Франция - Финляндия. Анонс и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 на 7.09.2021

Ситуация в группе сборной Украины сильно запуталась, причем во многом этому поспособствовали результаты сине-желтых. Шутка ли, пять ничьих в пяти турах! Теперь даже второе место для наших будет за счастье; а вот у Финляндии благодаря успехам команды Александра Петракова с французами появился шанс даже выбиться в лидеры. Крохотный, да, но кто знает? Финны уже били Францию на ее поле совсем недавно…

После ничьей в Киеве Дидье Дешама и его игроков жестко раскритиковали дома. Да, Франция владела мячом свыше 60% времени; да, у нее были моменты, а Диаби даже пробивал в штангу. Но ни один обозреватель не написал, что команда наиграла на победу, ведь это было бы ложью.

Если же копнуть глубже и оттолкнуться от провального для "Ле Бле" Евро-2020, то окажется, что Франция не побеждает уже 5 матчей подряд. Подобной серии у команды не было со времен Раймона Доменека. Кресло под Дешамом все больше шатается в меру того, как ослабевает его влияние на игроков. L’Equipe уверен, что все дело в возвращении в сборную Карима Бензема - если до этого Дешама в команде побаивались, то теперь расслабились.

5 - France have drawn 5 consecutive games for the first time in their history. Share. pic.twitter.com/AnwASh2lKa