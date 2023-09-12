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Германия - Франция. Анонс и прогноз товарищеского матча сборных на 12.09.2023
Германия - Франция: Прогноз и анонс матча ⋉ 12.09.2023 ⋊ Товарищеский матч на UA-Футбол
Фото: twitter.com/MirrorFootball
Двенадцатое августа – насыщенный игровой день в квалификации к Евро-2024. Но фактически ни один из официальных матчей не сравнится по вывеске с товарищеским, который состоится в Дортмунде.
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Обескровленная сборная Германии примет почти безупречную в текущей квалификации Францию.
Товарищеский матч
12.09.2023. Дортмунд. "Сигнал Идуна Парк"
Арбитр в поле – Энтони Тейлор (Англия)
Германия 22:00 Франция
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Новости Германии
"Обескровленная" – это оставшаяся без главного тренера. Ранее во время этого окна ФИФА немцы сокрушительно уступили Японии (1:4) и терпение руководства лопнуло. Ханси Флик был уволен. А ему вслед пошли слова о исчерпании себя и опустошении.
На Германию действительно трудно смотреть без слез. Команда без стержня, без идеи, а главное – без желания. Показательным был третий пропущенный от Японии, когда Рюдигер просто не хотел напрягать себя бегом.
Прогнозировать ориентировочный состав в этой ситуации – бессмысленно. Некая стабильность появится после прихода постоянного тренера. Им может стать Юлиан Нагельсман. По крайней мере, это главный кандидат. А пока выполняет функции тренера Руди Феллер.
Новости Франции
Франция спокойно набирает очки в этом отборе. У "трехцветных" не только стопроцентный результат в таблице, но и миловидный "ноль" в графе "пропущенные". Нидерланды и Греция создают Франции только формальную конкуренцию.
В последнем матче отбора французы справились именно с ирландцами. Тогда гол-красавец оформил Тчуамени, после чего стало понятно, что сопернику ничто не светит. Нынешний уровень Германии таков, что Франция может рассчитывать на доминирование и против неё. Если, однако, сыграет на максимуме своих возможностей
Германия – Франция. Статистика личных встреч
Начиная с 2001-го года, Германия и Франция сыграли между собой двенадцать матчей. Особенно насыщенной является новейшая история противостояния: соперники играли между собой каждый год, начиная с 2012-го и заканчивая 2018-м включительно.
Германия – Франция. Последние матчи команд
Германия не играет отбор, сейчас только товарищеские матчи. Начиная со времен чемпионата мира "бундестим" проиграла четыре поединка подряд.
У Франции идеальная статистика в отборе. Просто любо-дорого смотреть. Да и на чемпионате мира 2022 года все было хорошо: поражение в финале случилось только в серии пенальти.
Германия – Франция. Ставка и коэффициенты
Германия – Франция. Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа Франции 3:2. Нет оснований для малорезультативного матча. Франция еще не пропускала в этом отборе, но в товарищеской игре концентрация не будет столь высокой. Так что у Германии шансы будут. Тем более после психологического потрясения, вызванного отставкой Флика. В целом может быть интересная перестрелка.
Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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