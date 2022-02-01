Old Firm. Селтик – Рейнджерс. Анонс и прогноз матча чемпионата Шотландии на 02.02.22

Шотландская Премьер-лига, 22-й тур

2 февраля, 21:45. "Селтик Парк" (Глазго)

Главный арбитр: Бобби Маден

Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс +

Самое большое шотландское дерби к вашему вниманию. "Селтик" и "Рейнджерс" – это больше, чем просто соперники. Они не только являются наиболее выдающимися и мощными в Шотландии, но еще и представляют один город, что придает чрезвычайный шарм этому противостоянию. Не нужно забывать и о положении коллективов в турнирной таблице, ведь оба, уверенно оторвавшись от других, занимают два лидерских места. Кто же после этого матча укрепит свою позицию, а кто сделает шаг назад от цели?

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Селтик

"Кельты" откровенно провалили прошлый сезон. В чемпионате они уступили "Рейнджерсу" 25 очков, дав возможность извечным соперникам просто поиздеваться над ними. Однако в текущем розыгрыше Премьер-лиги все немного по-другому. Анге Постекоглу летом заменил исполняющего обязанности тренера Джона Кеннеди, который, в свою очередь, в феврале прошлого года заменил отправленного в отставку Нейла Леннона. Австралийско-греческий наставник начал строить свою команду и постепенно это у него выходит.

Да, на старте было три поражения, в том числе и от "Рейнджерса". Команда болталась внутри турнирки, но к счастью для Постекоглу ему дали время. Теперь "Селтик" всего двумя очками уступает "львам", а за последние 11 матчей в чемпионате "кельты" потеряли зачетные пункты только однажды - когда сыграли гостевую нулевую ничью с 31-м ударом против "Сент Миррена". В то же время параллельно было трудно бороться за первые два места в квартете Лиги Европы с "Байером" и "Бетисом", поэтому "Селтик" смог опередить только "Ференцварош" и квалифицироваться в плей-офф Лиги конференций. В общем – неплохо, как для начала реинкарнации.

Кадры хозяев

В лазарете "кельтов" находятся два игрока своих сборных: шотландец Дэвид Тернбулл и японец Кего Фурухаси. Если карты сложатся хорошо, то последний может еще выйти хотя бы на замену в матче против "Рейнджерс". А вот для Тернбулла и еще для нападающего Айети такого шанса не будет – они точно вне состава.

Рейнджерс

Пока "Селтик" выбирается из мини-кризиса, "львы" уже покинули его благодаря эре Стивена Джеррарда. Конечно, не только английский наставник вложил свою лепту в возвращение команды на прежний уровень, но и стабильная финансовая поддержка боссов клуба. Стиви Джи свое дело сделал и пошел на повышение, однако и после его трансфера в АПЛ дела у “Рейнджерс” все равно идут неплохо. Команда продолжает держать лидерство в Премьер-лиге и до сих пор проиграла только один поединок под руководством нового наставника Джованни ван Бронкгорста, да и то его дебютный – "львы" тогда вылетели от "Хиберниана" (1:3) из Кубка лиги.

Первый блин получился комом. Но вот с 25 ноября "Рейнджерс" во всех турнирах победил 10 раз и трижды сыграл вничью. При этом в последнем на данный момент матчи подопечные нидерландского тренера потеряли выездную победу над "Росс Каунти" на 90+6 минуте, хотя владели преимуществом абсолютно весь поединок. Также отметим, что они пропустили трижды уже второй раз под руководством ван Бронкгорста – в обороне в команды не все гладко. Однако, в отличие от "Селтика", "львы" смогли пробиться в плей-офф Лиги Европы, заняв второе место в группе с "Лионом", "Спартой" и "Брондбю". И как раз два финальных поединка уже были проведены с новым тренером.

Кадры гостей

У “Рейнджерса” еще больше потерь, чем у “кельтов”. Колумбийский нападающий, третий лучший бомбардир лиги Альфредо Морелос находится в расположении сборной. В то же время отсутствуют игроки основы Хаджи, Дэвис и Балогун. Однако в последний день трансферного окна у львов произошло очень хорошее пополнение: полузащитник Аарон Рэмси на правах аренды перешел из туринского “Ювентуса”. Конечно, он через два дня после трансфера не появится в основе, но дебютировать есть шанс.

???? TRAINING GROUND: Ramsey's First Session



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Последние матчи Селтика и Рейнджерса

Последние пять встреч хозяев

29.01.22. Селтик – Данди Юнайтед 1:0 (Шотландская Премьер-лига)

26.01.22. Хартс – Селтик 1:2 (Шотландская Премьер-лига)

22.01.22. Аллоа – Селтик 1:2 (Кубок Шотландии)

17.01.22. Селтик – Хиберниан 2:0 (Шотландская Премьер-лига)

26.12.21. Сент-Джонстон 1:3 (Шотландская Премьер-лига)

Последние пять встреч гостей

29.01.22. Росс Каунти – Рейнджерс 3:3 (Шотландская Премьер-лига)

26.01.22. Рейнджерс – Ливнгстон 1:0 (Шотландская Премьер-лига)

21.01.22. Рейнджерс – Стерлинг 4:0 (Кубок Шотландии)

18.01.22. Абердин – Рейнджерс 1:1 (Шотландская Премьер-лига)

26.12.21. Рейнджерс – Сент-Мирен 2:0 (Шотландская Премьер-лига)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П О 1 "Рейнджерс" 23 17 5 1 48-18 56 2 "Селтик" 23 17 3 3 47-13 54

Последние пять личных встреч между Селтиком и Рейнджерсом

29.08.21. Рейнджерс – Селтик 1:0 (Шотландская Премьер-лига)

02.05.21. Рейнджерс – Селтик 4:1 (Шотландская Премьер-лига)

18.04.21. Рейнджерс – Селтик 2:0 (Кубок Шотландии)

21.03.21. Селтик – Рейнджерс 1:1 (Шотландская Премьер-лига)

02.01.21. Рейнджерс – Селтик 1:0 (Шотландская Премьер-лига)

Цифры и факты

Команды сыграли между собой 373 раза: 149-134 за победами ведет "Рейнджерс". Еще 90 раз они закончили встречу вничью.

Первый поединок между ними датируется 21 марта 1891 года.

"Селтик" победил в семи последних домашних матчах.

"Рейнджерс" в последних четырех поединках в гостях у трех сыграл вничью.

В общей сложности "кельты" победили в 12 встречах с последних 13.

"Селтик" дома в текущем чемпионате пропустил два гола, в то время как "Рейнджерс" на выезде пропустил 11 раз.

"Львы" победили "кельтов" шесть раз в последних семи матчах.

"Рейнджерс" забил в последних четырех гостевых поединках на "Глазго Парк" подряд.

Ставки и коэффициенты на матч Селтик – Рейнджерс

Прогноз на матч Селтик – Рейнджерс от UA-Football

Битва за шесть очков – это лишь легкое описание этого противостояния. Да, впереди будут еще два поединка между командами, однако абсолютно каждый зачетный пункт будет важным на финише при таком плотном раскладе, как сейчас. “Рейнджерс” поражает своей беспроигрышной серией против “Селтика”, но и сами “кельты” сейчас не мальчики для битья. Прогноз: Ничья.