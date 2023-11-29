Гент – Заря. Анонс и прогноз на матч Лиги конференций на 30.11.2023

В предпоследнем туре Лиги конференции луганская "Заря" приедет в гости к лидеру группы "Генту". Рассчитывать на положительный результат в этом матче сложно, но надеемся, что подопечные Коваля смогут хотя бы навязать борьбу.

Лига конференций, пятый тур

30 ноября 2023 года. Гент, "Геламко Арена"

"Гент" 19:45 "Заря"

Телетрансляция – Megogo Футбол 1

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Новости "Гента"

Лидер нашей группы в чемпионате Бельгии две предыдущие игры завершил с одинаковым счетом – 1:1. Подопечные Ванхазебрука сыграли вничью с "Андерлехтом" и "Роялем Уионом". Таким образом, в местном чемпионате команда занимает третье место и продолжает борьбу за чемпионство. Беспроигрышная серия ближайшего соперника украинцев составляет уже семь игр.

Бельгийцы в первую очередь основной акцент делают на игре в атаке. Футболисты "Гента" играют разнообразно, используют всю ширину поля. Также стоит отметить подключение фланговых защитников, постоянно держащих в напряжении своих оппонентов. К тому же непросто украинцам будет и во время стандартов. Одним из лидеров бельгийцев является хавбек Жюльен де Сарт, который в матче с "Унионом" вел партнеров за собой.

Новости "Зари"

Очень непростое время переживает луганский клуб. "Заря" проиграла пять из шести последних матчей. Команда не выглядит безнадежно, но работы у тренерского штаба очень много. Ожидаем, что после завершении этой части сезона руководство клуба все же определится с новым тренером. В субботнем противостоянии с "Маккаби" луганчане снова сыграли очень нестабильно. Команда начала играть тогда, когда счет стал 0:3. Ошибки в защите и переходных фазах не позволили украинцам рассчитывать на положительный результат. Слишком поздно очнулись подопечные Коваля. Стоит отметить качественную игру Горбача, который добавил новых красок команде в атаке после перерыва. Ожидаем, что Игорь выйдет с первых минут в Бельгии.

Статистика команд, цифры и факты

"Гент" во всех турнирах не проигрывает семь матчей подряд;

"Заря" пропускает во всех турнирах семь матчей подряд;

"Заря" не может выиграть в шести матчах (ничья и пять поражений).;

Последние пять матчей "Гента" и "Зари"

"Гент"

26.11 "Рояль Унион" 1:1 (Чемпионат)

12:11 "Андерлехт" 1:1 (Чемпионат)

09.11 "Брейдаблик" 3:2 (Лига конференции)

05.11. "Шарлеруа" 3:1 (Чемпионат)

01.11 "Патро Эйсден" 3:1 (Кубок)

"Заря"

25.11. "Маккаби" 2:3 (Лига конференций)

12.11 "ЛНЗ" 1:2 (УПЛ)

09.11 "Маккаби" Тель-Авив 1:3 (Лига конференций)

05.11 "Верес" 2:2 (УПЛ)

01.11 "Черноморец" 1:4 (Кубок)

Турнирная таблица

# Команда И П Н П М РМ О 1 "Гент" 4 3 1 0 11-3 +8 10 2 "Маккаби" 4 3 0 1 9-7 +2 9 3 "Заря" 4 1 1 2 5-7 -2 4 4 "Брейдаблик" 4 0 0 4 4-12 -8 0

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Прогноз матча "Гент" – "Заря" от UA-Football

Матч в Бельгии имеет решающее значение для "Зари": в случае ничьей или победы хозяев луганчане досрочно потеряют шансы на выход из группы Лиги конференций. Однако должно произойти чудо, чтобы луганский коллектив набрал три очка в гостевом матче с лидером. Бельгийцы будут пытаться реабилитироваться за ничью в первом туре, поэтому мотивации у них будет достаточно. Сдержать атакующий напор хозяевам подопечных Коваля будет непросто. Прогноз – победа "Гента" с форой (-1,5) за 1.58.