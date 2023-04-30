Две легенды на тренерском мостике. Аякс – ПСВ. Анонс и прогноз финала Кубка Нидерландов на 30.04.23

Кубок Нидерландов. Финал

30 апреля, 19:00. "Де Кейп" Роттердам

Главный арбитр: Деннис Хиглер

"Аякс" и ПСВ в этом сезоне уступили пальму первенства в "Эредивизи" "Фейенорду". Команда из Роттердама лидирует в турнирной таблице с семиочковым преимуществом над вторыми эйднховенцами и 11-очковым – над третьими амстердамцами. Иронично, что титул обладателя Кубка страны сегодняшние соперники разыграют как раз на поле "Фейенорда" – в Роттердаме.

Градус этому матчу добавляет тот факт, что в тренерском поединке сойдутся бывшие партнеры по сборной Нидерландов: Джон Хейтинг и Руд ван Нистелрой. Бок о бок на поле они провели 24 матча. В общей сложности у них более 150 поединков за “оранье” на двоих.

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Новости Аякса

После ухода тен Хага и некоторых лидеров "евреям" тяжело дался этот сезон. Они начали с поражения в Суперкубке (кстати, играли против ПСВ), дальше – вылетели из Лиги чемпионов, а затем покинули Лигу Европы (сразу же в первом раунде). Сейчас плетутся на третьем месте в турнирной таблице с уже отсутствующими шансами на чемпионство и призрачной надеждой на осечку ПСВ, чтобы занять второе лигочемпионовское место.

“Аякс” просто не тянет уровень двух команд, которые впереди него в турнирной таблице. За последние 10 матчей амстердамцы проиграли дважды – как раз в поединках против ПСВ и "Фейенорда". В частности, на минувших выходных эйднховенцы разгромили "евреев" со счетом 3:0. "Аякс" бедно выглядел в атаке, несмотря на то, что у команды друга лучшая результативность в чемпионате.

Кадры номинальных хозяев

Потери у "Аякса" есть. Не сыграет сегодня главный нападающий Кудус. Также вне игры важен защитник Рэнш. Однако один из лидеров Альварес вернулся после дисквалификации (пропускал предыдущий матч против ПСВ) и сыграет сегодня. А вот Тейлор из-за удаления в полуфинале не сыграет.

Новости ПСВ

У эйндховенцев не намного лучший сезон, чем у "Аякса". Команда все еще находится в кризисе и не может найти себя. Последний раз победу в чемпионате ПСВ праздновал еще пять лет назад. Скорее всего, на этот раз тоже нужно будет довольствоваться максимум вторым местом. В частности, в предыдущем матче против "Аякса" подопечные ван Нистелроя выиграли важную дуэль у прямого соперника за серебро, дающее возможность принять участие в квалификации ЛЧ.

Однако недавно дела начали налаживаться. За 11 последних матчей ПСВ 10 раз победил и только однажды сыграл вничью. И то, в поединке против "Витесса" (1:1) полузащитник эйндховенцев Сангаре оформил автогол. В частности, в этом сезоне открылся 20-летний Хави Симонс, который летом покинул ПСЖ. Не только один Коди Гакпо был результативен в ПСВ. На счету Симонса 23 голевых действия (15+8) в чемпионате за 30 матчей.

Кадры номинальных гостей

У эйндховенцев важных потерь нет. В лазарете находятся трое футболистов: Мауро Жуниор, Обиспа и Фоде Фофана. Они не являются ключевыми исполнителями ван Нистелроя.

Последние пять матчей Аякса и ПСВ

Последние пять встреч номинальных хозяев

23.04. ПСВ – Аякс 3:0 (Эредивизи)

16.04. Волендам – ПСВ 2:3 (Эредивизи)

08.04. ПСВ – Эксельсиор 4:0 (Эредивизи)

04.01. Спакенбург – ПСВ 1:2 (Кубок Нидерландов)

01.04. Неймеген – ПСВ 2:4 (Эредивизи)

Последние пять встреч номинальных гостей

23.04. ПСВ – Аякс 3:0 (Эредивизи)

16.04. Аякс – Эммен 3:1 (Эредивизи)

09.04. Аякс – Ситтард 4:0 (Эредивизи)

05.04. Фейенорд – Аякс 1:2 (Кубок Нидерландов)

02.04. Гоу Эхед Иглс – Аякс 0:0 (Эредивизи)

Последние пять личных встреч

23.04.23. ПСВ – Аякс 3:0 (Эредивизи)

06.11.22. Аякс – ПСВ 1:2 (Эредивизи)

30.07.22. Аякс – ПСВ 3:5 (Суперкубок Нидерландов)

17.04.22. ПСВ – Аякс 2:1 (Кубок Нидерландов)

23.01.22. ПСВ – Аякс 1:2 (Эредивизи)

Цифры и факты

В полуфинале Кубка "Аякс" прошел лидера чемпионата "Фейеноорд", а ПСВ был сильнее полулюбительского "Спакенбурга". Оба матча завершились со счетом 2:1.

В прошедшем финале Кубка Нидерландов тоже встречались эти две команды. Тогда ПСВ одержал волевую победу со счетом 2:1. До этого коллективы дважды играли в Кубке – два раза был сильнее "Аякс".

"Евреи" дважды за последние пять матчей не забили.

Ставки и коэффициенты на матч Аякс – ПСВ

Прогноз на матч Аякс – ПСВ от UA-Football

Поединки между этими командами редко бывают скучными. Оба коллектива очень результативны. В частности, в семи из последних 10 встреч двое забивали. Пока трудно отдать кому-то предпочтение – обе команды хотят выиграть трофей. Прогноз: Ничья в основное время.