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Франция - Финляндия. Анонс и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 на 7.09.2021
Чемпионы мира в опасности
Фото: twitter.com/equipedefrance/ автор неизвестен
Квалификация на ЧМ-2022. Группа D
7 сентября. Лион. "Люмьер"
Франция 21:45 Финляндия
Арбитр: Дениз Айтекин (Германия)
Трансляция: Футбол 2
Ситуация в группе сборной Украины сильно запуталась, причем во многом этому поспособствовали результаты сине-желтых. Шутка ли, пять ничьих в пяти турах! Теперь даже второе место для наших будет за счастье; а вот у Финляндии благодаря успехам команды Александра Петракова с французами появился шанс даже выбиться в лидеры. Крохотный, да, но кто знает? Финны уже били Францию на ее поле совсем недавно…
Франция
После ничьей в Киеве Дидье Дешама и его игроков жестко раскритиковали дома. Да, Франция владела мячом свыше 60% времени; да, у нее были моменты, а Диаби даже пробивал в штангу. Но ни один обозреватель не написал, что команда наиграла на победу, ведь это было бы ложью.
Если же копнуть глубже и оттолкнуться от провального для "Ле Бле" Евро-2020, то окажется, что Франция не побеждает уже 5 матчей подряд. Подобной серии у команды не было со времен Раймона Доменека. Кресло под Дешамом все больше шатается в меру того, как ослабевает его влияние на игроков. L’Equipe уверен, что все дело в возвращении в сборную Карима Бензема - если до этого Дешама в команде побаивались, то теперь расслабились.
5 - France have drawn 5 consecutive games for the first time in their history. Share. pic.twitter.com/AnwASh2lKa— OptaJean (@OptaJean) September 4, 2021
В матче с финнами чемпионам мира уступать нельзя - осечка может повлечь любые последствия вплоть до ухода тренера. При этом у команды переполненный лазарет, а соперник максимально неудобный - Франция Дешама не умеет взламывать глубокие обороны.
Финляндия
Естественно, финны - аутсайдер будущего поединка. Само собой, у них нету ни единого игрока калибра Погба, Варана или Гризманна. Но это еще ничего не значит. Футбол - игра коллективная, а футбол сборных - вообще другой вид спорта. Здесь психология часто важнее класса - хоть у казахов спросите.
В Лионе финны упрутся и будут отбивать все, что полетит в их сторону. Делает это команда Маркку Канервы довольно профессионально. Также она способна на 1-2 разящие контратаки - там и Пукки бежит, и Похьянпало, и Валакари здорово разгоняет. Финны понимают, что в случае непроигрыша опередят Украину, имея еще и матч в запасе, и выложатся по полной.
Да, это Франция, чемпион мира. Но за последнюю неделю ее сдержали Босния и Украина. Это должно добавить финнам энтузиазма.
Франция - Финляндия: статистика личных встреч
Совсем недавно, в ноябре 2020 года, финны и французы встретились в товарищеском матче на "Стад де Франс", и тогда - внимание! - гости победили 2:0. Обе сборные тогда играли не совсем основными составами, но что с того?
Между прочим, это была первая в истории победа финского национала над французским. До этого "Ле Бле" выиграли все 8 очных встреч, начиная с 1960 года.
Франция - Финляндия: последние матчи команд
Последние матчи Франции
Последние матчи Финляндии
Турнирное положение команд
Ориентировочные составы
У Франции лазарет переполнен - там и Мбаппе, и Канте, и Павар с Эрнандесом, и Упамекано с Толиссо, а теперь еще и у Орельена Чуамени ушиб. Не факт, что опорник "Монако" сможет выйти на поле.
У Финляндии отмечаем возвращение в строй после дисквалификации ключевого опорного хава Гленна Камара из "Рейнджерс".
Франция: Льорис - Дюбуа, Варан, Ленгле, Динь - Рабьо, Верету, Погба - Гризманн, Бензема, Марсьяль
Финляндия: Градецкий - Вайсанен, Араюури, О’Шонесси - Алхо, Валакари, Камара, Тейлор, Уронен - Похьянпало, Пукки
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Франция - Финляндия: ставки и коэффициенты
Франция - Финляндия: прогноз от UA-Football
Что-то не видно у французов потенциала много забивать против многослойной, плотной и физически крепкой обороны. Тем более, Мбаппе не в строю. Рискнем поставить на ТМ 2,5 - букмекеры предлагают такой вариант с коэффициентами 2,1-2,3.
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