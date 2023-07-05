Другое - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Израиль U-21 - Англия U-21. Анонс и прогноз матча Евро-2023 U-21 на 05.07.2023
Повторение матча в группе?
Walla.co.il
Букмекеры и эксперты в полуфиналах молодежного Евро не верят в Украину и особенно - в Израиль. Скептицизм по отношению к последнему особенно велик. Тем более, что уже проиграл Англии в групповом турнире со счетом 0:2, а по игре тогда должен был даже получать больше. Но полуфинал - другой турнир, и теперь уверенность израильтян в себе точно выше, чем тогда. Возможна ли сенсация теперь?
5 июля. 19:00. Чемпионат Европы U-21. Полуфинал
Батуми. "Аджарабет Арена"
Израиль U-21 - Англия U-21
Главный арбитр: Мортен Крог (Дания)
Состояние команд
Матч второго тура в группе С и вправду выглядел в одни ворота. И это при том, что англичане вовсе не феерили. Даже не добрались до десяти ударов по воротам. Зато продемонстрировали огромный запас прочности. Как и в двух других матчах группового турнира. Тренер израильтян Гай Лузон после того поражения покорно признал, что соперник иного уровня и вообще лучшая команда на турнире.
Почему что-либо должно измениться сейчас? Кое-какие причины есть. В четвертьфинале против португальцев подопечные Ли Карсли уже выглядели тяжеловато. По ударам уступили почти в три раза. После него отдыхали на день меньше. Также травмы и дисквалификации мешают. А еще некое безразличие на родине. На пресс-конференцию Карсли вчера пришли всего четыре английских журналиста, а матч даже не будут транслировать по английскому ТВ.
В Израиле матч будет транслировать государственное телевидение, со студией перед и после него. Ажиотаж там как раз огромен. Игроков уже считают героями, особенно учитывая выход на Олимпиаду впервые с 1976-го года. А Лузон даже называет подопечных "детьми революции" и говорит им, что они изменят судьбу всего израильского футбола. То есть, например, выведут национальную сборную на крупный турнир впервые с 1970-го.
Из недостатков Израиля, кроме его очевидной слабости по общему уровню по сравнению с Англией - атака, забившая лишь два мяча на турнире, усталость после 120-ти минут и серии пенальти против Грузии и отсутствие нескольких игроков. Но оборона, не пропустившая от Германии за более тайма в численном меньшинстве и не позволившая Грузии ни одного удара в створ ворот до серии пенальти, способна творить чудеса.
Следует отметить, что четвертьфиналы обе команды провели гораздо лучше в первом тайме, а во втором пришлось немало страдать. Оба тренера довольны умением подопечных играть в разных ситуациях. Также Карсли заявил, что его сборная - не фаворит сегодня и что на матч в группе этот не будет похож. А Лузон - что его сборная не может победить Англию ни скоростью, ни мощью, ни талантом, а только умом и хитростью.
Кадры
Лидер обороны Израиля - вратарь Даниэль Перец - отсутствует. Он отбивал два пенальти в игре от Германии, отбил послематчевый от Грузии, выручал против Чехии и той же Англии. Огромная потеря. Заменит его Томер Царфати - бронзовый призер юношеского Чемпионате Мира в начале июня. И еще спешно приехал со сборов хайфского "Маккаби" в Австрии Шариф Каюф, отпущенный еще перед началом Евро.
Как и Перец, желтых карточек перебрал опорник "Истанбул Башакшехир" Карцев. Хотя он как раз на этом турнире не впечатлил. Впечатлили Оскар Глух из "Зальцбурга", опорник Гендельман, центр обороны Лемкин-Коэн. Они в строю. Даже левый защитник Рой Ревиво отбыл дисквалификацию.
Англия потеряла Джейкоба Рэмзи ("Астон Вилла"). Хотя его дублер Эмил Смит-Роу ("Арсенал") успел забить на турнире больше него, в том числе и Израилю. Два мяча в целом. Также травмирован Бэйн. А защитники Ааронс и его дублер Джонсон дисквалифицированы. Кертис Джонс и Харви Эллиотт из "Ливерпуля" в центре поля, а Гордон из "Ньюкасла" и Мадуэке из "Челси" - в атаке.
