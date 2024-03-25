Испания — Бразилия. Анонс и прогноз товарищеского матча на 26.03.2024

Самый статусный товарищеский матч этой недели. В составах обеих команд полно звезд первой величины, все они выступают в больших клубах — в том числе, и на "Бернабеу", где пройдет игра. Вне сомнений, хоть это и спарринг, нас ждет футбол высочайшего качества.

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Товарищеский матч

26 марта. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

Испания 22:30 Бразилия

Арбитр: Жоау Пиньейру (Португалия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 3

Новости Испании

Испания жестко провалилась на ЧМ-2022, но после этого выиграла Лигу наций и легко вышла на Евро-2024, выиграв 7 из 8 отборочных матчей.

Тренер Луис де ла Фуэнте немного изменил стиль "Фурии Рохи" - теперь она не против пофинтить, навесить, даже в обороне посидеть, чего не было с Луисом Энрике. Также Испания проводит смену поколений, и из "стариков" время получает только Хесус Навас, которому новички Ямаль и Кубарси уже годятся в сыновья.

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На прошлой неделе Испания неожиданно уступила Колумбии (0:1), но и играла "Фурия" там резервом с тремя дебютантами в старте. С Бразилией, конечно, выйдет другой— зрелый и отдохнувший состав. Ну, и конечно же, Испания на "Бернабеу" будет пробовать доминировать через контроль мяча – в этом ее главная сила.

Новости Бразилии

Тем временем Бразилия в прошлом матче на "Уэмбли" обыграла Англию (1:0) за счет скоростных контратак в исполнении Винисиуса, Родриго и Эндрика — зачем ей отходить от стиля, дающего результат?

Тем более, что до этого результата как раз не было. "Селесао" начали отбор на ЧМ-2026 с позорных результатов — 1:1 с Венесуэлой, 0:2 с Уругваем, 1:2 с Колумбией и 0:1 с Аргентиной. Все это вместе вынудило федерацию уволить Фернандо Диниза и назначить Доривала Жуниора — то есть, вместо романтика пришел прагматик.

definitivamente esse gol do Endrick se tornou um dos gols que eu mais comemorei na vida



pic.twitter.com/ZSNR2BKp6X — Tiago ⓟ (@tiagosepz) March 24, 2024

Чего ждать от новых "Селесао" дальше пока неясно, надо еще матчи для анализа. По составу видно, что эта команда сможет вязать соперника в полузащите, где пашут Гимараес и Дуглас Луис, а еще бежать — для этого есть вингеры "Реала". Но как быть, если план А не сработает? Найдут ли эти парни варианты в позиционных атаках? Да и центр обороны у Бразилии впервые за много десятилетий без мировых топов.

Испания — Бразилия: статистика личных встреч

Последний раз команды встречались на Кубке конфедераций-2013, и там Бразилия разбила Испанию 3:0 с голами Фреда и Неймара.

Ну, а еще ранее был спарринг в 1999 году, и он завершился вничью 0:0. То есть, хотя команды и именитые, но встречаются крайне редко.

Последние матчи Испании

Последние матчи Бразилии

Ориентировочные составы

У Бразилии травмированы лучшие вратари Алиссон и Эдерсон, что открывает путь в основу Бенто из "Атлетико Паранаэнсе". Кроме того, есть сомнения по Ришарлисону — у него что-то с коленом.

У Испании же ждем в старте тех, кто отдыхал с Колумбией — Симона, Карвахаля, Ле Нормана, Родри, Ольмо, Морату и Нико Уильямса. Конечно, сыграли бы тут и Педри с Гави, но звезды "Барсы" травмированы.

Испания: Симон — Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Гримальдо — Фабиан Руис, Родри, Мерино — Ольмо, Мората, Нико Уильямс

Бразилия: Бенто — Данило, Бремер, Бералдо, Венделл — Пакета, Гимараес, Дуглас Луис — Рафинья, Родриго, Винисиус

Испания — Бразилия: ставки и коэффициенты

Испания — Бразилия: прогноз от UA-Футбол

Приход нового тренера дал эмоциональный толчок бразильцам и, судя по увиденному на "Уэмбли", они готовы и сражаться, и терпеть. А что Испания Луиса де ла Фуэнте? Она сильна против слабаков, но гранды ее еще на прочность не испытывали.

Наша ставка — на то, что Селесао не проиграют. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,65 и выше.