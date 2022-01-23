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Битва за лидерство. ПСВ – Аякс. Анонс и прогноз матча чемпионата Нидерландов на 23.01.2022
Команды идут бок о бок в турнирной таблице
ФК Аякс
Чемпионат Нидерландов, 20-й тур
23 января, 15:30. "Филипс" (Эйндговен)
Главный арбитр: Данни Маккели
Прямая телетрансляция: Футбол 3
В Нидерландах, как и в Украине, продолжается гегемония двух клубов. ПСВ и "Аякс" уверенно лидируют и пока не оставляют шансов "Фейенорду", который тоже имеет неплохую статистику. Оба клуба идут довольно ровным победным ходом, имея в своем пассиве лишь несколько осечек. В общей сложности на двоих команды потеряли 23 очка за 19 туров – неплохой результат. Сегодня "Аякс" может впервые за полтора месяца выйти на первое место чемпионата, но ПСВ так просто лидерство не отдаст - эйндговенцы стремятся отомстить за беспощадные 0:5 в первом круге.
ПСВ
В прошлом сезоне команда из Эйндговена уступила чемпиону "Аяксу" аж 16-ю очками. Тогда за два очных поединка ПСВ смог заработать только один зачетный пункт. В нынешнем сезоне все несколько иначе. Хотя и подопечные Роджера Шмидта уступили амстердамцам в первом круге, однако уменьшили потери очков против других соперников. К примеру, за последние девять матчей эйндговенцы ни разу не уступили, выиграв восемь раз.
В пассиве ПСВ три поражения в текущем чемпионате. К несчастью для фанатов команды два из них были ну очень болезненными и ужасными: 0:4 от "Фейенорда" дома и 0:5 от "Аякса" в гостях. Важно в таких ситуациях собраться и помнить, что это не игры на вылет, а длинный отрезок матчей. И пока команда достойно выходила после таких поединков, благодаря чему она сейчас лидирует в чемпионате. Кстати, и в еврокубках подопечные Шмидта остались – они сыграют в плей-офф Лиги конференций против израильского “Маккаби” Тель-Авив.
Кадры хозяев
В лазарете эйндговенцев сразу семь игроков, но все они не помощники команде. Большинство из них – это молодые таланты, которые еще не раскрылись, а уже получили тяжелые травмы. Среди основных исполнителей повреждений нет – ПСВ готов играть оптимальным составом.
????????#PSVAJA #OnzeWedstrijd pic.twitter.com/JZBqgWawan— PSV (@PSV) January 22, 2022
Аякс
Команда – загадка. Амстердамцы умудрились пропустить за 19 матчей четырежды, но все равно не лидировать в чемпионате. К примеру, у первого ПСВ аж 24 гола в свои ворота – худший показатель среди топ-5. При этом всем "Аякс" – еще и наиболее результативная команда Эредивизи (59 забитых мячей). К примеру, в последних пяти встречах (три – чемпионат, две – кубок) амстердамцы забили 23 гола, не пропустив ни одного.
Но всю картину испортили ненужные поражения, и, интересно, что оба прошли дома: против “Утрехта” (0:1) и “АЗ Алкмара” (1:2). Также были странные потери очков с середняками чемпионата “Хераклесом” и “Гоу Эхед Иглс”. Подопечные Тен Хага являются противоположностью ПСВ – так как хорошо играют против прямых конкурентов, но вот на дистанции испытывают проблемы. Правда, это не относится к Лиге чемпионов, ведь в групповом этапе все прошло гладко для “Аякса”: максимальные 18 очков из 18 возможных с разницей голов +15 – красота.
Кадры гостей
У амстердамцев, в отличие от ПСВ, проблем немного больше. Отсутствуют оба голкипера: Стекеленбург из-за травмы и Онана из-за участия в Кубке Африки. Правда, основной все равно Пасвер, так что здесь без особых неудобств. А вот отсутствие нападающего Себастьяна Алле – это тяжелая потеря. Лучший бомбардир и чемпионата Нидерландов, и Лиги чемпионов пока тоже представляет свою сборную на КАН.
Last session for the big game tomorrow! ????— AFC Ajax (@AFCAjax) January 22, 2022
???? #psvaja pic.twitter.com/G46mD1XqUw
Последние матчи ПСВ и Аякса
Последние пять встреч хозяев
- 20.01.22. ПСВ – Телстар 2:1 (Кубок Нидерландов)
- 16.01.22. Гронинген – ПСВ 0:1 (Чемпионат Нидерландов)
- 23.12.21. ПСВ – Гоу Эхед Иглс 2:0 (Чемпионат Нидерландов)
- 19.12.21. Валвейк – ПСВ 1:4 (Чемпионат Нидерландов)
- 15.12.21. ПСВ – Ситтард 2:0 (Кубок Нидерландов)
Последние пять встреч гостей
- 20.01.22. Аякс – Эксельсиор Масслейс 9:0 (Кубок Нидерландов)
- 16.01.22. Утрехт – Аякс 0:3 (Чемпионат Нидерландов)
- 22.12.21. Аякс – Ситтард 5:0 (Чемпионат Нидерландов)
- 19.12.21. Фейеноорд – Аякс 0:2 (Чемпионат Нидерландов)
- 15.12.21. Аякс – Барендрехт 4:0 (Кубок Нидерландов)
Турнирное положение команд в чемпионате Нидерландов
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|МЗ
|МП
|О
|1
|ПСВ
|19
|15
|1
|3
|47
|24
|46
|2
|Аякс
|19
|14
|3
|2
|59
|4
|45
Последние пять личных встреч между командами
24.10.21. Аякс – ПСВ 5:0 (Эридивизи)
07.08.21. Аякс – ПСВ 0:4 (Суперкубок Нидерландов)
28.02.21. ПСВ – Аякс 1:1 (Эридивизи)
10.02.21. Аякс – ПСВ 2:1 (Кубок Нидерландов)
10.01.21. Аякс – ПСВ 2:2 (Эридивизи)
Цифры и факты
- "Аякс" не победил ни в одном из последних пяти матчей в Эйндговене.
- ПСВ семь раз подряд победил дома в последних семи встречах.
- Подопечные Тэн Хага в этом сезоне чемпионата в гостях пропустили всего однажды.
- В ПСВ сейчас идет шестиматчевая победная серия.
- В "Аякс" она составляет пять поединков.
Ставки и коэффициенты на матч ПСВ – Аякс
Прогноз матча ПСВ – Аякс от UA-Football
В хороших кондициях подходят к матчу гости, несмотря на кадровые потери. ПСВ будет сегодня больше нервничать, ведь они должны удержать первое место турнирки, а вот амстердамцы наоборот – будут нападать. Правда, на легкую прогулку гостям ожидать не приходится. Будет осторожное сражение, а значит и малое количество голов. Прогноз: ТМ 3 за коэффициент 1.84.
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