Спартак Трнава - СК Днепр-1. Анонс и прогноз на матч Лиги конференций на 23.08.2023

Лига конференций, плей-офф, первый матч

23 августа 2023. Трнава, “Стадион Антона Малатинского”

“Спартак” 19:30 “Днепр-1”

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Телетрансляция – УНІАН

От Лиги чемпионов до Лиги конференций за один месяц. Вице-чемпион Украины получил очередной шанс квалифицироваться в групповой раунд еврокубков. СК “Днепр-1” постарается добиться положительного результата в первом матче против “Спартака” Трнава, несмотря на отставку Кучера.

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Новости Спартака

Сезон начинался для “Спартака” тяжеловато. Третья команда чемпионата Словакии-2023 проиграла три последних спарринга перед стартом первенства, затем не смогла выиграть у скромной латышской команды “Ауда” в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций, наконец Трнава проиграла в первом матче чемпионата “Тренчину”.

“Ауду” все же удалось пройти, но во втором туре чемпионата “Спартак” вновь остался без победы. Команда Михала Гаспарика проигрывала на выезде познаньскому “Леху” 0:2 в первом матче следующего раунда отбора ЛК, но на 87-й минуте в этой игре случился переломный момент – центрбек Лукаш Штетина подключился к стандарту и забил один гол в ответ.

Этот мяч подарил “Спартаку” надежду в ответной игре словацкий клуб неожиданно обыграл фаворита со счетом 3:1. Вингер Келвин Офори, в своем время сыгравший пару матчей в Бундеслиге, организовал первые два гола в ворота “Леха”, а решающий гол в красивом прыжке через себя забил Марко Джуричич.

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Положительные эмоции продолжились в игре чемпионата с клубом “Подбрезова” (2:0). Это была первая победа в чемпионате. Теперь команда Михала Гаспарика не чувствует перед собой никаких преград.

Новости Днепра-1

“Днепр-1” продолжает трясти. После круговорота футболистов, у вице-чемпиона Украины началась и тренерская карусель. Александр Кучер после матча с “Оболонью” подал в отставку, и в понедельник команда работала на занятии под руководством триумвирата тренеров: Валерия Городова, Евгений Барышникова и Александра Грицай. Однако позже появилось сообщение, что Грицай тоже покинул клуб.

Оставаться без главного тренера перед таким ответственным матчем – это не лучшая идея, однако вероятно “Днепр-1” не мог иначе. Днепряне выиграли всего один из семи матчей в нынешнем сезоне, обыграв новичка лиги “Полесье”. Но именно “Днепр-1” подарил “Минаю” первое очко в новом сезоне, а “Оболони” – первую победу.

Качество игры в еврокубковых матчах против “Панатинаикоса” и “Славии” оставляло желать лучшего. Дважды “Днепр-1” без шансов проигрывал первый матч, а в ответных поединках смог наиграть только на ничьи. Возможно отставка Кучера сломит негативную тенденцию уже в Лиге конференций?

У “Днепра-1” травмированы Витиньо, Мирошниченко, Волынец и Третьяков.

Статистика команд, цифры и факты

“Днепр-1” еще не провел ни одного сухого матча в сезоне 2023/24.

“Спартак” выиграл три последних домашних матча во всех турнирах.

“Спартак” Трнава в последний раз играл в раунде плей-офф в сезоне 2018/19 и выиграл в двух матчах у “Олимпии” (1:1, 2:0), пробившись в групповой раунд Лиги Европы.

“Спартак” забивал как минимум один гол во всех матчах нынешнего сезона.

“Днепр-1” пропускал во вторых таймах вдвое больше голов, чем в первых (девять против четырех).

Последние пять матчей Спартака и Днепра-1

Спартак Трнава

20.08 “Подбрезова” 2:0 (Nike лига)

17.08 “Лех” Познань 3:1 (Лига конференций)

10.08 “Лех” Познань 1:2 (Лига конференций)

06.08 “Злате-Моравце” 1:1 (Nike лига)

03.08 “Ауда” 4:1 (Лига конференций)

Днепр-1

20.08 “Оболонь” 1:2 (УПЛ)

17.08 “Славия” 1:1 (Лига Европы)

13.08 “Минай” 1:1 (УПЛ)

10.08 “Славия” 0:3 (Лига Европы)

06.08 “Полесье” 2:1 (УПЛ)

Личные встречи

“Спартак” Трнава всего лишь раз встречался с украинской командой. В Кубке чемпионов 197374 словацкий клуб справился в раунде 1/8 с “Зарей” (0:0, 1:0).

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Прогноз на матч Спартак Трнава – СК Днепр-1 от UA-Football

“Спартак” считается фаворитом. Команда Михала Гаспарика сейчас на кураже, ее будут поддерживать полные трибуны “Антона Малатинского”. “Днепр-1” остался без тренера, а сыгранности не было и раньше. “Спартак” забивает во всех матчах, а “Днепр-1” во всех пропускает. Прогноз – победа “Спартака” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.