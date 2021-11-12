Босния и Герцеговина - Финляндия. Анонс и прогноз матча на 13 ноября 2021

Если у сборной Украины остался один важный матч в 2021-м году, то у главных оппонентов по группе таких игр осталось две. Одна из них пройдет в субботу, когда сборная Боснии и Герцеговины на своем поле примет гостей из Финляндии. Результат этой встречи даст много ответов на вопросы в запутанной группе D, а потому украинские фанаты должны будут внимательно следить за исходом матча. Это же касается и тренерского штаба "сине-желтых".

Босния и Герцеговина 16:00 Финляндия

Чемпионат мира 2022, отборочный цикл, группа D

13 ноября, Зеница, стадион "Билино Поле"

Арбитр: М. Оливер

Трансляция: канал "Футбол 2"

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Последние новости и составы

Босния и Герцеговина:

"Драконы", как и многие другие команды своей группы, достаточно миролюбиво проходят нынешний отбор. Коллектив Петева победил всего раз, при этом сыграв четыре раза вничью. Единственным обидчиком Боснии стала сборная Франции, а в последнем матче "сине-желтые" не проиграли Украине во Львове. В группе они идут четвертыми, однако по потерянным очкам опережают Украину. Победа в субботу даст им шанс взобраться на вторую строчку.

Главная потеря Боснии - неизвестность вокруг Эдина Джеко. Лидер, капитан и главный тащер получил травму в последней игре Серии А, из-за чего пока что занимается индивидуально. Неизвестно, сможет ли он сыграть в старте в субботу. С другой стороны, в центре поля будет доступен Пьянич, навыков и опыта которого недоставало в октябре.

Ориентировочный состав: Шехич - Чивич, Ахмедходжич, Хаджиканудич - Стеванович, Гоян, Пьянич, Цимирот, Колашинац - Ходжич, Превляк

Финляндия:

Ситуация у "филинов" немного лучше, чем у своего будущего соперника. На их счету сейчас восемь очков против семи у оппонента, однако вряд ли им это даст хоть какое-то преимущество. Более того, в последнем туре коллектив Маркку Канервы встретится с французами, которых, как успели догадаться, обыграть будет сложно. А потому финнам нужно ставить все свои фишки именно на выездную игру против Боснии.

Лам и Оаля - это единственные потери финской сборной перед субботней игрой. Канерва - любитель схемы 3-5-2, которую вряд ли решится изменить в ближайшей встрече. В этом отборе Пукки забил за Финляндию шесть голов, а в субботу еще и проведет 99-й матч за сборную. Чем не мотивация улучшить свои показатели?

Ориентировочный состав: Градецки - Араюри, Тойвио, Вяйсянен - Хамляйнен, Камара, Шюллер, Ниссиля, Райтала - Пукки, Похьянпало

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Турнирное положение команд

# Команда И В Н П М РМ О 1 Франция 6 3 3 0 8-3 +5 12 2 Украина 7 1 6 0 9-8 +1 9 3 Финляндия 6 2 2 2 7-7 0 8 4 Босния и Герцеговина 6 1 4 1 8-7 +1 7 5 Казахстан 7 0 3 4 5-12 -7 3

Статистика команд

Босния и Герцеговина:

Финляндия:

Очные встречи

Босния и Герцеговина - Финляндия: Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Босния и Герцеговина - Финляндия от UA-Football

Ничья 1:1. Говоря откровенно, Босния в последних матчах оставила более приятное впечатление, нежели свой будущий оппонент, да и букмекеры в неё верят больше, чем в Финляндию. Но есть одно "но" - Эдин Джеко. Нападающий "Интера" слишком важен для своей сборной, а его отсутствие станет серьезным ударом. Учитывая его повреждение и индивидуальные занятия, он вряд ли будет готов выйти в старте, а потому мы поставим на ничейный исход матча. Для группы D это не в новинку.