Бенфика - Порту. Анонс и прогноз матча 7-го тура чемпионата Португалии на 29.09.2023

Уже в 7 туре Чемпионата Португалии нас ожидает главное противостояние португальского футбола, "Бенфика" в родных стенах будет принимать "Порту".



"Бенфика" в прошлом сезоне торжествовала в чемпионате опередив "Порту" всего на два очка, "Порту" одержал победу в Кубке Португалии обыграв в финале Брагу, которая остановила в 1/4 "Бенфику". В очной дуэли, в битве за Суперкубок, сильнее была "Бенфика". Извечные конкуренты сойдутся в очередной дуэли, чтобы выяснить кто сильнее здесь и сейчас.

Чемпионат Португалии. 7-й тур. 29.09.23

Лиссабон. Да Луш

"Бенфика" 22:15 "Порту"

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Новости "Бенфики"

После победы в Суперкубке над "Порту", "Бенфика" ошарашила своих болельщиков проиграв "Боавиште" в первом туре чемпионата 3:2. И хотя оправданий можно найти достаточно - игра в меньшинстве, два пропущенных гола после 90 минут игры, но стартовать в чемпионате пришлось с горечью поражения.

Далее подопечные Рогера Шмидта исправили ситуацию и одержали пять побед подряд в чемпионате, подпортило эту статистику только поражение в Лиге чемпионов на домашней арене от достаточно посредственного "РБ Зальцбурга", но и в этом случае "орлы" могут найти оправдание поражению. Оправдание не примут болельщики в случае провала в матче против "Порту".

После шести туров у "Бенфики" в активе 15 очков, впереди только "Спортинг" и "Порту", которые опережают орлов на одно очко. Следует отметить, что Анатолий Трубин уже в трех матчах подряд выходит в основе "Бенфики", тренер откровенно назвал украинца первым номером команды.

Новости "Порту"

Достаточно неоднозначно можно оценить успехи и у "Порту", команда стартовала в сезоне с болезненного поражения в Суперкубке, но в чемпионате после 6 туров имеет в активе пять побед и одну ничью и делит первую строчку со "Спортингом".

Результат хороший, бесспорно, и вопросы к игре команды хватает, все пять побед в чемпионате драконы одержали с преимуществом в один мяч.

А в ничью сыграли в одном из самых скандальных матчей чемпионата, проигрывая дома "Ароке" и сравняв счет на 19-й добавленной ко второму тайму минуте.

В Лиге чемпионов подопечные Консейсау одержали уверенную выездную победу над донецким "Шахтером" 3:1. Однако в последнем матче чемпионата, опять же, одержали тяжелую победу, забив на последних минутах "Жил Висенте" 2:1.

"Бенфика" - "Порту". Статистика личных встреч

История противостояний этих команд насчитывает уже 226 поединков, 76 побед у "Бенфики", 92 у "Порту" и 58 - ничьи. В последних пяти матчах такие результаты:

09.08.23 "Бенфика" - "Порту" 2:0 Суперкубок

04.04.23 "Бенфика" - "Порту" 1:2 Чемпионат

21.10.22 "Порту" - "Бенфика" 0:1 Чемпионат

07.05.22 "Бенфика" - "Порту" 0:1 Чемпионат

30.12.21 "Порту" - "Бенфика" 3:1 Чемпионат

Последние матчи команд



Последние матчи "Бенфики"

24.09 "Партимоненси" - "Бенфика" 1:3 Чемпионат

20.09 "Бенфика" - "Ред Бул Зальцбург" 0:2 Лига чемпионов

16.09 "Визела" - "Бенфика" 1:2 Чемпионат

02.09 "Бенфика" - "Виктория Гимарайнш" 4:0 Чемпионат

26.08 "Жил Висенте" - "Бенфика" 2:3 Чемпионат



Последние матчи "Порту"

23.09 "Порту" - "Жил Висенте" 2:1 Чемпионат

19.09 "Шахтер" - "Порту" 1:3 Лига чемпионов

15.09 "Эштрела Амадора" - "Порту" 0:1 Чемпионат

03.09 "Порту" - "Арока" 1:1 Чемпионат

28.08 "Риу Ави" - "Порту" 1:2 Чемпионат



Ориентировочные составы

"Бенфика": Трубин - Александр Ба, Николас Отаменди, Фелипе Морато, Фредрик Аурснес - Оркун Кекчю, Жоао Невеш, Давид Нерес, Рафа Силва, Жоао Мариу - Петар Муса



"Порту": Диого Кошта - Жуан Мариу, Фабио Кардосо, Дэвид Кармо, Венделл - Стивен Эуштакиу, Алан Варела, Пепе, Иван Джейми, Вендерсон Галено - Мехди Тереми

"Бенфика" - "Порту". Ставки и коэффициенты

"Бенфика" - "Порту": Прогноз от UA-Футбол

Ничья 1:1 . Обе команды в чемпионате идут в лидерах, у "Порту", как и у "Спортинга" по 16 очков, "Бенфика" имеет в активе 15, поражение в таком матче может дорого стоить на старте турнира. Среди недели команды играют свои матчи в Лиге чемпионов, учитывая это, команды будут играть в осторожный футбол, думая, преимущественно, о защите и экономии сил, ничья в этом матче устроит обе команды.