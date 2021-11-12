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Босния и Герцеговина - Финляндия. Анонс и прогноз матча на 13 ноября 2021
Очень важный матч, для Украины, в том числе
Фото: Bosne i Hercegovine
Если у сборной Украины остался один важный матч в 2021-м году, то у главных оппонентов по группе таких игр осталось две. Одна из них пройдет в субботу, когда сборная Боснии и Герцеговины на своем поле примет гостей из Финляндии. Результат этой встречи даст много ответов на вопросы в запутанной группе D, а потому украинские фанаты должны будут внимательно следить за исходом матча. Это же касается и тренерского штаба "сине-желтых".
Босния и Герцеговина 16:00 Финляндия
Чемпионат мира 2022, отборочный цикл, группа D
13 ноября, Зеница, стадион "Билино Поле"
Арбитр: М. Оливер
Трансляция: канал "Футбол 2"
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Последние новости и составы
Босния и Герцеговина:
"Драконы", как и многие другие команды своей группы, достаточно миролюбиво проходят нынешний отбор. Коллектив Петева победил всего раз, при этом сыграв четыре раза вничью. Единственным обидчиком Боснии стала сборная Франции, а в последнем матче "сине-желтые" не проиграли Украине во Львове. В группе они идут четвертыми, однако по потерянным очкам опережают Украину. Победа в субботу даст им шанс взобраться на вторую строчку.
????Zmajevi trenirali u Butmiru???????????? pic.twitter.com/xyl2wrBFXG— NFS BIH (@NFSBiH) November 11, 2021
Главная потеря Боснии - неизвестность вокруг Эдина Джеко. Лидер, капитан и главный тащер получил травму в последней игре Серии А, из-за чего пока что занимается индивидуально. Неизвестно, сможет ли он сыграть в старте в субботу. С другой стороны, в центре поля будет доступен Пьянич, навыков и опыта которого недоставало в октябре.
Ориентировочный состав: Шехич - Чивич, Ахмедходжич, Хаджиканудич - Стеванович, Гоян, Пьянич, Цимирот, Колашинац - Ходжич, Превляк
Финляндия:
Ситуация у "филинов" немного лучше, чем у своего будущего соперника. На их счету сейчас восемь очков против семи у оппонента, однако вряд ли им это даст хоть какое-то преимущество. Более того, в последнем туре коллектив Маркку Канервы встретится с французами, которых, как успели догадаться, обыграть будет сложно. А потому финнам нужно ставить все свои фишки именно на выездную игру против Боснии.
Viimeistelytreeni valmiina alkamaan Zenican Bilino Polje -stadionilla! ????#Huuhkajat #MeOlemmeSuomi #BIHFIN pic.twitter.com/NE3Qj6TsJ4— Huuhkajat (@Huuhkajat) November 12, 2021
Лам и Оаля - это единственные потери финской сборной перед субботней игрой. Канерва - любитель схемы 3-5-2, которую вряд ли решится изменить в ближайшей встрече. В этом отборе Пукки забил за Финляндию шесть голов, а в субботу еще и проведет 99-й матч за сборную. Чем не мотивация улучшить свои показатели?
Ориентировочный состав: Градецки - Араюри, Тойвио, Вяйсянен - Хамляйнен, Камара, Шюллер, Ниссиля, Райтала - Пукки, Похьянпало
Турнирное положение команд
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Франция
|6
|3
|3
|0
|8-3
|+5
|12
|2
|Украина
|7
|1
|6
|0
|9-8
|+1
|9
|3
|Финляндия
|6
|2
|2
|2
|7-7
|0
|8
|4
|Босния и Герцеговина
|6
|1
|4
|1
|8-7
|+1
|7
|5
|Казахстан
|7
|0
|3
|4
|5-12
|-7
|3
Статистика команд
Босния и Герцеговина:
Финляндия:
Очные встречи
Босния и Герцеговина - Финляндия: Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Босния и Герцеговина - Финляндия от UA-Football
Ничья 1:1. Говоря откровенно, Босния в последних матчах оставила более приятное впечатление, нежели свой будущий оппонент, да и букмекеры в неё верят больше, чем в Финляндию. Но есть одно "но" - Эдин Джеко. Нападающий "Интера" слишком важен для своей сборной, а его отсутствие станет серьезным ударом. Учитывая его повреждение и индивидуальные занятия, он вряд ли будет готов выйти в старте, а потому мы поставим на ничейный исход матча. Для группы D это не в новинку.
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