Израиль: Царфати, Джабер, Лемкин, Коэн, Ревиво, Гендельман, Хофмайстер, Азулай, Глух, Турджеман, Халайли
Англия: Траффорд, Гарнер, Харвуд-Беллис, Колвилл, Томас, Джонс, Эллиотт, Гомес, Смит-Роу, Гордон, Мадуэке
Статистика
- Англия не играла в финале молодежного Евро с 2009-го года, Израиль до нынешнего турнира никогда не был даже в полуфинале. На счету "молодых львов" две победы в турнире в истории - в 1982-ом и 1984-ом годах
- Ли Карсли выиграл 15 из 19-ти матчей во главе молодежной сборной Англии, в 11-ти не пропустив. Лишь дважды в его каденции сборная пропустила более одного гола в одном матче. Гай Лузон в нынешней каденции во главе своей сборной выиграл пять из 12-ти (четыре ничьи и три поражения). Две из пяти выиграл в серии пенальти. В пяти не пропускал, в том числе в двух последних
- В своей предыдущей каденции в молодежной сборной Израиля Лузон руководил ею на домашнем молодежном Евро. Тогда, в 2013-ом году, сборная не вышла из группы, но набрала четыре очка. Три из них - благодаря 1:0 над Англией, которая из той группы также не вышла
- Молодежная сборная Израиля не забивала в двух из четырех матчей на турнире и в четырех из последних семи во всех турнирах. Молодежная сборная Англии не пропускала во всех четырех на турнире и в пяти из семи последних во всех турнирах
- Молодежная сборная Израиля выиграла в основное время лишь один из восьми последних матчей во всех турнирах. Молодежная сборная Англии выиграла таким образом все четыре на этом турнире и семь из последних девяти
- Ни в одном из восьми матчей, отыгранных обеими сборными на турнире, не забивалось в целом более двух мячей. Лишь в одном забивали обе команды, когда Израиль и Германия сыграли вничью 1:1
Матчи сборных на турнире
Англия
Англия - Чехия 2:0
Англия - Израиль 2:0
Англия - Германия 2:0
Англия - Португалия 1:0
Израиль
Израиль - Германия 1:1
Израиль - Англия 0:2
Израиль - Чехия 1:0
Израиль - Грузия 0:0 (4:3 пен.)
Прогноз: Израиль U-21 - Англия U-21 0:2
Израильтяне умеют обороняться и очень упрямы. На турнир вышли благодаря победе в серии пенальти, уже в Грузии выдержали против Германии, додавили Чехию в концовке, выбили хозяев в серии пенальти. Но соотношение сил даже с Перецом было бы ясным, а без него - тем более. На этот раз будет вязче, плотнее, чем в группе, но с тем же результатом. А лучшая ставка - менее трех голов в матче в целом.
Популярное сейчас
- Днепр-1 объявил о подписании украинского голкипера
- Черноморец продолжают покидать футболисты
- Цитаишвили продолжит карьеру в Грузии. Игрока арендовало Динамо Батуми
- Испания U-21 - Швейцария U-21. Анонс и прогноз четвертьфинала молодежного Евро на 1.07.2023
- Красотка дня. Яркая девушка экс-одноклубника Мудрика и нового товарища Зинченко. ФОТО
- Тибо Куртуа сыграл свадьбу с роскошной израильской моделью. ФОТО
Новости по теме
- 01:30 Прогнозы на футбол Англия U-21 - Португалия U-21. Анонс и прогноз матча молодежного Евро на 02.07.2024
- 10:41 Прогнозы на футбол Грузия U-21 - Израиль U-21. Анонс и прогноз матча Евро-2023 U-21 на 01.07.2023
- 09:04 Прогнозы на футбол Украина U-21 – Хорватия U-21. Анонс и прогноз матча молодежного Евро на 21.06.2023