финляндия - 25

Но как бороться за первое место в группе, когда тут Франция, которая выглядит на голову сильнее всех остальных? Конечно, если сборной Украины удастся зацепиться за ничью в первом матче, то шансы есть. По крайней мере в 2019 команда Андрея Шевченко аналогично стартовала с гостевой ничьи против Португалии и в итоге сумела обойти Криштиану Роналду и компанию. Но с Францией будет намного сложнее

Куда реалистичнее выглядит борьба с Боснией за 2-е место. Не исключено, что в этот междусобойчик постарается вклиниться и Финляндия, которая впервые в своей истории вышла на Евро и выглядит сейчас очень крепким соперником. Впрочем, в этом противостоянии Украина выглядит относительным фаворитом. На то, что «желто-синие» попадут в число двух сильнейших команд группы коэффициент 1.5. На то, что не попадет – 2.5

В своей истории Украина 6 раз участвовала в отборе на чемпионат мира. Один раз стала первой (ЧМ-2006 это до сих пор вершина для украинской сборной), 4 раза становилась второй и вылетела в плей-офф (от Хорватии, Германии, Греции и всё той же Франции) и лишь один раз Украине не удалось попасть в топ-2. Впрочем, тогда игроки еще только привыкали к требованиям Андрея Шевченко, и сборная объективно выглядела еще довольно сыро. Плюс надо учитывать политическую ситуацию и тот факт, что даже если б Украина вышла на ЧМ в России, то скорее всего туда просто не поехала бы

Очевидно, что с Францией бороться крайне сложно, но второе место Украина должна брать. И если не боитесь долгосрочных ставок, то на это и стоит поставить

Прогноз от Favbet: Украина займет первое или второе место в группе – 1.5