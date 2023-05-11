Вест Хэм - АЗ. Анонс и прогноз на матч Лиги конференций на 11.05.2023

Лига конференций, полуфинал, первый матч

11 мая 2023. Лондон, “Лондон Стэдиум”

"Вест Хэм" 22:00 "АЗ"

Телетрансляция – Megogo Футбол 4

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Три матча отделяют “Вест Хэм” от того, чтобы сделать неудачный сезон историческим, но это можно сказать и про “АЗ”, который ни разу в своей истории не выигрывал европейские турниры.

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Новости Вест Хэма

Победив “Манчестер Юнайтед” в воскресном матче Премьер-лиги, “Вест Хэм” фактически гарантировал себе участие в АПЛ в следующем году. Семь очков от зоны вылета за три тура до конца чемпионата – этого должно хватить.

Остались ли у игроков “Вест Хэма” силы и эмоции на полуфинал против “АЗ”? Сказать сложно. Дэвид Мойес признает, что он не знает, сыграет победа над “Манчестер Юнайтед” (1:0) в пользу “хаммерс”, но шотландец надеется, что она даст его команде уверенность.

“Вест Хэм” действительно сыграл очень хорошо, но это был тот матч, когда ему было удобно действовать с позиции андердога. Вероятно и в игре против “АЗ” команда Дэвида Мойеса будет отталкиваться от действий соперника.

Матч с “АЗ” из-за травм пропустят Зума, Цоуфал и Скамакка.

Новости АЗ

Казалось, что матчи “АЗ” против СК “Днепра-1” были сто лет назад, но нет именно в этом розыгрыше Лиги конференций Алкмар дважды побеждал украинскую команду, что позволило ему выйти в раунд 1/8.

На своем пути в полуфинал “АЗ” выбил “Лацио” и “Андерлехт”, демонстрируя очень хороший уровень игры. Решительность и характер являются также отличительными качествами молодой команды Паскаля Янсена. Алкмар проиграл первый матч “Андерлехту” со счетом 2:0, но на своем поле отыграл два гола, не пропустил, а затем справился с бельгийцами в серии пенальти.

Для 50-летнего Янсена Лондон не чужой город, именно здесь он родился и провел первые годы своей жизни. Подготовку к матчу с “Вест Хэмом” тренер “АЗ” начал заранее, он смотрел с трибун за игрой “хаммерс” против “Манчестер Юнайтед”, и знает чего ожидать.

Из-за дисквалификации игру с “Вест Хэмом” пропустит один из главных талантов “АЗ”, 19-летний фулбек Милош Керкеш.

Статистика команд, цифры и факты

“Вест Хэм” выиграл 11 из 12 матчей в Лиге конференций 2022/23 (одна ничья).

“АЗ” проиграл шесть своих предыдущих матчей в Англии, пропустив в двадцать голов.

“Вест Хэм” дважды проходил своих нидерландских соперников в матчах плей-офф, но это случалось еще в сезонах 1975/76 (“Ден Хааг”) и 1998/99 (“Херенвен”).

“Вест Хэм” забивал как минимум один гол в своих последних 11 домашних матчах во всех турнирах.

“Вест Хэм” выиграл все шесть матчей Лиги конференций на “Лондон Стэдиум” с общим счетом 17:4.

“АЗ” провел восемь матчей на выезде в ЛК 2022/23 (пять побед, три поражения). Во всех проигранных матчах нидерландскому клубу не удалось забить ни разу.

Последние пять матчей Вест Хэма и АЗ

Вест Хэм

07.05 “Манчестер Юнайтед” 1:0 (АПЛ)

03.05 “Манчестер Сити” 0:3 (АПЛ)

29.04 “Кристал Пэлас” 3:4 (АПЛ)

26.04 “Ливерпуль” 1:2 (АПЛ)

23.04 “Борнмут” 4:0 (АПЛ)

АЗ

06.05 “Аякс” 0:0 (Эредивизи)

24.04 “Валвейк” 3:0 (Эредивизи)

20.04 “Андерлехт” 2:0 (Лига конференций)

16.04 “Фортуна” 3:0 (Эредивизи)

13.04 “Андерлехт” 0:2 (Лига конференций)

Где смотреть матч Вест Хэм – АЗ

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Личные встречи

“Вест Хэм” и “АЗ” ранее никогда не играли друг против друга.

Ставки и Коэффициенты на матч Вест Хэм – АЗ

Прогноз на матч Вест Хэм – АЗ от UA-Football

“Вест Хэм” в нынешнем сезоне нестабильно играет во внутреннем первенстве, но в Лиге конференций команда Дэвида Мойеса действует с особым вдохновением. “Хаммерс” вероятно отдадут сопернику мяч, и смогут провести одну-две результативные вертикальные атаки. Прогноз – победа “Вест Хэма” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.