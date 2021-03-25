Шотландия - Австрия. Анонс и прогноз матча отбора на ЧМ-2022 на 25.03.2021

Отбор на Чемпионат Мира 2022

Группа F, первый тур

25 марта, 21:45. "Хэмпден Парк" (Глазго)

Главный арбитр: Карлос дель Серро Гранде (Испания)

Впервые за 14 лет встречаются в очном противостоянии обе сборные. Каждая - претендент не только на первые два места в группе F, но и в целом на победу в квартете, как и Дания. Между ними тремя будет продолжаться ожесточенная борьба. И Шотландия, и Австрия имеют в своих рядах интересных и именитых исполнителей, которые придадут класса этому матчу. А вот чьи же ресурсы окажутся сильнее?

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Сборная Шотландии

В мае 2019 сборную Шотландии возглавил Стивен Кларк, который постепенно начал прививать свой стиль игры. Эта страна не выделяется на международном уровне еще с прошлого века, ни разу со времен ЧМ 1998 не пройдя в финальный раунд крупного футбольного турнира. Сразу на второй год своего правления Кларк вывел британцев на ЧЕ 2020, одолев в перенесенных стыковых матчах Лиги Нации сначала Израиль, а затем Сербию, и обоих в серии послематчевых пенальти. В общем, прогресс очевиден. И это не только в результатах, но и в игре, которая стала более дисциплинированной и тренерской.

Правда, вот в прошлогодней Лиге Наций шотландцы пролетели мимо лидерской позиции в группе. Перед последним туром расклад был такой, что чехи должны были обыгрывать словаков, а израильтяне подопечных Кларка, чтобы те же чехи возглавили группу, обогнав "скотов". Так и случилось: Манор Соломон и нереализация положили крест на попытках Шотландии перейти на дивизион выше - в группу А.

Сборная Австрии

А вот у австрийцев это удалось. Алаба и компания удачно квалифицировались с первого места в одном из квартетов B с Северной Ирландией, Румынией и Норвегией. Правда, к 90+4 минуте решающего матча с дублем скандинавов (у норвежцев была вспышка коронавируса, поэтому в том поединке играл совсем другой состав) Австрия была еще на втором месте. Но это уже история - в этом случае со счастливым концом для подопечных Франко Фоды.

Немецкий тренер отталкивается от подбора исполнителей, который, в основном, играет в родной для него Бундеслиге. Капитан Алаба сыграл в команде чуть ли не на всех позициях и является основополагающим и самым важным фактором результатов команды. Для украинцев эта сборная особенно интересна, ведь именно с ними нашей сборной играть на Евро, поэтому пока наглядно можно посмотреть на их выступление против достаточно хорошего и крепкого соперника.

Последние матчи команды

Из последних пяти встреч шотландцы дважды выиграли по 1:0 (в Чехии и Словакии) и столько же раз проиграли с таким же счетом (у Израиля и той же Словакии). Еще одно раз была зафиксирована ничья, а затем победа в серии послематчевых пенальти - против Сербии 1:1 (1:2 после пен.).

У австрийцев дела шли лучше: четыре победы над Северной Ирландией (1:0, 2:1), Румынией (1:0) и Люксембургом (3:0) и ничья против Норвегии (1:1).

Кадры

Стив Кларк сделал несколько изменений по сравнению с предыдущим сбором шотландцев. В заявку не попал Райан Кристи - ключевой игрок "Селтика". Зато дебютный вызов получил один из основных футболистов "Саутгемптона" Че Адамс, который, кстати, ранее выступал за молодежные сборные Англии. Лидеры тоже на месте: Робертсон, Мактоминей и Тирни в составе.

Франко Фода убрал двух лидеров из состава из-за определенных обстоятельств: у Марка Арнаутовича нет игровой практики в "Шанхай Порт" (последний раз он выходил на поле как раз тоже в составе сборной), а капитан австрийцев Юлиан Баумгартлингер получил травму еще в конце января. При его отсутствии Давид Алаба будет "шкипером".

Личные встречи

Команды противостояли друг другу 10 раз. 4:3 по победам ведет Австрия, еще три матча завершились вничью. Последний раз встречались в 2007 году в рамках товарищеских матчей.

30.05.2007. Австрия - Шотландия 0:1

17.08.2005. Австрия - Шотландия 2:2

30.04.2003. Шотландия - Австрия 0:2

02.04.1997. Шотландия - Австрия 2:0

31.08.1996. Австрия - Шотландия 0:0

Ставки и коэффициенты на Шотландия - Австрия

Прогноз на матч Шотландия - Австрия от UA-Football

По данным аналитического портала Transfermarkt австрийцы на 50 млн дороже соперников: (298:249 млн евро). Да и по уровням коллективы более или менее одинаковые, особенно при отсутствии лидеров австрийцев. Команды не балуют своих фанатов атакующим футболом, а их матчи обычно пропитаны прагматизмом и игрой на результат.

Правда, здесь сталкивается интерес сторон и разный футбол: силовой и в пас от шотландцев, и в короткие передачи и прессинг от австрийцев. Подопечные Стива Кларка будут больше владеть мячом, но конструктивно строить атаку смогут больше именно гости.

Прогноз на матч: 1:1.