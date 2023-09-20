Легия - Астон Вилла. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 21.09.2023

Лига Конференций. Группа Е, 1-й тур.

21 сентября. 19:45. Варшава. "Стадион Войска Польского"

Главный судья: Эвангелос Манухос (Греция)

Трансляция: Megogo Football 2

Бирмингемская "Астон Вилла", после невероятно удачной второй половины прошлого сезона Премьер-Лиги, получила шанс попасть в Лигу Конференций, где в первом туре группового этапа их ждет поездка в Варшаву, ведь они встретятся со второй командой Польши в прошлом сезоне, столичной Легией.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Новости "Легии"

Польский коллектив прошел все квалификационные раунды в Лигу Конференций, чтобы в итоге сыграть в групповом этапа третьего по престижности еврокубка. Во втором раунде "Легия" прошла казахстанский "Ордабасы" с общим счетом 5:4, на следующей стадии им встретилась "Аустрия", с которой они также справились с общим счетом 6:5.

И уже в последнем плей-офф раунде, который предшествовал групповому этапу, "легионистам" нужно было противостоять датскому "Мидтьюланну", с которым обе игры завершились вничью (1:1 и 3:3). В итоге им удалось пройти дальше только в серии послематчевых пенальти.

Сейчас в своем национальном чемпионате "Легия" занимает третье место, они на два очка отстают от лидера таблицы вроцлавского "Шленска" и на два от "Ягеллонии" из Бялыстока. Они также являются третьей самой результативной командой этого сезона Польской Экстраклясы (12 голов в 4 матчах).

Новости "Астон Виллы"

Для "Астон Виллы" это первый выход в еврокубки за последние 13 лет и сам по себе выход в групповой этап Лиги Конференций может рассматриваться как достижение. Впрочем, они точно не собираются на этом останавливаться. Их путь к групповому этапу начался с плей-офф раунда, то есть бирмингемцам нужно было пройти только одну команду, чтобы попасть в группу.

Этой командой стал шотландский "Хайберниан", который они разнесли с общим счетом 8:0. То есть в еврокубках им пришлось играть против другой британской команды, они даже не покидали остров, когда ехали на выезд. Теперь они преодолевают немалый путь в Варшаву и наконец почувствуют вкус евровыездов.

"Вилланы" находятся в неплохой форме, сейчас они на 7-м месте в Английской Премьер-Лиге с тремя победами и двумя поражениями от "Ньюкасла" и "Ливерпуля". Следует отметить, что на прошлых выходных они обыграли "Кристал Пэлас" только на последних минутах, сравняв счет на 87-й и забив еще два мяча в компенсированное время.

Цифры и факты

Во всех 7-ми официальных матчах "Астон Виллы" в этом сезоне проходила ставка ТБ 2.5;

В 9-ти из 12 официальных матчей "Легии" в этом сезоне забивали обе команды, то есть защита "легионистов" не отличается особой надежностью.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Легии" есть определенные проблемы с составом накануне этой встречи. Сразу двое игроков имеют мышечные повреждения, поэтому немецкий наставник "Легии" Коста Руньяич не сможет рассчитывать на полузащитника Рафала Аугустиньяка и нападающего Блажа Крамера. А еще в связи с травмой колена не сыграет полузащитник Бартош Капустка, под вопросом участие в матче защитника Рамиля Мустафаева.

Унаи Эмери также может рассчитывать далеко не на всех игроков. Из-за повреждения колена пропускают матч защитники Кортни Хаус и Тайрон Мингс, а также вингер Эмилиано Буэндия. Ну и долговременную травму имеет еще один защитник, Диего Карлос.

Под вопросом участие в этой встрече Джейкоба Рэмзи, который заканчивает лечение травмы стопы, и бывшего форварда "Челси" Бертрана Траоре. Остальные все готовы.

"Легия", 3-4-1-2: Тобиаш — Панков, Енджейчик, Рибейро — Вшолек, Слиш, Элитим, Кун — Жозуэ — Пекгарт, Мучи

"Астон Вилла", 4-2-3-1: Ольсен — Чамберс, Конса, Лангле, Динь — Дендонкер, Тилеманс — Макгинн, Диаби, Дзаньоло — Дуран

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Легия" — "Астон Вилла" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Легией" и "Астон Виллой" от UA-Футбол

ТБ 2.5 - 1:3. "Астон Вилла" проводит чрезвычайно результативные матчи на старте этого сезона, а "Легия" хоть и является третьей по количеству голов в чемпионате Польши, все же не выделяется особо надежной обороной. Учитывая преимущество на бумаге, ожидаем, что "вилланы" воплотят это преимущество и на зеленом газоне. В то же время, учитываем результативность "Легии" и ожидаем одного забитого гола в их исполнении.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.