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Австрия – Дания. Прогноз на матч отбора к ЧМ-2022 на 31.03.2021
Битва за первую строчку
Фото – ESPN, автор – неизвестен
Два главных фаворита группы F встретятся в очном противостоянии. Австрийцы не самым убедительным образом начали отбор, хотя всё равно идут вторыми. Датчане же в традиционной для себя манере крайне убедительно действуют в квалификации, хотя в этот раз они даже превосходят ожидания.
Австрия
Австрия начала отбор с ничьей с Шотландией (2:2). Очевидное игровое преимущество нивелировала неубедительная игра команды на стандартах – оба своих мяча скотты забили именно с них.
Последующая победа коллектива Франко Фоды над Фарерскими островами (3:1) тоже не впечатлила – выиграть можно было и убедительнее, плюс вновь пропущенный со стандартного положения. Зато порадовал Саша Калайджич – форвард "Штутгарта" отметился тремя голами в двух стартовых поединках и вовсе не собирается останавливаться.
Дания
А вот датчане сходу обозначили свои намерения, уверенно выиграв оба стартовых матча группы. Сначала команда Каспера Юльманна без проблем справилась с плотным оборонительным блоком Израиля (0:2), после чего покуражилась над Молдовой (8:0) вторым составом.
Помимо парочки ребят из "Копенгагена" сборная Дании целиком состоит из представителей солидных клубов топ-5 европейских чемпионатов. А что касается квалификаций к ЧМ и Евро, до с 2016-го года команда и вовсе не проиграла ни единого матча отбора.
Личные встречи
Команда встречались между собой 9 раз. Пока у соперников паритет – по 4 победы при одной ничьей. Разница мячей – 15:14 в пользу датчан. В последний раз пересекались в товарищеском матче в 2018-м году – тогда Дания выиграла 2:0.
Статистика
- Дания не проигрывала в 19 последних матчах в рамках отбора к ЧМ и Евро
- Дания имеет лучшую разницу мячей из всех команд европейской квалификации (10:0)
- Дания сохраняла ворота "сухими" в 7 из 10 последних матчей во всех турнирах
- Форвард Австрии Саша Калайджич забил 3 из 5 голов команды в отборе
- Австрия пропустила все три гола в отборе после стандартов
Составы
Австрия: Перван – Ульмер, Драгович, Траунер, Лайнер – Баумгартнер, Алаба, Ильсанкер, Шваб – Калайджич, Забитцер
Дания: Шмейхель – Меле, Кристенсен, Кьяер, Васс – Дилейни, Хейбьерг – Брейтвейт, Эриксен, Поульсен – Винн
Австрия – Дания: ставки и коэффициенты
Австрия – Дания: прогноз от UA-Football
Прогноз: Победа Дании 0:2. Датчане имеет не только крепкий состав без слабых мест, но и демонстрирует очень убедительную игру. Матч обещает быть упорным, но все же расклад перед поединком вовсе не в пользу австрийцев.
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