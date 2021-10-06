  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Другое
  4. Италия - Испания. Анонс и прогноз полуфинала Лиги наций на 6.10.2021
В тренде
Другое
Другое

Другое - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Италия - Испания. Анонс и прогноз полуфинала Лиги наций на 6.10.2021

Другое
(1 голосов)

Состоится ли реванш за Евро?

Италия - Испания. Анонс и прогноз полуфинала Лиги наций на 6.10.2021

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Claudio Villa

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Наций. 1/2 финала
6 октября. Милан. "Сан-Сиро"
Италия 21:45 Испания
Арбитр: Сергей Карасев (Россия)
Трансляция: Футбол 1/2

Италия в серии пенальти выбила Испанию в полуфинале Евро-2021, и сегодня у "Красной Фурии" будет шанс не полноценно, но все же отомстить за обиду.

Фаворита в этой встрече нет. В июле мы наблюдали равный футбол без явного превосходства одной из сторон. Вот и сейчас ждем того же. Испания постарается привычно для себя забрать мяч, Италия сыграет за счет своих скоростных флангов. Дальше все решат детали.

Италия

Об Италии надо судить по Евро-2021, где она стала победительницей, выиграв все матчи и влюбив в себя половину Европы, либо же по сентябрьским играм отбора на ЧМ-2022, где все прошло не так гладко - ничьи с Болгарией (1:1) и Швейцарией (0:0), а также разгром литовцев (5:0). Какая "Скуадра" выйдет против испанцев? Мы думаем, первая.

Вообще Италия не проигрывает рекордные 37 матчей подряд, а именно с 10 сентября 2018-го от Португалии (0:1). Сила команды Манчини в ее гибкости - она умеет и в позиционное давление, и в глубокую оборону, и в контратаки, и в высокий прессинг, и даже в автобус. С Испанией, думается, упор будет на фланговых контратаках и прессинге в средней зоне.

На Евро он не совсем удался - и это привело к нервам на последних минутах. На сей раз Бускетса надо накрывать жестче. Ну и вингеры, Инсинье и Кьеза, должны получать мяч ближе к штрафной, если Италия хочет обойтись без экстра-таймов и пенальти.

Испания

Если у Манчини выбор велик, то Луису Энрике наоборот надо выжать максимум из не самого очевидного состава. У Испании полкоманды травмированных, так что пришлось вызывать даже 17-летнего Гави, недавно дебютировавшего за "Барселону", представляете?

Традиционный пиренейский футбол означает доминирование. Но смогут ли Бускетс, Коке и Форнальс настаивать на своей игре против Верратти, Жоржиньо и Бареллы? Далеко не факт. Тем более, Испания сыграет без чистого нападающего - Мората тоже травмирован, так что глубины атакам может не хватать.

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
4500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
VBET
3000 ₴
Бонус на первый депозит
Получить бонус

Успех Испании будет зависеть от того, выиграет ли она центр поля, и будет ли Ферран Торрес полезен в роли ложной девятки? Если хотя бы один из этих факторов не сыграет - пиши пропало. А, ну и еще - надо чтоб не начудил вратарь, а то ведь и де Хеа, и Симон те еще шутники. Так сразу и не скажешь, кого безопаснее поставить в основу.

Италия - Испания: статистика личных встреч

Если не копаться в глубинах истории и смотреть только матчи от 2015-го, то Италия выбила Испанию с Евро-2016 (2:0) и торжествовала в полуфинале Евро-2021 (1:1, по пен. 4:2). В то же время в отборе к ЧМ-2018 уже "Красная фурия" победила дома 3:0 и сыграла вничью в гостях 1:1.

Италия - Испания: последние матчи команд

Последние матчи Италии

Италия - Испания. Анонс и прогноз полуфинала Лиги наций на 6.10.2021 - изображение 1

Последние матчи Испании

Италия - Испания. Анонс и прогноз полуфинала Лиги наций на 6.10.2021 - изображение 2

Ориентировочные составы

У Италии травмирован основной центрфорвард Чиро Иммобиле, которого наверняка заменит Мойзе Кин. Также вне игры атакующий хав "Аталанты" Маттео Пессина и защитник Рафаэль Толой.

У испанцев кадровые проблемы просто ужасают - в лазарете Педри, Альба, Жерар Морено, Ольмо, Мората. У Энрике нет выбора - его состав на матч наверняка будет состоять из неожиданностей.

Италия: Доннарумма - Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон - Барелла, Жоржиньо, Верратти - Кьеза, Кин, Инсинье

Испания: Симон - Аспиликуэта, Пау Торрес, Лапорт, Регилон - Коке, Бускетс, Форнальс - Сарабия, Ферран Торрес, Оярсабаль

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Италия - Испания: ставки и коэффициенты

1xbet
2,37
3,14
3,62
Сделать ставку
Favbet
2,37
3,15
3,65
Сделать ставку
VBET
2,33
3,07
3,57
Сделать ставку

Италия - Испания: прогноз от UA-Football

Испанцы дадут бой в любом состоянии, но их кадровые потери лишают Энрике возможностей для маневра. В то же время у Италии они есть, и выбор тоже есть - она может сыграть по-разному даже во время одного тайма. В свете этого поставим, что "Скуадра Адзурра" все же пройдет в финал - букмекеры оценивают это с коэффициентами 1,6-1,7.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Испания Италия Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...