Албания - Польша. Анонс и прогноз на матч отбора ЧМ-2022 на 12.10.21

Отбор к ЧМ-2022, зона УЕФА. Группа H, восьмой тур

12 октября 2021. Тирана, “AIR Albania”

Албания 21:45 Польша

Телетрансляция – Футбол 2 (в записи), OLL.TV

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Сборная Албании ни разу в своей истории не выигрывала у сборной Польши. Ни разу Албания и не участвовала в Чемпионате мира. Во вторник будет судьбоносный матч. Если Албания переиграет Польшу, она фактически гарантирует себе второе место и участие в плей-офф.

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Албания

Две победы над сборной Венгрии вывели Албанию на второе место в группе H перед последними тремя турами. Впереди матчи с Польшей, Англией и Андоррой. Победы над Польшей и Андоррой гарантируют второе место. Все просто.

Но просты только подсчеты. Обыграть Польшу будет крайне сложно. В сентябрьском матче между сборными Польша выиграла 4:1, воспользовавшись грубыми ошибками Албании у своих ворот. Главный тренер сборной Албании Эдоардо Рейя говорит, что во вторник его команда не должна ошибиться ни разу. “Мы не должны ничего не бояться, мы должны быть самими собой. Мы играем дома, против сильной команды, и нам нечего терять”, – говорит 76-летний итальянец.

После матча с Польшей Албания не пропускает в отборе более 270 минут, но один из ведущих защитников “черно-красных” вылетел из-за травмы. Центрбек “Аталанты” Берат Джимсити сломал руку в игре против Венгрии и пропустит около месяца. Также против Польши не сыграют Беким Балай, у Эндри Чекичи перебор желтых карточек. Все остальные готовы к матчу. Выйдет ли в основе герой поединков против Венгрии Армандо Броя? Рея признает, что ему больше нравится выпускать 20-летнего форварда на последние минуты матча, когда защитники соперника устают и Броя может включать свою скорость.

Польша

Даже после победы над Сан-Марино (5:0), главный тренер сборной Польши Паулу Соуза получает критику в свой адрес. Не все польские обозреватели понимают тактические идеи экс-тренера “Фиорентины”, в частности игру в два нападающих. Это, по их мнению, вредит Роберту Левандовскому, который провел 66 минут матча против Сан-Марино без голов.

Но Соуза не собирается отказываться от своего стиля. “Наша игра и наше видение менятся не будут, не важно играем мы дома или на выезде. Мы хотим выиграть, мы хотим всегда атаковать и побеждать. Также мы хотим прессинговать соперника”, – говорит тренер сборной Польши.

По словам Соузы, он еще не определился с двумя позициями. Вероятно, португалец думает, кто будет играть в паре с Левандовски. На место в старте рассчитывают Адам Букса и Кароль Швидерский.

Статистика команд, цифры и факты

Польша пропустила восемь голов в семи матчах отбора. Только в домашних матчах против Андорры и Сан-Марино “бело-красные” смогли избежать пропущенных мячей. Всего в 12 сыгранных матчах 2021 года поляки только дважды смогли не пропустить.

С другой стороны, Польша забила больше всех в своей группе, на один мяч больше Англии (24 против 23).

В сентябрьских и октябрьских матчах отбора Польша забила семь голов в первых таймах, и восемь – во вторых.

Сборная Албании не пропускает в трех матчах отбора подряд.

Албания пропустила все шесть своих голов в отборе в двух проигранных матчах (Польша 1:4, Англия 0:2). В победных поединках команда Эдоардо Рейи не пропускает.

Армандо Броя забил по голу в двух матчах Венгрии, появляясь на поле во втором тайме.

Последние пять матчей Албании и Польши

Албания

09.10 Венгрия 1:0 (отбор ЧМ-2022)

08.09 Сан-Марино 5:0 (отбор ЧМ-2022)

05.09 Венгрия 1:0 (отбор ЧМ-2022)

02.09 Польша 1:4 (отбор ЧМ-2022)

08.06 Чехия 1:3 (ТМ)

Польша

09.10 Сан-Марино 5:0 (отбор ЧМ-2022)

08.09 Англия 1:1 (отбор ЧМ-2022)

05.09 Сан-Марино 7:1 (отбор ЧМ-2022)

02.09 Албания 4:1 (отбор ЧМ-2022)

23.06 Швеция 2:3 (Евро-2020)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Англия 7 6 1 0 23-2 +21 19 2 Албания 7 5 0 2 11-6 +5 15 3 Польша 7 4 2 1 24-8 +16 14 4 Венгрия 7 3 1 3 12-11 +1 10 5 Андорра 7 1 0 6 4-19 -15 3 6 Сан-Марино 7 0 0 7 1-29 -28 0

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Личные встречи

Восемь побед сборной Польши, две ничьи, в последний раз Албания не проигрывала Польше еще в 80-х. Разница мячей 16:5 в пользу Польши.

Ориентировочные составы

Албания: Бериша – Исмаили, Кумбулла, Весели – Хюсай, Баре, Гьясула, Траши – Байрами – Узуни, Цикалеши

Польша: Щенсны – Беднарек, Глик, Давидович – Франковский, Крыховяк, Модер, Берешиньський – Зелиньский – Левандовский, Букса

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Албания – Польша от UA-Football

Потеря Джимсити бьет по шансам сборной Албании, но сборной Польши под руководством Паулу Соузы редко удается провести весь матч на одном уровне – резкие подъемы в игре сопровождаются не менее резкими спадами. Обе команды хотят играть активно и прессинговать, но цена матча может их заставить выбрать более осторожную манеру игры. Вероятно, игра в Тиране победителя не определит. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.