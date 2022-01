Битва за лидерство. ПСВ – Аякс. Анонс и прогноз матча чемпионата Нидерландов на 23.01.2022

Чемпионат Нидерландов, 20-й тур

23 января, 15:30. "Филипс" (Эйндговен)

Главный арбитр: Данни Маккели

Прямая телетрансляция: Футбол 3

В Нидерландах, как и в Украине, продолжается гегемония двух клубов. ПСВ и "Аякс" уверенно лидируют и пока не оставляют шансов "Фейенорду", который тоже имеет неплохую статистику. Оба клуба идут довольно ровным победным ходом, имея в своем пассиве лишь несколько осечек. В общей сложности на двоих команды потеряли 23 очка за 19 туров – неплохой результат. Сегодня "Аякс" может впервые за полтора месяца выйти на первое место чемпионата, но ПСВ так просто лидерство не отдаст - эйндговенцы стремятся отомстить за беспощадные 0:5 в первом круге.

В прошлом сезоне команда из Эйндговена уступила чемпиону "Аяксу" аж 16-ю очками. Тогда за два очных поединка ПСВ смог заработать только один зачетный пункт. В нынешнем сезоне все несколько иначе. Хотя и подопечные Роджера Шмидта уступили амстердамцам в первом круге, однако уменьшили потери очков против других соперников. К примеру, за последние девять матчей эйндговенцы ни разу не уступили, выиграв восемь раз.

В пассиве ПСВ три поражения в текущем чемпионате. К несчастью для фанатов команды два из них были ну очень болезненными и ужасными: 0:4 от "Фейенорда" дома и 0:5 от "Аякса" в гостях. Важно в таких ситуациях собраться и помнить, что это не игры на вылет, а длинный отрезок матчей. И пока команда достойно выходила после таких поединков, благодаря чему она сейчас лидирует в чемпионате. Кстати, и в еврокубках подопечные Шмидта остались – они сыграют в плей-офф Лиги конференций против израильского “Маккаби” Тель-Авив.

В лазарете эйндговенцев сразу семь игроков, но все они не помощники команде. Большинство из них – это молодые таланты, которые еще не раскрылись, а уже получили тяжелые травмы. Среди основных исполнителей повреждений нет – ПСВ готов играть оптимальным составом.

Команда – загадка. Амстердамцы умудрились пропустить за 19 матчей четырежды, но все равно не лидировать в чемпионате. К примеру, у первого ПСВ аж 24 гола в свои ворота – худший показатель среди топ-5. При этом всем "Аякс" – еще и наиболее результативная команда Эредивизи (59 забитых мячей). К примеру, в последних пяти встречах (три – чемпионат, две – кубок) амстердамцы забили 23 гола, не пропустив ни одного.

Но всю картину испортили ненужные поражения, и, интересно, что оба прошли дома: против “Утрехта” (0:1) и “АЗ Алкмара” (1:2). Также были странные потери очков с середняками чемпионата “Хераклесом” и “Гоу Эхед Иглс”. Подопечные Тен Хага являются противоположностью ПСВ – так как хорошо играют против прямых конкурентов, но вот на дистанции испытывают проблемы. Правда, это не относится к Лиге чемпионов, ведь в групповом этапе все прошло гладко для “Аякса”: максимальные 18 очков из 18 возможных с разницей голов +15 – красота.

У амстердамцев, в отличие от ПСВ, проблем немного больше. Отсутствуют оба голкипера: Стекеленбург из-за травмы и Онана из-за участия в Кубке Африки. Правда, основной все равно Пасвер, так что здесь без особых неудобств. А вот отсутствие нападающего Себастьяна Алле – это тяжелая потеря. Лучший бомбардир и чемпионата Нидерландов, и Лиги чемпионов пока тоже представляет свою сборную на КАН.

