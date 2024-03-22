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Франция — Германия. Анонс и прогноз товарищеского матча на 23.03.2024

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Европейская классика

Франция — Германия. Анонс и прогноз товарищеского матча на 23.03.2024

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jürgen Fromme - firo sportphoto

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Французы и немцы встретятся второй раз за полгода в рамках подготовки к Евро-2024.

Да, матч товарищеский, но у этого соперничества такая история, что ударить в грязь лицом никто не захочет. Ну, и конечно же, тренеры будут наигрывать варианты на Евро — на это тоже стоит посмотреть, ведь речь не о проходных сборных, а о претендентах на титул.

Содержание

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Товарищеский матч
23 марта. Лион. "Люмьер"
Франция 22:00 Германия
Арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости Франции

Франция за последние пару лет провалилась только в Лиге наций — видимо, посчитав ее неважной. В то же время на ЧМ-2022 команда дошла до финала, а также легко прошла на Евро-2024, выиграв все матчи, кроме последнего.

"Ле Бле" очень сильны на своем поле, где выиграли 6 последних встреч с общим счетом 27:1. Конечно, этой статистике очень помогли рекордные 14:0 с Гибралтаром, но и они в целом симптоматичны. После уходов Канте и Погба Франция заиграла веселее, стала больше забивать.

Против Германии не сыграет ключевой игрок полузащиты Антуан Гризманн — и это проблема. С другой стороны, в отменной форме Жиру, Чуамени и, главное, Мбаппе. От них и будет отталкиваться Дешам. Думается, он выберет схему 4-3-3, и Франция проведет матч преимущественно в атаках.

Новости Германии

Не та нынче Германия, чтобы от нее отбиваться. В последних 22 матчах у "Манншафта" всего 6 побед.

Юлиан Нагельсманн пришел спасать отечество в октябре 2023-го и даже выиграл первый матч на посту против США (3:1), но уже за ним последовали ничья с Мексикой (2:2) и провалы против Турции (2:3) и Австрии (0:2). Ни следа внятной игры немцы там не показали. А тут еще и федерация вляпалась в скандал, предпочтя форму Nike, а не местного Adidas, разгневав даже канцлера Шольца.

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Возвращение в сборную Тони Крооса — единственная положительная новость для сборной Германии за последнее время, но, кажется, этого мало. Не факт, что Нагельсманн досидит до домашнего Евро, если и на "Люмьере" их опять не будет.

Франция — Германия: статистика личных встреч

Как ни странно, в прошлом сентябре Германия внезапно обыграла Францию 2:1 — это был лучший матч "Манншафт" за пару лет, и тренировал команду тогда Руди Феллер. Может, зря его не оставили?

До Феллера немцы не побеждали французов целых 6 матчей подряд, проиграв четыре из них.

Последние матчи Франции

Франция — Германия. Анонс и прогноз товарищеского матча на 23.03.2024 - изображение 4

Последние матчи Германии

Франция — Германия. Анонс и прогноз товарищеского матча на 23.03.2024 - изображение 5

Ориентировочные составы

У Франции помимо уже упомянутого Гризманна, у которого травма лодыжки, не сыграет Кингсли Коман. В то же время Ибрагима Конате успел восстановиться и есть в заявке.

У Германии из-за травм лагерь сборной покинули юный Александар Павлович и опытнейший Мануэль Нойер, а Леон Горецка, Серж Гнабри, Никлас Зюле, Лерой Сане и Тимо Вернер не получили вызовы после осенних провалов.

Франция: Меньян — Клосс, Павар, Упамекано, Тео Эрнандес — Чуамени, Рабьо, Камавинга — Дембеле, Тюрам, Мбаппе

Германия: тер Штеген — Киммих, Та, Рюдигер, Раум — Кроос, Гюндоган — Мусияла, Виртц, Хаверц — Фюллькруг

Франция — Германия: ставки и коэффициенты

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1,86
3,90
4,30
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Франция — Германия: прогноз от UA-Футбол

Без Гризманна будет тяжелее, чем могло бы, но прямо сейчас Франция сильнее и должна побеждать даже так. Ставки на ее успех БК предлагают с коэффициентами от 1,85 и выше.

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