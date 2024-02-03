Кабо-Верде - ЮАР. Анонс и прогноз матча 1/4 финала Кубка африканских наций на 3.02.2024

Национальные сборные Кабо-Верде и ЮАР очным поединком закроют стадию 1/4 финала Кубка африканских наций. Оба коллектива оказались на данной стадии турнира достаточно неожиданно. Особенно, здесь речь идет о команде Кабо-Верде.

1/4 финала Кубка африканских наций

3.02.2024. Ямусукро. Стадион "Шарль Конан Банни"

Кабо-Верде 22:00 ЮАР

Видеотрансляция — Megogo

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Кабо-Верде: последние новости

Островитяне сенсационно вышли из квартета B, заняв первую позицию в группе. Подопечные Бубишты переиграли Гану (2:1) и сокрушили Мозамбик (3:0), а в последнем туре группового этапа расписали результативную ничью с Египтом (2:2). В свою очередь на этапе 1/8 финала Кубка Африки национальная сборная Кабо-Верде минимально обыграла команду Мавритании - 1:0.

Этот успех стал историческим для Кабо-Верде. Эта скромная сборная вообще не может похвастаться большими успехами на Кубке Африки. Команда впервые в своей истории прошла в четвертьфинал Кубка африканских наций!

Сборная Кабо-Верде демонстрирует солидную результативность на этом турнире, при этом не имея в своем ростере представителей мирового уровня. Команда под руководством Бубишты не выделяется известными именами, делая ставку на командную и сбалансированную игру.

Ориентировочный состав сборной Кабо-Верде: Возинья, Коста, Лопес, Морейра, Пауло Фернандес, Кевин, Дуарте, Монтейро, Мендес, Кабрал, Бебе.

ЮАР: последние новости

Южно-Африканская Республика имеет более богатый опыт выступлений на Кубке Африки, в отличие от своего оппонента по данной паре. В частности, сборная ЮАР выигрывала турнир в 1996-м году, а через два года выходила в финал соревнования. После этого золотого периода у команды пошел ощутимый спад.

Что касается данной кампании, то подопечные Уго Брооса не без проблем квалифицировались в плей-офф из группы E. Стартовали "ребята" с безнадежного поражения от Мали - 0:2. Но после этого футболисты ЮАР собрались и разгромили команду Намибии. А в заключительном туре квартета ЮАР разошлась миром с Тунисом - 0:0. Четырех набранных очков хватило для прохода в следующий раунд, со второго места.

А вот в первом раунде стадии плей-офф национальная сборная Южно-Африканской Республики выдала настоящую сенсацию, обыграв, на секунду, полуфиналиста последнего мундиаля - Марокко. Значительно более звездные марокканцы, имея в своем составе Хакими, Буну, Амрабата, Эн-Несири и других, не сумели ничего противопоставить соперниками из ЮАР.

Ориентировочный состав сборной ЮАР: Уильямс, Кекана, Мудау, Зване, Модиба, Морена, Мокоена, Ситхоле, Макгопа, Тау, Мвала.

Кабо-Верде - ЮАР. Личные встречи

За свою историю национальные сборные Кабо-Верде и ЮАР встречались 5 раз. По 2 победы каждая из команд одержала в рамках африканской квалификации к Чемпионатам мира. Еще однажды коллективы встречались в Кубке африканских наций. Тогда в 2013-м году, в рамках первого тура группового этапа между командами была зафиксирована нулевая ничья.

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Победа 2:1. Букмекеры, от слова совсем, не выделяют фаворита в этой паре. Вполне релевантная позиция, так как команды выглядят максимально близкими по классу, на данный момент. Хотя и учитывая сенсационную победу ЮАР над Марокко, согласимся с букмекерами и отдадим небольшое преимущество именно для национальной сборной Кабо-Верде. Островитяне прямо сейчас куют собственную историю и находятся на кураже.