Грузия U-21 - Израиль U-21. Анонс и прогноз матча Евро-2023 U-21 на 01.07.2023

Если вам кажется, что молодёжные чемпионаты скучны, бесполезны и особо никому не нужны, почитайте комментарии последних дней из Грузии и Израиля. В обеих странах пребывают в эйфории, счастливы, восхищены, гордятся своими молодыми футболистами и чувствуют прилив патриотизма. Победа в этом очном матче андердогов усилит все эти ощущения до сумасшедшего уровня.

1 июля. 19:00. Чемпионат Европы U-21. Четвертьфинал

Тбилиси. "Борис Пайчадзе Динамо Арена"

Грузия U-21 - Израиль U-21

Главный арбитр: Эспен Эскаас (Норвегия)

Состояние команд

Отец игрока сборной Грузии и киевского "Динамо" Георгия Цитиашвили Клименти заявляет: "В Тбилиси сейчас сумасшедшая атмосфера. Такого никогда не было. Наш футбол прогрессирует, и это факт. Вскоре все будут знать грузинских футболистов. Все счастливы. Мы свершили историю. Это невозможно передать словами. Сейчас здесь большое празднество". Все комментарии из Грузии в таком тоне.

УЕФА даже решился на беспрецедентный шаг и перенес четвертьфинал из Батуми в Тбилиси, на 54-тысячный стадион. Все билеты на который, разумеется, проданы.

В Израиле те же ощущения. Хотя среди восьми лучших молодежных сборных Европы он не впервые, как Грузия, а в третий раз. Но вдобавок к успеху юношеской сборной на Чемпионате Мира в первой декаде июня (третье место) в стране также чувствуют эйфорию. Чувствуют, что с таким поколением и национальная сборная вскоре сломает стену и выйдет на крупный турнир впервые с 1970-го года.

В принципе, можно сказать, что последним крупным турниром Израиля была Олимпиада 1976-го года. О ней как раз и говорят. В сеть попало видео из раздевалки молодежной сборной, на котором главный тренер Гай Лузон говорит об этом. Заявляя, что игроки даже не понимают, что такое Олимпиада, насколько она великолепна и насколько эпохальным будет попадание туда.

Выход в полуфинал с высокой степенью вероятности обеспечит поездку в Париж.

Следует отметить, что обе сборные отличаются прежде всего сильным характером. Грузия вышла из группы с Португалией, Бельгией и Нидерландами, отыгравшись с 0:2 против второй. Израиль - из группы с Англией, Чехией и Германией. Второй в третьем туре забив решающий гол на 82-ой минуте, а против третьей (1:1) выдержав больше тайма вдесятером и отбив два пенальти.

Для обеих сборных такой характер - новость. Поскольку они всегда отличались ментальной слабостью, всегда проваливались в решающие моменты. Об этом в обеих говорят. Говорят также об усталости. Точнее - отметают ее. Защитник сборной Израиля Став Лемкин (кстати, игравший и на юношеском Мундиале в июне) говорил о ней презрительно. Заявив, что любой в стране сейчас хотел бы поменяться с ним.

Обе сборные весьма прагматичны. Например, грузины против Португалии (2:0) владели мячом лишь 31 процент времени и нанесли лишь четыре удара по воротам. А капитан израильтян Гиль Коэн говорит, что прежде всего задача не пропустить. Но все же следует отметить, что обе были аутсайдерами в "группах смерти". А теперь даже могут почувствовать себя фаворитами. И заиграть иначе.

Матчи команд на турнире

Грузия - первое место в группе А

Грузия - Португалия 2:0

Грузия - Бельгия 2:2

Грузия - Нидерланды 1:1

Израиль - второе место в группе С

Израиль - Германия 1:1

Израиль - Англия 0:2

Израиль - Чехия 1:0

Ориентировочные составы

У грузин внимание прежде всего на вратаря "Валенсии" Мамардашвили. Также много говорят об атакере "Бордо" Давиташвили, забившем Нидерландам в третьем туре после прохода нескольких соперников. Цитаишвили с голом и двумя ассистами по итогам группового турнира, защитник донецкого "Шахтёра" Гочолейшвили оформил ассист против Бельгии.

У Израиля прежде всего следует обратить внимание на Глуха из "Зальцбурга", автора решающего ассиста в третьем туре против Чехии. Форвард Дор Турджеман также заставил говорить о себе - красивым голом против Германии. С ассиста Глуха. Вратарём Даниэлем Перецом, автором двух отбитых пенальти против немцев, интересуются в Бундеслиге, причём вроде даже в дортмундской "Боруссии".

Опорник Карцев играет за "Истанбул Башакшехир".

Один из лучших в команде левый защитник Рой Ревиво (сын Хаима, бывшего игрока "Сельты", "Фенербахче" и "Галатасарая") дисквалифицирован.

Грузия: Мамардашвили, Гочолейшвили, Гелашвили, Азаров, Каландадзе, Сазонов, Цитаишвили, Мехвабишвили, Ломинадзе, Давиташвили, Гагуа

Израиль: Перец, Джабер, Лемкин, Коэн, Хаджадж, Лайюс, Карцев, Гендельман, Глух, Турджеман, Халайли

Прямая речь

Рамаз Сванадзе, главный тренер сборной Грузии:

"Мы физически не способны играть с такой интенсивностью. Потому нужно ещё больше уважать то, что сделали игроки в такой тяжелой группе. И лишний день отдыха нам очень помог. У этого поколения иной менталитет. Мы фавориты в этом матче, хотя соперник серьёзный".

Гай Лузон, главный тренер сборной Израиля:

"Ещё до начала турнира моей главной мечтой и фантазией было попадание на Олимпиаду. И теперь мы считаем даже не минуты, а секунды до начала матча. Я ещё вовсе не доволен нашим результатом. Мы не улыбаемся и не постим чепуху, а готовимся. Такой шанс выпадает раз в жизни. Для него мы и бегаем за мячом с 3-4 лет. Усталость? Она только в голове. Кто решил, что устал, тот устал".

Прогноз: Грузия - Израиль 1:1, 2:1 в дополнительное время

Уникальный шанс для обеих сборных. Упускать который обе не собираются. По заявлениям Лузона это понятно, в Грузии настроение точно такое же. Ожидается прагматичная нервная игра. В которой у хозяев небольшое 54-тысячное преимущество. Они также отдыхали на день больше и в целом выглядят немного более качественной командой.