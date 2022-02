Old Firm. Селтик – Рейнджерс. Анонс и прогноз матча чемпионата Шотландии на 02.02.22

Шотландская Премьер-лига, 22-й тур

2 февраля, 21:45. "Селтик Парк" (Глазго)

Главный арбитр: Бобби Маден

Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс +

Самое большое шотландское дерби к вашему вниманию. "Селтик" и "Рейнджерс" – это больше, чем просто соперники. Они не только являются наиболее выдающимися и мощными в Шотландии, но еще и представляют один город, что придает чрезвычайный шарм этому противостоянию. Не нужно забывать и о положении коллективов в турнирной таблице, ведь оба, уверенно оторвавшись от других, занимают два лидерских места. Кто же после этого матча укрепит свою позицию, а кто сделает шаг назад от цели?

"Кельты" откровенно провалили прошлый сезон. В чемпионате они уступили "Рейнджерсу" 25 очков, дав возможность извечным соперникам просто поиздеваться над ними. Однако в текущем розыгрыше Премьер-лиги все немного по-другому. Анге Постекоглу летом заменил исполняющего обязанности тренера Джона Кеннеди, который, в свою очередь, в феврале прошлого года заменил отправленного в отставку Нейла Леннона. Австралийско-греческий наставник начал строить свою команду и постепенно это у него выходит.

Да, на старте было три поражения, в том числе и от "Рейнджерса". Команда болталась внутри турнирки, но к счастью для Постекоглу ему дали время. Теперь "Селтик" всего двумя очками уступает "львам", а за последние 11 матчей в чемпионате "кельты" потеряли зачетные пункты только однажды - когда сыграли гостевую нулевую ничью с 31-м ударом против "Сент Миррена". В то же время параллельно было трудно бороться за первые два места в квартете Лиги Европы с "Байером" и "Бетисом", поэтому "Селтик" смог опередить только "Ференцварош" и квалифицироваться в плей-офф Лиги конференций. В общем – неплохо, как для начала реинкарнации.

В лазарете "кельтов" находятся два игрока своих сборных: шотландец Дэвид Тернбулл и японец Кего Фурухаси. Если карты сложатся хорошо, то последний может еще выйти хотя бы на замену в матче против "Рейнджерс". А вот для Тернбулла и еще для нападающего Айети такого шанса не будет – они точно вне состава.

Пока "Селтик" выбирается из мини-кризиса, "львы" уже покинули его благодаря эре Стивена Джеррарда. Конечно, не только английский наставник вложил свою лепту в возвращение команды на прежний уровень, но и стабильная финансовая поддержка боссов клуба. Стиви Джи свое дело сделал и пошел на повышение, однако и после его трансфера в АПЛ дела у “Рейнджерс” все равно идут неплохо. Команда продолжает держать лидерство в Премьер-лиге и до сих пор проиграла только один поединок под руководством нового наставника Джованни ван Бронкгорста, да и то его дебютный – "львы" тогда вылетели от "Хиберниана" (1:3) из Кубка лиги.

Первый блин получился комом. Но вот с 25 ноября "Рейнджерс" во всех турнирах победил 10 раз и трижды сыграл вничью. При этом в последнем на данный момент матчи подопечные нидерландского тренера потеряли выездную победу над "Росс Каунти" на 90+6 минуте, хотя владели преимуществом абсолютно весь поединок. Также отметим, что они пропустили трижды уже второй раз под руководством ван Бронкгорста – в обороне в команды не все гладко. Однако, в отличие от "Селтика", "львы" смогли пробиться в плей-офф Лиги Европы, заняв второе место в группе с "Лионом", "Спартой" и "Брондбю". И как раз два финальных поединка уже были проведены с новым тренером.

У “Рейнджерса” еще больше потерь, чем у “кельтов”. Колумбийский нападающий, третий лучший бомбардир лиги Альфредо Морелос находится в расположении сборной. В то же время отсутствуют игроки основы Хаджи, Дэвис и Балогун. Однако в последний день трансферного окна у львов произошло очень хорошее пополнение: полузащитник Аарон Рэмси на правах аренды перешел из туринского “Ювентуса”. Конечно, он через два дня после трансфера не появится в основе, но дебютировать есть шанс.

