Израиль U-21 - Англия U-21. Анонс и прогноз матча Евро-2023 U-21 на 05.07.2023

Букмекеры и эксперты в полуфиналах молодежного Евро не верят в Украину и особенно - в Израиль. Скептицизм по отношению к последнему особенно велик. Тем более, что уже проиграл Англии в групповом турнире со счетом 0:2, а по игре тогда должен был даже получать больше. Но полуфинал - другой турнир, и теперь уверенность израильтян в себе точно выше, чем тогда. Возможна ли сенсация теперь?

5 июля. 19:00. Чемпионат Европы U-21. Полуфинал

Батуми. "Аджарабет Арена"

Израиль U-21 - Англия U-21

Главный арбитр: Мортен Крог (Дания)

Состояние команд

Матч второго тура в группе С и вправду выглядел в одни ворота. И это при том, что англичане вовсе не феерили. Даже не добрались до десяти ударов по воротам. Зато продемонстрировали огромный запас прочности. Как и в двух других матчах группового турнира. Тренер израильтян Гай Лузон после того поражения покорно признал, что соперник иного уровня и вообще лучшая команда на турнире.

Почему что-либо должно измениться сейчас? Кое-какие причины есть. В четвертьфинале против португальцев подопечные Ли Карсли уже выглядели тяжеловато. По ударам уступили почти в три раза. После него отдыхали на день меньше. Также травмы и дисквалификации мешают. А еще некое безразличие на родине. На пресс-конференцию Карсли вчера пришли всего четыре английских журналиста, а матч даже не будут транслировать по английскому ТВ.

В Израиле матч будет транслировать государственное телевидение, со студией перед и после него. Ажиотаж там как раз огромен. Игроков уже считают героями, особенно учитывая выход на Олимпиаду впервые с 1976-го года. А Лузон даже называет подопечных "детьми революции" и говорит им, что они изменят судьбу всего израильского футбола. То есть, например, выведут национальную сборную на крупный турнир впервые с 1970-го.

Из недостатков Израиля, кроме его очевидной слабости по общему уровню по сравнению с Англией - атака, забившая лишь два мяча на турнире, усталость после 120-ти минут и серии пенальти против Грузии и отсутствие нескольких игроков. Но оборона, не пропустившая от Германии за более тайма в численном меньшинстве и не позволившая Грузии ни одного удара в створ ворот до серии пенальти, способна творить чудеса.

Следует отметить, что четвертьфиналы обе команды провели гораздо лучше в первом тайме, а во втором пришлось немало страдать. Оба тренера довольны умением подопечных играть в разных ситуациях. Также Карсли заявил, что его сборная - не фаворит сегодня и что на матч в группе этот не будет похож. А Лузон - что его сборная не может победить Англию ни скоростью, ни мощью, ни талантом, а только умом и хитростью.

Кадры

Лидер обороны Израиля - вратарь Даниэль Перец - отсутствует. Он отбивал два пенальти в игре от Германии, отбил послематчевый от Грузии, выручал против Чехии и той же Англии. Огромная потеря. Заменит его Томер Царфати - бронзовый призер юношеского Чемпионате Мира в начале июня. И еще спешно приехал со сборов хайфского "Маккаби" в Австрии Шариф Каюф, отпущенный еще перед началом Евро.

Как и Перец, желтых карточек перебрал опорник "Истанбул Башакшехир" Карцев. Хотя он как раз на этом турнире не впечатлил. Впечатлили Оскар Глух из "Зальцбурга", опорник Гендельман, центр обороны Лемкин-Коэн. Они в строю. Даже левый защитник Рой Ревиво отбыл дисквалификацию.

Англия потеряла Джейкоба Рэмзи ("Астон Вилла"). Хотя его дублер Эмил Смит-Роу ("Арсенал") успел забить на турнире больше него, в том числе и Израилю. Два мяча в целом. Также травмирован Бэйн. А защитники Ааронс и его дублер Джонсон дисквалифицированы. Кертис Джонс и Харви Эллиотт из "Ливерпуля" в центре поля, а Гордон из "Ньюкасла" и Мадуэке из "Челси" - в атаке.

Израиль: Царфати, Джабер, Лемкин, Коэн, Ревиво, Гендельман, Хофмайстер, Азулай, Глух, Турджеман, Халайли

Англия: Траффорд, Гарнер, Харвуд-Беллис, Колвилл, Томас, Джонс, Эллиотт, Гомес, Смит-Роу, Гордон, Мадуэке

Статистика

Англия не играла в финале молодежного Евро с 2009-го года, Израиль до нынешнего турнира никогда не был даже в полуфинале. На счету "молодых львов" две победы в турнире в истории - в 1982-ом и 1984-ом годах

Ли Карсли выиграл 15 из 19-ти матчей во главе молодежной сборной Англии, в 11-ти не пропустив. Лишь дважды в его каденции сборная пропустила более одного гола в одном матче. Гай Лузон в нынешней каденции во главе своей сборной выиграл пять из 12-ти (четыре ничьи и три поражения). Две из пяти выиграл в серии пенальти. В пяти не пропускал, в том числе в двух последних

В своей предыдущей каденции в молодежной сборной Израиля Лузон руководил ею на домашнем молодежном Евро. Тогда, в 2013-ом году, сборная не вышла из группы, но набрала четыре очка. Три из них - благодаря 1:0 над Англией, которая из той группы также не вышла

Молодежная сборная Израиля не забивала в двух из четырех матчей на турнире и в четырех из последних семи во всех турнирах. Молодежная сборная Англии не пропускала во всех четырех на турнире и в пяти из семи последних во всех турнирах

Молодежная сборная Израиля выиграла в основное время лишь один из восьми последних матчей во всех турнирах. Молодежная сборная Англии выиграла таким образом все четыре на этом турнире и семь из последних девяти

Ни в одном из восьми матчей, отыгранных обеими сборными на турнире, не забивалось в целом более двух мячей. Лишь в одном забивали обе команды, когда Израиль и Германия сыграли вничью 1:1

Матчи сборных на турнире

Англия

Англия - Чехия 2:0

Англия - Израиль 2:0

Англия - Германия 2:0

Англия - Португалия 1:0

Израиль

Израиль - Германия 1:1

Израиль - Англия 0:2

Израиль - Чехия 1:0

Израиль - Грузия 0:0 (4:3 пен.)

Прогноз: Израиль U-21 - Англия U-21 0:2

Израильтяне умеют обороняться и очень упрямы. На турнир вышли благодаря победе в серии пенальти, уже в Грузии выдержали против Германии, додавили Чехию в концовке, выбили хозяев в серии пенальти. Но соотношение сил даже с Перецом было бы ясным, а без него - тем более. На этот раз будет вязче, плотнее, чем в группе, но с тем же результатом. А лучшая ставка - менее трех голов в матче в целом.