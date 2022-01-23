Битва за лидерство. ПСВ – Аякс. Анонс и прогноз матча чемпионата Нидерландов на 23.01.2022

Чемпионат Нидерландов, 20-й тур

23 января, 15:30. "Филипс" (Эйндговен)

Главный арбитр: Данни Маккели

Прямая телетрансляция: Футбол 3

В Нидерландах, как и в Украине, продолжается гегемония двух клубов. ПСВ и "Аякс" уверенно лидируют и пока не оставляют шансов "Фейенорду", который тоже имеет неплохую статистику. Оба клуба идут довольно ровным победным ходом, имея в своем пассиве лишь несколько осечек. В общей сложности на двоих команды потеряли 23 очка за 19 туров – неплохой результат. Сегодня "Аякс" может впервые за полтора месяца выйти на первое место чемпионата, но ПСВ так просто лидерство не отдаст - эйндговенцы стремятся отомстить за беспощадные 0:5 в первом круге.

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ПСВ

В прошлом сезоне команда из Эйндговена уступила чемпиону "Аяксу" аж 16-ю очками. Тогда за два очных поединка ПСВ смог заработать только один зачетный пункт. В нынешнем сезоне все несколько иначе. Хотя и подопечные Роджера Шмидта уступили амстердамцам в первом круге, однако уменьшили потери очков против других соперников. К примеру, за последние девять матчей эйндговенцы ни разу не уступили, выиграв восемь раз.

В пассиве ПСВ три поражения в текущем чемпионате. К несчастью для фанатов команды два из них были ну очень болезненными и ужасными: 0:4 от "Фейенорда" дома и 0:5 от "Аякса" в гостях. Важно в таких ситуациях собраться и помнить, что это не игры на вылет, а длинный отрезок матчей. И пока команда достойно выходила после таких поединков, благодаря чему она сейчас лидирует в чемпионате. Кстати, и в еврокубках подопечные Шмидта остались – они сыграют в плей-офф Лиги конференций против израильского “Маккаби” Тель-Авив.

Кадры хозяев

В лазарете эйндговенцев сразу семь игроков, но все они не помощники команде. Большинство из них – это молодые таланты, которые еще не раскрылись, а уже получили тяжелые травмы. Среди основных исполнителей повреждений нет – ПСВ готов играть оптимальным составом.

Аякс

Команда – загадка. Амстердамцы умудрились пропустить за 19 матчей четырежды, но все равно не лидировать в чемпионате. К примеру, у первого ПСВ аж 24 гола в свои ворота – худший показатель среди топ-5. При этом всем "Аякс" – еще и наиболее результативная команда Эредивизи (59 забитых мячей). К примеру, в последних пяти встречах (три – чемпионат, две – кубок) амстердамцы забили 23 гола, не пропустив ни одного.

Но всю картину испортили ненужные поражения, и, интересно, что оба прошли дома: против “Утрехта” (0:1) и “АЗ Алкмара” (1:2). Также были странные потери очков с середняками чемпионата “Хераклесом” и “Гоу Эхед Иглс”. Подопечные Тен Хага являются противоположностью ПСВ – так как хорошо играют против прямых конкурентов, но вот на дистанции испытывают проблемы. Правда, это не относится к Лиге чемпионов, ведь в групповом этапе все прошло гладко для “Аякса”: максимальные 18 очков из 18 возможных с разницей голов +15 – красота.

Кадры гостей

У амстердамцев, в отличие от ПСВ, проблем немного больше. Отсутствуют оба голкипера: Стекеленбург из-за травмы и Онана из-за участия в Кубке Африки. Правда, основной все равно Пасвер, так что здесь без особых неудобств. А вот отсутствие нападающего Себастьяна Алле – это тяжелая потеря. Лучший бомбардир и чемпионата Нидерландов, и Лиги чемпионов пока тоже представляет свою сборную на КАН.

Last session for the big game tomorrow! ????



???? #psvaja pic.twitter.com/G46mD1XqUw — AFC Ajax (@AFCAjax) January 22, 2022

Последние матчи ПСВ и Аякса

Последние пять встреч хозяев

20.01.22. ПСВ – Телстар 2:1 (Кубок Нидерландов)

16.01.22. Гронинген – ПСВ 0:1 (Чемпионат Нидерландов)

23.12.21. ПСВ – Гоу Эхед Иглс 2:0 (Чемпионат Нидерландов)

19.12.21. Валвейк – ПСВ 1:4 (Чемпионат Нидерландов)

15.12.21. ПСВ – Ситтард 2:0 (Кубок Нидерландов)

Последние пять встреч гостей

20.01.22. Аякс – Эксельсиор Масслейс 9:0 (Кубок Нидерландов)

16.01.22. Утрехт – Аякс 0:3 (Чемпионат Нидерландов)

22.12.21. Аякс – Ситтард 5:0 (Чемпионат Нидерландов)

19.12.21. Фейеноорд – Аякс 0:2 (Чемпионат Нидерландов)

15.12.21. Аякс – Барендрехт 4:0 (Кубок Нидерландов)

Турнирное положение команд в чемпионате Нидерландов

# КОМАНДА И В Н П МЗ МП О 1 ПСВ 19 15 1 3 47 24 46 2 Аякс 19 14 3 2 59 4 45

Последние пять личных встреч между командами

24.10.21. Аякс – ПСВ 5:0 (Эридивизи)

07.08.21. Аякс – ПСВ 0:4 (Суперкубок Нидерландов)

28.02.21. ПСВ – Аякс 1:1 (Эридивизи)

10.02.21. Аякс – ПСВ 2:1 (Кубок Нидерландов)

10.01.21. Аякс – ПСВ 2:2 (Эридивизи)

Цифры и факты

"Аякс" не победил ни в одном из последних пяти матчей в Эйндговене.

ПСВ семь раз подряд победил дома в последних семи встречах.

Подопечные Тэн Хага в этом сезоне чемпионата в гостях пропустили всего однажды.

В ПСВ сейчас идет шестиматчевая победная серия.

В "Аякс" она составляет пять поединков.

Ставки и коэффициенты на матч ПСВ – Аякс

Прогноз матча ПСВ – Аякс от UA-Football

В хороших кондициях подходят к матчу гости, несмотря на кадровые потери. ПСВ будет сегодня больше нервничать, ведь они должны удержать первое место турнирки, а вот амстердамцы наоборот – будут нападать. Правда, на легкую прогулку гостям ожидать не приходится. Будет осторожное сражение, а значит и малое количество голов. Прогноз: ТМ 3 за коэффициент 1.84.