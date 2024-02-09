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Иордания - Катар. Анонс и прогноз финала Кубка Азии на 10.02.2024
Иордания - Катар: Прогноз и анонс матча ⋉ 10.02.2024 ⋊ Кубок Азии на UA-Футбол
Фото: Федерація футболу Катару
Завтра, в субботу 10-го февраля в катарском Лусаиле определится чемпион Азии. Впервые с 2004-го года титул в очном поединке разыграют две арабские сборные. Пара финалистов стала, откровенно, максимально неожиданной для многих болельщиков. Часть фанатов считает такое противостояние очень интересным и считает его даже более интригующим чем предстоящий финальный поединок текущего Кубка африканских наций между сборными Кот-д'Ивуара и Нигерии. Однако, находятся даже такие, кто считает финал между Иорданией и Катаром просто смешным. Истина как всегда по середине, но как и любой финал крупного турнира сборных, этот не является исключением и обещает быть напряженным.
Финал Кубка Азии
10.02.2024. Катар, город Лусаил. Стадион "Лусаил Айконик".
Иордания 17:00 Катар
Видеотрансляция - Sport 1 (доступен на ОТТ-платформе Megogo)
Иордания: последние новости
Иорданцев вообще могло бы не быть не то, что в финале, а и вообще в стадии плей-офф. Подопечные Хуссейна Аммута мощно начали групповой этап, разгромив Малайзию (4:0). После этого "Аль-Нашама" (прим. - фамилия национальной сборной Иордании) расписала результивную ничью со звездной Южной Кореей - 2:2. А в заключительном туре Иордания минимально уступила Бахрейну (0:1), но впрочем вышла в 1/8, как одна из лучших команд, занявших третье место в своих квартетах.
В плей-офф "рыцарям" тоже не было просто. Сначала в голевой перестрелке создали невероятный камбэк и настоящее чудо против Ирака - 3:2. Иордания уступала в счете практически до самого конца компенсированного времени, но на 90+5 и 90+7 дважды забила и героически вырвала путевку в следующий раунд.
В четвертьфинале команда марокканского наставника в основное время минимально одолела Таджикистан (1:0). А в полуфинале сборную Иордании снова ожидали южнокорейцы во главе с Сон Хын Мином, Хван Хи Чханом и Кимом Мин Дже. В итоге иорданцы сотворили грандиозную сенсацию, обыграв значительно более звездных за себя оппонентов и вышли в финал.
Путь к решающему поединку выдался для национальной сборной Иордании чрезвычайно тяжелым. Хватит ли сил и вдохновения на финал? Большой вопрос. Но для иорданцев этот форум - это уже огромный успех. Никогда до этого команда не доходила дальше стадии 1/4.
Ориентировочный состав сборной Иордании: Абу-Лайла, Насиб, Аль-Араб, Мери, Хаддад, Аль-Рашдан, Аль-Равабдех, Абу-Хашиш, Аль-Тамари, Аль-Марди, Аль-Наймат.
Катар: последние новости
Что касается хозяев турнира, то катарцы в шикарном стиле прошли групповой этап и отобрались в плей-офф с первого места, набрав максимальные 9 очков. Причем все победы были сухими. В рамках квартета A национальная сборная Катара разгромила Ливан (3:0), минимально обыграла Таджикистан (1:0) и не оставила шансов для Китая (1:0).
Первые проблемы и первый пропущенный мяч пришли для команды Тинтина Маркеса уже в плей-офф. На стадии 1/8 Катар прошел Палестину - 2:1. В четвертьфинале "бордовым" только в серии пенальти удалось одолеть Узбекистан (1:1, серия пенальти - 3:2). А в полуфинале подопечные испанского тренера в напряженном поединке победили Иран - 3:2.
В отличие от Иордании, Катар может похвастаться золотыми медалями Кубка Азии. Причем это произошло совсем недавно - сборная Катара добывала титул чемпиона в 2019-м году.
В общем, на бумаге катарцы выглядят более убедительно. За "бордовых" говорит и более высокий по классу состав, и опыт больших побед.
Ориентировочный состав сборной Катара: Баршам, Педру Мигел, Али, Лукас Мендес, Абдурисаг, Абдулсаллам, Фатхи, Ваад, Ахмед, Альмоэз Али, Афиф.
Последние пять матчей Иордании и Катара
Последние пять встреч хозяев
- 6.02. Иордания - Корея 2:0
- 02.02. Таджикистан - Иордания 0:1
- 29.01. Ирак - Иордания 2:3
- 25.01. Иордания - Бахрейн 0:1
- 20.01. Иордания - Корея 2:2
Последние пять встреч гостей
- 7.02. Иран - Катар 2:3
- 3.02. Катар Узбекистан 1:1 (3:2 - серия пенальти)
- 29.01. Катар - Палестина 2:1
- 22.01. Катар - Китай 1:0
- 17.01. Таджикистан - Катар 0:1
Иордания - Катар. Личные встречи
"Рыцари" и "бордовые" имеют достаточно богатую историю очных противостояний. Статистическое преимущество в свою очередь на стороне именно Катара - 10 побед против 5. Еще два раза эти сборные расходились миром. Однако, стоит отметить, что в рамках Кубка Азии катарцы и иорданцы еще ни разу не пересекались.
Иордания - Катар. Ставка и коэффициенты
Иордания - Катар. Прогноз на матч от UA-Футбол
Перемога 2:1. На бумаге выглядят сильнее катарцы. Букмекеры также считают именно "бордовых" фаворитами этого финала. Впрочем, рискнем и поставим на Иорданию. Уж слишком солидно выглядела победа над Южной Кореей в полуфинале. Когда как не сейчас "рыцарям" создать по-настоящему исторический успех для своей страны. Также неплохо и вполне рационально выглядит ставка на то, что обе команды забьют - коэффициент около 2,2.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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