Иордания - Катар. Анонс и прогноз финала Кубка Азии на 10.02.2024

Завтра, в субботу 10-го февраля в катарском Лусаиле определится чемпион Азии. Впервые с 2004-го года титул в очном поединке разыграют две арабские сборные. Пара финалистов стала, откровенно, максимально неожиданной для многих болельщиков. Часть фанатов считает такое противостояние очень интересным и считает его даже более интригующим чем предстоящий финальный поединок текущего Кубка африканских наций между сборными Кот-д'Ивуара и Нигерии. Однако, находятся даже такие, кто считает финал между Иорданией и Катаром просто смешным. Истина как всегда по середине, но как и любой финал крупного турнира сборных, этот не является исключением и обещает быть напряженным.

Финал Кубка Азии

10.02.2024. Катар, город Лусаил. Стадион "Лусаил Айконик".

Иордания 17:00 Катар

Видеотрансляция - Sport 1 (доступен на ОТТ-платформе Megogo)

Иордания: последние новости

Иорданцев вообще могло бы не быть не то, что в финале, а и вообще в стадии плей-офф. Подопечные Хуссейна Аммута мощно начали групповой этап, разгромив Малайзию (4:0). После этого "Аль-Нашама" (прим. - фамилия национальной сборной Иордании) расписала результивную ничью со звездной Южной Кореей - 2:2. А в заключительном туре Иордания минимально уступила Бахрейну (0:1), но впрочем вышла в 1/8, как одна из лучших команд, занявших третье место в своих квартетах.

В плей-офф "рыцарям" тоже не было просто. Сначала в голевой перестрелке создали невероятный камбэк и настоящее чудо против Ирака - 3:2. Иордания уступала в счете практически до самого конца компенсированного времени, но на 90+5 и 90+7 дважды забила и героически вырвала путевку в следующий раунд.

В четвертьфинале команда марокканского наставника в основное время минимально одолела Таджикистан (1:0). А в полуфинале сборную Иордании снова ожидали южнокорейцы во главе с Сон Хын Мином, Хван Хи Чханом и Кимом Мин Дже. В итоге иорданцы сотворили грандиозную сенсацию, обыграв значительно более звездных за себя оппонентов и вышли в финал.

Путь к решающему поединку выдался для национальной сборной Иордании чрезвычайно тяжелым. Хватит ли сил и вдохновения на финал? Большой вопрос. Но для иорданцев этот форум - это уже огромный успех. Никогда до этого команда не доходила дальше стадии 1/4.

Ориентировочный состав сборной Иордании: Абу-Лайла, Насиб, Аль-Араб, Мери, Хаддад, Аль-Рашдан, Аль-Равабдех, Абу-Хашиш, Аль-Тамари, Аль-Марди, Аль-Наймат.

Катар: последние новости

Что касается хозяев турнира, то катарцы в шикарном стиле прошли групповой этап и отобрались в плей-офф с первого места, набрав максимальные 9 очков. Причем все победы были сухими. В рамках квартета A национальная сборная Катара разгромила Ливан (3:0), минимально обыграла Таджикистан (1:0) и не оставила шансов для Китая (1:0).

Первые проблемы и первый пропущенный мяч пришли для команды Тинтина Маркеса уже в плей-офф. На стадии 1/8 Катар прошел Палестину - 2:1. В четвертьфинале "бордовым" только в серии пенальти удалось одолеть Узбекистан (1:1, серия пенальти - 3:2). А в полуфинале подопечные испанского тренера в напряженном поединке победили Иран - 3:2.

В отличие от Иордании, Катар может похвастаться золотыми медалями Кубка Азии. Причем это произошло совсем недавно - сборная Катара добывала титул чемпиона в 2019-м году.

В общем, на бумаге катарцы выглядят более убедительно. За "бордовых" говорит и более высокий по классу состав, и опыт больших побед.

Ориентировочный состав сборной Катара: Баршам, Педру Мигел, Али, Лукас Мендес, Абдурисаг, Абдулсаллам, Фатхи, Ваад, Ахмед, Альмоэз Али, Афиф.

Последние пять матчей Иордании и Катара

Последние пять встреч хозяев

6.02. Иордания - Корея 2:0

02.02. Таджикистан - Иордания 0:1

29.01. Ирак - Иордания 2:3

25.01. Иордания - Бахрейн 0:1

20.01. Иордания - Корея 2:2

Последние пять встреч гостей

7.02. Иран - Катар 2:3

3.02. Катар Узбекистан 1:1 (3:2 - серия пенальти)

29.01. Катар - Палестина 2:1

22.01. Катар - Китай 1:0

17.01. Таджикистан - Катар 0:1

Иордания - Катар. Личные встречи

"Рыцари" и "бордовые" имеют достаточно богатую историю очных противостояний. Статистическое преимущество в свою очередь на стороне именно Катара - 10 побед против 5. Еще два раза эти сборные расходились миром. Однако, стоит отметить, что в рамках Кубка Азии катарцы и иорданцы еще ни разу не пересекались.

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Иордания - Катар. Прогноз на матч от UA-Футбол

Перемога 2:1. На бумаге выглядят сильнее катарцы. Букмекеры также считают именно "бордовых" фаворитами этого финала. Впрочем, рискнем и поставим на Иорданию. Уж слишком солидно выглядела победа над Южной Кореей в полуфинале. Когда как не сейчас "рыцарям" создать по-настоящему исторический успех для своей страны. Также неплохо и вполне рационально выглядит ставка на то, что обе команды забьют - коэффициент около 2,2.