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Англия U-21 - Португалия U-21. Анонс и прогноз матча молодежного Евро на 02.07.2024 

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Англия U-21 - Португалия U-21. Анонс и прогноз матча молодежного Евро на 02.07.2024 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Молодежный чемпионат Европы-2023, четвертьфинал

2 июля 2023. Кутаиси, “Стадион Рамаза Шенглия”

Англия U-21 19:00 Португалия U-21

Телетрансляция – Суспільне Спорт

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Англия не выигрывала молодежный Евро U-21 с 1984 года, Португалия – еще ни разу в своей истории. Обе команды всего в трех матчах от исторического триумфа.

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Содержание

Новости Англии

Англия стала одной из двух сборных, которой удалось выиграть все матчи группового раунда Евро-2023. Помимо этого, “молодые львы” пока не пропустили ни одного гола.

После двух туров выход Англии в четвертьфинал не подлежал сомнению, поэтому главный тренер сборной U-21 Ли Карсли сделал в составе восемь изменений против Германии. Но даже “второй состав” молодежной сборной Англии очень мощный. Рэмзи, Скипп, Эллиотт, Мадуэке, Томас, Джонсон, Палмер имеют достаточно игровых минут на высшем уровне.

Парадоксальным образом пока еще не дебютировал в АПЛ вратарь Джеймс Траффорд, контракт которого принадлежит “Манчестер Сити”. 20-летний кипер пока получает практику в низших дивизионах, но на чемпионате Европы Траффорд демонстрирует очень уверенную игру как линии, так и в начальных фазах атак.

У Англии никогда не было проблем с тем, чтобы собрать звездный состав на молодежной Евро, но 49-летнему тренеру Ли Карсли удалось сделать из группы хороших футболистов очень прочную команду.

Новости Португалии

Португалия пробилась в четвертьфинал только благодаря победе над Бельгией в последнем туре (2:1). На 89-й минуте Тьяго Данташ реализовал пенальти и принес “Селесао” долгожданные три очка.

Португалия отправилась на Евро-2023 в не самом сильном составе, чем можно объяснить средние результаты. Такие первоклассные футболисты как Антониу Силва, Гонсалу Инасиу, Витинья и Гонсалу Рамуш вызывались Роберто Мартинес в основную сборную в прошлом месяце. Глава молодежных сборных Португалии Паулета, известный в прошлом форвард, разводит руками – интересы первой команды прежде всего.

Самое важное, говорит, Паулета, это развитие. Но и место в Олимпиаде тоже было бы не лишним.

Статистика команд, цифры и факты

  • Португалия U-21 обыграла Англию в матче группового раунда Евро-2021 со счетом 2:0. “Селесао” в итоге выиграли все три матча группы, Англии была последней.
  • Лучший бомбардир Англии в квалификации Фоларин Балогун (шесть голов) принял решения выступать за сборную США.
  • Португалия в десятый раз принимает участие в молодежном Евро, но еще ни разу не побеждала в турнире.
  • Португалия забила 41 гол в квалификации, но ее лучший бомбардир Гонсалу Рамуш (12 голов) тоже не поехал на турнир.
  • Англия выиграла все три матча группы со счетом 2:0.

Последние пять матчей Англии и Португалии

Англия

  • 28.06 Германия 2:0 (Евро-2023)
  • 25.06 Израиль 2:0 (Евро-2023)
  • 22.06 Чехия 2:0 (Евро-2023)
  • 10.06 Япония 0:2 (Товарищеский матч)
  • 28.03 Хорватия 1:2 (Товарищеский матч)

Португалия

  • 27.06 Бельгия 2:1 (Евро-2023)
  • 24.06 Нидерланды 1:1 (Евро-2023)
  • 21.06 Грузия 0:2 (Евро-2023)
  • 28.03 Норвегия 3:0 (Товарищеский матч)
  • 24.03 Румыния 2:0 (Товарищеский матч)

Ставки и Коэффициенты на матч Англия – Португалия

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1.94
3.60
4.25
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Прогноз на матч Англия – Португалия от UA-Football

Англия считается фаворитом противостояния, но все же в коэффициент на победу “молодых львов” внесен элемент непредсказуемости. Португалия смогла пройти путь от поражения к победе, у Англии – сплошная стабильность. Вероятно фаворит не без проблем, но справится с “Селесао”. Прогноз – победа Англии 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: ставки Португалия U-21 Англия U-21 чемпионат Европы U-21 Прогнозы молодежный Евро-2023
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