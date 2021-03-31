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Австрия – Дания. Прогноз на матч отбора к ЧМ-2022 на 31.03.2021

Другое
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Битва за первую строчку

Австрия – Дания. Прогноз на матч отбора к ЧМ-2022 на 31.03.2021

Фото – ESPN, автор – неизвестен

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською
Отбор к Чемпионату мира-2022. Группа F, третий тур
31 марта. Эрнст Хаппель, Вена
Рефери – Артур Диаш (Португалия)
Австрия 21:45 Дания

Два главных фаворита группы F встретятся в очном противостоянии. Австрийцы не самым убедительным образом начали отбор, хотя всё равно идут вторыми. Датчане же в традиционной для себя манере крайне убедительно действуют в квалификации, хотя в этот раз они даже превосходят ожидания.

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Австрия

Австрия начала отбор с ничьей с Шотландией (2:2). Очевидное игровое преимущество нивелировала неубедительная игра команды на стандартах – оба своих мяча скотты забили именно с них.

Последующая победа коллектива Франко Фоды над Фарерскими островами (3:1) тоже не впечатлила – выиграть можно было и убедительнее, плюс вновь пропущенный со стандартного положения. Зато порадовал Саша Калайджич – форвард "Штутгарта" отметился тремя голами в двух стартовых поединках и вовсе не собирается останавливаться.

Дания

А вот датчане сходу обозначили свои намерения, уверенно выиграв оба стартовых матча группы. Сначала команда Каспера Юльманна без проблем справилась с плотным оборонительным блоком Израиля (0:2), после чего покуражилась над Молдовой (8:0) вторым составом.

Помимо парочки ребят из "Копенгагена" сборная Дании целиком состоит из представителей солидных клубов топ-5 европейских чемпионатов. А что касается квалификаций к ЧМ и Евро, до с 2016-го года команда и вовсе не проиграла ни единого матча отбора.

Личные встречи

Команда встречались между собой 9 раз. Пока у соперников паритет – по 4 победы при одной ничьей. Разница мячей – 15:14 в пользу датчан. В последний раз пересекались в товарищеском матче в 2018-м году – тогда Дания выиграла 2:0.

Статистика

  • Дания не проигрывала в 19 последних матчах в рамках отбора к ЧМ и Евро
  • Дания имеет лучшую разницу мячей из всех команд европейской квалификации (10:0)
  • Дания сохраняла ворота "сухими" в 7 из 10 последних матчей во всех турнирах
  • Форвард Австрии Саша Калайджич забил 3 из 5 голов команды в отборе
  • Австрия пропустила все три гола в отборе после стандартов

Составы

Австрия: Перван – Ульмер, Драгович, Траунер, Лайнер – Баумгартнер, Алаба, Ильсанкер, Шваб – Калайджич, Забитцер

Дания: Шмейхель – Меле, Кристенсен, Кьяер, Васс – Дилейни, Хейбьерг – Брейтвейт, Эриксен, Поульсен – Винн

Австрия – Дания: ставки и коэффициенты

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Австрия – Дания: прогноз от UA-Football

Прогноз: Победа Дании 0:2. Датчане имеет не только крепкий состав без слабых мест, но и демонстрирует очень убедительную игру. Матч обещает быть упорным, но все же расклад перед поединком вовсе не в пользу австрийцев.

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В статье: Австрия Дания
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