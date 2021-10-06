Италия - Испания. Анонс и прогноз полуфинала Лиги наций на 6.10.2021

Лига Наций. 1/2 финала

6 октября. Милан. "Сан-Сиро"

Италия 21:45 Испания

Арбитр: Сергей Карасев (Россия)

Трансляция: Футбол 1/2

Италия в серии пенальти выбила Испанию в полуфинале Евро-2021, и сегодня у "Красной Фурии" будет шанс не полноценно, но все же отомстить за обиду.

Фаворита в этой встрече нет. В июле мы наблюдали равный футбол без явного превосходства одной из сторон. Вот и сейчас ждем того же. Испания постарается привычно для себя забрать мяч, Италия сыграет за счет своих скоростных флангов. Дальше все решат детали.

Италия

Об Италии надо судить по Евро-2021, где она стала победительницей, выиграв все матчи и влюбив в себя половину Европы, либо же по сентябрьским играм отбора на ЧМ-2022, где все прошло не так гладко - ничьи с Болгарией (1:1) и Швейцарией (0:0), а также разгром литовцев (5:0). Какая "Скуадра" выйдет против испанцев? Мы думаем, первая.

Вообще Италия не проигрывает рекордные 37 матчей подряд, а именно с 10 сентября 2018-го от Португалии (0:1). Сила команды Манчини в ее гибкости - она умеет и в позиционное давление, и в глубокую оборону, и в контратаки, и в высокий прессинг, и даже в автобус. С Испанией, думается, упор будет на фланговых контратаках и прессинге в средней зоне.

Gianluigi Donnarumma for Squadra Azzurra:



33 games

15 goals conceded

18 clean sheets

xCG 24.8

9.8 prevented goals

83% save success



22 years of age. Phenomenon. ???????? pic.twitter.com/4NhRpFCNRE — Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) July 12, 2021

На Евро он не совсем удался - и это привело к нервам на последних минутах. На сей раз Бускетса надо накрывать жестче. Ну и вингеры, Инсинье и Кьеза, должны получать мяч ближе к штрафной, если Италия хочет обойтись без экстра-таймов и пенальти.

Испания

Если у Манчини выбор велик, то Луису Энрике наоборот надо выжать максимум из не самого очевидного состава. У Испании полкоманды травмированных, так что пришлось вызывать даже 17-летнего Гави, недавно дебютировавшего за "Барселону", представляете?

Традиционный пиренейский футбол означает доминирование. Но смогут ли Бускетс, Коке и Форнальс настаивать на своей игре против Верратти, Жоржиньо и Бареллы? Далеко не факт. Тем более, Испания сыграет без чистого нападающего - Мората тоже травмирован, так что глубины атакам может не хватать.

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Успех Испании будет зависеть от того, выиграет ли она центр поля, и будет ли Ферран Торрес полезен в роли ложной девятки? Если хотя бы один из этих факторов не сыграет - пиши пропало. А, ну и еще - надо чтоб не начудил вратарь, а то ведь и де Хеа, и Симон те еще шутники. Так сразу и не скажешь, кого безопаснее поставить в основу.

Италия - Испания: статистика личных встреч

Если не копаться в глубинах истории и смотреть только матчи от 2015-го, то Италия выбила Испанию с Евро-2016 (2:0) и торжествовала в полуфинале Евро-2021 (1:1, по пен. 4:2). В то же время в отборе к ЧМ-2018 уже "Красная фурия" победила дома 3:0 и сыграла вничью в гостях 1:1.

Италия - Испания: последние матчи команд

Последние матчи Италии

Последние матчи Испании

Ориентировочные составы

У Италии травмирован основной центрфорвард Чиро Иммобиле, которого наверняка заменит Мойзе Кин. Также вне игры атакующий хав "Аталанты" Маттео Пессина и защитник Рафаэль Толой.

У испанцев кадровые проблемы просто ужасают - в лазарете Педри, Альба, Жерар Морено, Ольмо, Мората. У Энрике нет выбора - его состав на матч наверняка будет состоять из неожиданностей.

Италия: Доннарумма - Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон - Барелла, Жоржиньо, Верратти - Кьеза, Кин, Инсинье

Испания: Симон - Аспиликуэта, Пау Торрес, Лапорт, Регилон - Коке, Бускетс, Форнальс - Сарабия, Ферран Торрес, Оярсабаль

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Италия - Испания: ставки и коэффициенты

Италия - Испания: прогноз от UA-Football

Испанцы дадут бой в любом состоянии, но их кадровые потери лишают Энрике возможностей для маневра. В то же время у Италии они есть, и выбор тоже есть - она может сыграть по-разному даже во время одного тайма. В свете этого поставим, что "Скуадра Адзурра" все же пройдет в финал - букмекеры оценивают это с коэффициентами 1,6-1,7.