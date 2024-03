Франция — Германия. Анонс и прогноз товарищеского матча на 23.03.2024

Французы и немцы встретятся второй раз за полгода в рамках подготовки к Евро-2024.

Да, матч товарищеский, но у этого соперничества такая история, что ударить в грязь лицом никто не захочет. Ну, и конечно же, тренеры будут наигрывать варианты на Евро — на это тоже стоит посмотреть, ведь речь не о проходных сборных, а о претендентах на титул.

Франция за последние пару лет провалилась только в Лиге наций — видимо, посчитав ее неважной. В то же время на ЧМ-2022 команда дошла до финала, а также легко прошла на Евро-2024, выиграв все матчи, кроме последнего.

"Ле Бле" очень сильны на своем поле, где выиграли 6 последних встреч с общим счетом 27:1. Конечно, этой статистике очень помогли рекордные 14:0 с Гибралтаром, но и они в целом симптоматичны. После уходов Канте и Погба Франция заиграла веселее, стала больше забивать.

Antoine Griezmann's record 84-game stretch of playing every France game since August 2017 is over due to injury.



During the streak:



▫️ 28 goals

▫️ 30 assists

▫️ World Cup ????

▫️ UEFA Nations League ????

▫️ Two World Cup finals



It's France's longest streak by ???????? games ???? pic.twitter.com/vib4szqCWt