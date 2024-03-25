Англия – Бельгия. Анонс и прогноз товарищеского матча на 26.03.24

Международный товарищеский матч

26 марта. 21:45. Лондон. "Уэмбли"

Главный судья: Себастиан Гисхамер (Австрия)

Трансляция: Megogo Football 2

Гарет Саутгейт и его команда получили очередную порцию критики после поражения против Бразилии в минувшие выходные. И критиковать действительно было за что, ведь они играли против соперника, который находился в неоптимальном составе, они играли на своем стадионе и они были очевидными фаворитами. Но слабая игра и минимальное поражение сильно разозлило местную прессу и болельщиков.

Теперь у них есть шанс слегка реабилитироваться за прошлую игру и наконец одержать победу, напомнив всем, почему они являются одним из главных фаворитов будущего Чемпионата Европы. С другой стороны, соперник у них также непростой, хоть и находится не в лучшей форме.

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Новости Англии

Подопечные Гарета Саутгейта провели почти идеальную кампанию по отбору на Чемпионат Европы, который состоится будущим летом. Они с легкостью выиграли свою группу, в которой главными конкурентами были итальянцы и украинцы.

Отрыв в итоге мог составить даже больше, чем 6 очков от второго места, просто в последнем туре, в котором они противостояли Северной Македонии, команда была откровенно расслабленной и не летела любой ценой выигрывать матч. Они еще до той игры знали, что все себе гарантировали.

До прошлой субботы они проигрывали еще в 2022 году на Чемпионате Мира в Катаре, когда их выбила сборная Франции. Далее были только победы и лишь две ничьи прервали ту серию (против Украины и Северной Македонии). Стоит отмечать и две уверенные победы против действующих чемпионов Европы, итальянцев. Сборная Трех Львов была объективно сильнее, вот только на прошлой неделе они провели настолько бледный матч, что теперь трудно сказать, чего стоит ожидать от товарищеской игры против Бельгии.

Новости Бельгии

Команда Доминико Тедеско провели свою отборочную кампанию на Евро-2024 без поражений. За 8 матчей у них 6 побед и 2 ничьи. Они закончили на первом месте в турнирной таблице и выиграли борьбу у своего основного конкурента, Австрии.

В целом у них была не такая сложная группа и среди серьезных соперников стоит выделить только Австрию и Швецию. Впрочем "красные дьяволы" справились и уже ждут старта своего пути на предстоящем Евро. Нужно лишь подготовиться и матч против Англии выглядит как идеальная возможность для этого.

Последнее поражение бельгийцев состоялось еще в 2022 году на Чемпионате Мира в Катаре, тогда они уступили Марокко и в основном из-за того поражения не вышли из группы. Далее в основном победы, правда на прошлой неделе они провели очень слабый матч против Ирландии, из-за чего многие эксперты начинают переживать по поводу готовности этой сборной к летнему турниру. Но посмотрим, что они покажут на "Уэмбли".

Личные встречи

15.11.20 ЛНУ Бельгия — Англия 2:0

11.10.20 ЛНУ Англия — Бельгия 2:1

14.07.18 ЧМ Бельгия — Англия 2:0

28.06.18 ЧМ Англия — Бельгия 0:1

02.06.12 МТМ Англия — Бельгия 1:0

Цифры и факты

Бельгия выиграла 3 из последних 4 матчей против сборной Англии;

Последний матч между этими соперниками на "Уэмбли" завершился победой хозяев со счетом 2:0.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Наверное, пытаясь оправдать такое неудачное выступление против Бразилии, Гарет Саутгейт мог вспомнить и о травмах нескольких важных игроков, которые не могут помочь команде во время этого международного перерыва. В частности, он не может рассчитывать на Букайо Сака, Гарри Кейна, Гарри Магуайра и Джордана Хендерсона. Защитник "Манчестер Юнайтед" как раз получил повреждение после прошлой игры.

Что касается Доменико Тедеско и его кадровых проблем, то он не может рассчитывать на двух главных звезд своей сборной: Тибо Куртуа и Кевина Де Брюйне.

Англия, 4-2-3-1: Пикфорд — Конса, Стоунз, Брантуэйт, Гомес — Райс, Мейну — Боуэн, Беллингем, Рашфорд — Тоуни

Бельгия, 4-3-3: Кастелс — Менье, Фас, Теат, Деман — Вермерен, Тилеманс, Онана — Бакайоко, Лукаку, Доку

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между Англией и Бельгией от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:2. Еще перед прошлым матчем англичан против Бразилии мы могли бы утверждать, что здесь стоит ожидать победы хозяев "Уэмбли". Однако, учитывая товарищеский статус этого матча и желание Саутгейта провести определенные эксперименты, теперь прямо напрашивается результативная ничья. Бельгия умеет забивать, но и с обороной проблем немало. Поэтому обмен несколькими голами и итоговая ничья.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.