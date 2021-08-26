Рома - Трабзонспор. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 26.08.2021

26 августа. 20:00. Лига Конференций. Квалификация. Ответный матч (результат первого - 2:1)

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Трабзонспор"

Главный арбитр: Срджан Йованович (Сербия)

Жозе Моуриньо начал каденцию в "Роме" двумя победами. В обоих матчах его команда пропускала, в обоих временно теряла контроль над игрой. Тем не менее, результат есть, есть и пять голов, что снимает наибольшее беспокойство у римлян - об атаке. "Трабзонспор" об атаке также не беспокоится, он забил восемь мячей в первых трех матчах в сезоне. Начал сезон в лиге двумя победами и нацеливается на борьбу за титул чемпиона. Правда, перед этим собирается брать реванш за поражение в первом матче. Получится? Или же Моур оформит три победы в трех первых матчах?

Наставник римлян признает, что матч против "Фиорентины" в Серии А получился весьма сложным. Причем заявляет, что сложнее всего было играть в численном большинстве, 11-ю игроками против десятерых. Заявляет, что нужно еще очень многое улучшать, много работать. В частности, сообщил, что на последних тренировках команда работала над тем, что особо не понравилось в воскресенье. Не объяснив, что именно. Хотя и без того ясно, что и тогда, и в Трабзоне "Рома" частенько теряла контроль над игрой и в целом за матч владела мячом не более 43-ех процентов времени.

С другой стороны, в плане психологии, борьбы, сплоченности в команде все в порядке. А также контратак, с которых и забила четыре гола из своих пяти. Пятый же провела со стандартного положения, в концовке матча в Турции. В целом же Моуриньо собирается быть терпеливым и планомерно строить и развивать команду.

В "Трабзонспоре" чувствуют себя более готовыми. Хотя и после 5:1 в первом туре лиги проиграли в Лиге Конференций, а затем победили дома "Сивасспор" в лиге лишь со счетом 2:1. Абдулла Авчи остался недоволен потерей контроля подопечными в первом тайме, слишком открытой и опасной игрой. Тем не менее, прямо заявляет, что команда борется за чемпионский титул. Также его стакан первого матча против "Ромы" наполовину полон, он видит немало позитива и потому надеется на реванш в Риме. Собираясь, как и в первом матче, доминировать, владеть мячом.

Кадры

Моуриньо заявил, что его игрокам на этой стадии сезона прежде всего критически нужны игровые минуты. И потому он не собирается увлекаться ротацией. Вернувшийся после двух тяжелых травм Дзаньоло мог бы отдохнуть, но он уже "отдохнул" 38 минут в воскресенье после удаления и отдохнет в следующее, так что сегодня выйдет на поле. Возможно, отдохнет автор первого гола в лиге Мхитарян. Возможно, и Тамми Абрахам, герой матча против "Фиорентины". Тем более, что его дублер Эльдор Шомуродов - герой матча в Трабзоне, да и против "Фиорентины" выдал отличный ассист.

Возможна также замена одного из опорников на Диавара. Несмотря на желание Амаду уйти и его конфликт с болельщиком на тренировочной базе. Тренер полностью вступился за подопечного и заявил, что рассчитывает на него.

"Трабзонспор" настроен на матч решительно, потому и он не собирается многое менять. Логично, что форварда Джанини в "старте" заменит автор гола в первом матче Корнелиус. Дозаявленный новичок Сиопис может убрать в запас Оздемира. Особое внимание вновь к экс-игрокам "Ромы" Жервиньо и Бруно Пересу, легенде "Наполи" Мареку Хамшику и легенде самого "Трабзонспора" Энтони Нвакеме. Последний на днях даже удостоился статуи в городе. Хотя играет за клуб лишь четвертый год. В понедельник он забил и заработал пенальти.

"Рома": Патрисиу, Карсдорп, Ибаньес, Манчини, Винья, Диавара, Верету, Дзаньоло, Лоренцо Пеллегрини, К. Перес, Шомуродов

"Трабзонспор": Чакыр, Б. Перес, Йе, Витор Уго, Кюйбаши, Сиопис, Хамшик, Бакасетас, Жервиньо, Нвакеме, Корнелиус

Прогноз: Рома - Трабзонспор 2:1

Запас прочности "Ромы" все еще не так велик. Ей нужно немало напрягаться для достижения результата. А сегодня, учитывая результат первого матча и второстепенность турнира, напрягаться не очень захочется. Моуриньо заявляет, что будет играть на победу и что важнейший матч - этот, но мы знаем его стиль. Авчи же ожидает сбалансированную игру, судьбу которой вновь решат детали. Скорее всего, он прав. Но и скорее всего, детали вновь решат в пользу римлян.