Роналду не сыграет. Азербайджан - Португалия. Анонс и прогноз матча на 7 сентября 2021

Первого сентября этого года Португалия обыграла Ирландию 2:1, забив два гола перед самым финальным свистком. Шикарный камбек, который стал возможен благодаря одному человеку - Криштиану Роналду. Он забил дважды, он вписал свое имя в мировую историю, став самым результативным футболистом в истории сборных, и он получил желтую карточку, которая помешает КриРо сыграть против Азербайджана. Может ли данный факт помочь "милли"? Маловероятно. У экс-чемпиона Европы хватает именитых игроков, в та самое время, как азербайджанцы уже очень давненько не побеждали.

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Азербайджан 19:00 Португалия

Чемпионат мира 2022, отборочный цикл, группа А

7 сентября, Баку, стадион "Олимпийский"

Арбитр: М.Гуида

Трансляция: канал "Футбол 2"

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Последние новости и составы

Азербайджан:

В прошедшем туре коллектив Джанни Де Бьязи мог добыть свою первую победу в нынешнем отборе. Они отправились на выезд, где противостояла кризисная Ирландия. Забив первыми, "милли" почувствовали уверенность в себе, однако умудрились все потерять, пропустив на 87-й минуте. По итогу: вместо трех очков - одно, и последнее место в группе, которое приходится делить с теми же ирландцами.

Главная, и она же единственная, потеря Азербайджана - перебор желтых у Антона Кривоцюка. С большой долей вероятности, его место слева займет Салахлы. Что касается Анатолия Нуриева, защищающего цвета "Колоса", то его выход в старте маловероятен. Хавбек не лучшим образом стартовал в УПЛ и в двух последних матчах сборной выходил на замену. Это же можно сказать и об Ахмедзаде из "Миная", который получил травму.

Ориентировочный состав: Магомедалиев - Гусейнов, Медведев, Хагверди, Бадалов, Салахлы - Махмудов, Гараев, Байрамов, Озобич - Эмрели

Португалия:

Пусть победа над Ирландией навсегда запомнится рекордом Роналду, добытые в тот вечер три очка также имели важное значение. Позиции "европейских бразильцев" в группе не самые прочные. Их главный оппонент, Сербия, не оступается, и делит с экс-чемпионом Европы лидерство. Португалия уже играла с ними вничью и до следующего очного матча команде Сантуша нежелательно дарить кому-то очки. Может закончиться потерей первого места.

О потери Роналду мы уже говорили выше. Португальский идол досрочно отправился домой и в Баку его место должен занять Андре Силва. В целом, в распоряжении Сантуша много высококлассных игроков, а потому, кого не выпусти с первых минут, все могут принести победу. От себя сделаем прогноз на появление в составе сразу трех футболистов по фамилии Силва - Андре, Рафа и Бернарду.

Ориентировочный состав: Патрисиу - Канселу, Диаш, Пепе, Геррейру - Палинья, Б.Силва, Фернандеш - Р.Силва, А.Силва, Жота

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Места команд в таблице

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 1 Сербия 4 3 1 0 11-6 +5 10 0 2 Португалия 4 3 1 0 8-4 +4 10 0 3 Люксембург 4 2 0 2 5-8 -3 6 0 4 Ирландия 4 0 1 3 4-7 -3 1 0 5 Азербайджан 4 0 1 3 3-6 -3 1 0

Последние очные встречи

Чемпионат мира 2022, квалификация, 24.03.2021

Португалия - Азербайджан 1:0

Гол: Медведев 36 (аг)

Чемпионат мира 2014, квалификация, 26.03.2013

Азербайджан - Португалия 0:2

Голы: Алвеш 63, Алмейда 79

Чемпионат мира 2014, квалификация, 11.09.2013

Португалия - Азербайджан 3:0

Голы: Варела 63, Поштига 85, Алвеш 88

Чемпионат Европы 2008, квалификация, 13.10.2007

Азербайджан - Португалия 0:2

Голы: Алвеш 12, Алмейда 45

Азербайджан - Португалия: Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Азербайджан - Португалия от UA-Football

Победа Португалии 2:0. "Европейские бразильцы" отправятся на выезд без Роналду, однако это не означает, что у них должно возникнуть много проблем. Возможно, без главной звезды, которому так важно было установить мировой рекорд, остальные лидеры, такие как Фернандеш, Силва, Силва, Жота и Силва, смогут немного выдохнуть и сыграть в более командный футбол. Если это случится, у Азербайджана не хватит ресурсов их остановить. Ставим на уверенную викторию гостей будущего матча.