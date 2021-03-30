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Уэльс – Чехия. Анонс и прогноз на матч отбора к ЧМ. 30.03.2021
Чехи набрали приличные обороты
фото - Jalgpall.ee, автор - Jana Pipar
Отбор к ЧМ-2022. Группа E, 3-й тур
30 марта, Кардифф Сити, Кардифф
Рефери: Овидиу Хацеган (Румыния)
Уэльс 21:45 Чехия
Чехия здорово начала отбор к предстоящему Чемпионату мира и наверняка попробует развить успех и с Уэльсом, который видится их главным соперником в борьбе за вторую строчку. Валлийцы же после поражения от фаворита группы E остро нуждаются в положительном результате.
Уэльс
Валлийцы начали отбор с поражения от Бельгии (1:3). Проигрыш был закономерным и вполне заслуженным, хотя некоторые проблески в игре кельтов всё же были: чего стоил только гол Харри Уилсона после идеально расчерченной комбинации. На открытом пространстве команда Райана Гиггза может быть весьма острой, но их слабо поставленная позиционная атака и пассивная игра без мяча вызывают опасения.
После этого Уэльс сыграл товарищеский матч с Мексикой (1:0) и даже сумел победить. Но гол был забит с единственного удара в створ за весь матч. И как в поединке с Бельгией, валлийцы вновь владели мячом меньше 25 процентов времени и полностью отдали инициативу сопернику.
Чехия
Чехи начали отбор с фееричного разгрома Эстонии (6:2). Игра стала бенефисом хавбека «Вест Хэма» Томаша Соучека. Патрик Шик не только забил, но и великолепно действовал в подыгрыше. Вообще вся команда выглядела единым целым, чего не ожидаешь увидеть от любой сборной в условиях постковидного сезона.
После этого коллектив Ярослава Шилгавы закрепил успех ничьей с Бельгий (1:1). Чехии удалось не только нейтрализовать одну из ярчайших команд Европы, но и регулярно создавать проблемы у чужих ворот.
Личные встречи
Уэльс встречался с Чехией всего трижды в истории. Оба матча в Кардиффе закончились нулевой ничьей, а ещё одна игра в Чехии в рамках отбора к Евро-2008 закончилась победой хозяев 2:1.
Ориентировочные составы
Уэльс: Хеннесси – Лоуренс, Родон, Мефам – Неко Уильямс, Ампаду, Моррелл, Робертс – Джеймс, Мур, Бэйл
Чехия: Павленка – Боржил, Челустка, Кудела, Цоуфал – Голеш – Янкто, Соучек, Барак, Провод – Шик
Ставки и коэффициенты на игру
Прогноз на матч Уэльс – Чехия от UA-Football
Победа Чехии 1:2. Соперники выглядят вполне достойными друг друга, если взглянуть на кадры коллективов. Однако в плане организации игры чехи на данном этапе сейчас куда солиднее.
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